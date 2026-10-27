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Lucy Hale a kutyáiról: „Nem tudom, mi lett volna velem nélkülük”

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 27. 16:00
házi állatokHazug csajok társaságaszínésznő
A Hazug csajok társaságának sztárja sosem titkolta, hogy a kutyái jelentik számára a világot. Lucy Hale két hófehér, bolyhos kedvence, Elvis és Ethel nemcsak az Instagramon hódít, hanem a nehéz időkben is mindig ott volt mellette.
Bors
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Lucy Hale sosem titkolta, hogy a kutyái jelentik számára a világot. A Hazug csajok társaságának sztárja két hófehér, bolyhos kedvencével, Elvisszel és Ethellel nemcsak az Instagramon hódít, ők a nehéz időkben is mindig ott voltak mellette.

Lucy Hale a kutyáival, Elvisszel és Ethellel
Lucy Hale két kutyája, Elvis és Ethel a nehéz időkben is mellette volt
(Fotó: hot! magazin/ Getty Images/ BG015/Bauer-Griffin)
  • Lucy Hale a 15. születésnapjára kapta az első kutyáját, egy Bentley nevű yorkshire terriert
  • Elvis 2016 júniusában, két hónaposan költözött hozzá
  • A maltipoo Elvis Presley után kapta a nevét, és saját Instagram-oldala is van
  • Ethelt 2021-ben Kristen Belltől fogadta örökbe

Lucy Hale: „Az állatok a legjobbat hozzák ki az emberekből”

Lucy Hale a Tennessee állambeli Memphisben nőtt fel. Saját bevallása szerint gyerekkorában szinte mindenféle háziállat megfordult náluk.

Mindegyiküket imádtam! Az állatok természetüknél fogva szeretetteljesek és megbocsátók, és szerintem a legjobbat hozzák ki az emberekből.

– mesélte az ASPCA amerikai állatvédő szervezet magazinjának a színésznő, aki a 15. születésnapjára kapta az első kutyáját, egy Bentley nevű yorkshire terriert.

Lucy Hale kutyái: Elvis az Instagramon is sztár

Bentley halála után nem sokkal, 2016 júniusában költözött be hozzá Elvis, a mindössze két hónapos maltipoo.

„A nevét a városunk leghíresebb egykori lakója, Elvis Presley után kapta” – idézte a hot! magazin a színésznőt. A kiskutya hamar sztár lett: még saját Instagram-oldala is van, amelyen több tízezren követik a kalandjait.

Lucyt a koronavírus-járvány még szorosabban összekötötte a kedvencével.

„Feltétel nélkül szeret, bármi történjék is. Voltak csúcspontok és mélypontok az életemben, de ő mindig ott van. Nincs is jobb annál, mint amikor a nap végén hazaérsz, és a kutyád őrülten boldog attól, hogy lát.”

Lucy Hale kutyát sétáltat
Lucy Hale igazi kutyamami
(Fotó: hot! magazin/ Getty Images/ MEGA)

Elvis és Ethel: „Nem tudom, mi lett volna velem nélkülük”

Akkoriban egy másik kiskutyát is örökbe fogadott, ő volt Ethel.

„Az egész karantént egyedül töltöttem, így őszintén nem tudom, mi lett volna velem nélkülük. Elvissel addig is nagyon közel álltunk egymáshoz, de úgy érzem, hogy abban az időszakban még jobban összekovácsolódtunk” – nyilatkozta Lucy a People magazinnak.

„Tudták, hogy egy Elvishez hasonló kutyát keresek, és ritka, hogy ilyen fajtát menhelyen találjon az ember. Arra gondoltam: ennek így kellett lennie. Elmentem megnézni, és azonnal beleszerettem” – idézte fel az ABC Audiónak a Hazug csajok társasága sztárja, aki 2021-ben Kristen Belltől vette át az Ethel nevet viselő kutyust, a szőke színésznő ugyanis ideiglenes befogadóként segít egy Los Angeles-i állatmenhelynek.

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(Fotó: hot! magazin)

 

 

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