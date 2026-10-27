Lucy Hale a kutyáiról: „Nem tudom, mi lett volna velem nélkülük”

Lucy Hale sosem titkolta, hogy a kutyái jelentik számára a világot. A Hazug csajok társaságának sztárja két hófehér, bolyhos kedvencével, Elvisszel és Ethellel nemcsak az Instagramon hódít, ők a nehéz időkben is mindig ott voltak mellette.
Lucy Hale a Tennessee állambeli Memphisben nőtt fel. Saját bevallása szerint gyerekkorában szinte mindenféle háziállat megfordult náluk.
Mindegyiküket imádtam! Az állatok természetüknél fogva szeretetteljesek és megbocsátók, és szerintem a legjobbat hozzák ki az emberekből.
– mesélte az ASPCA amerikai állatvédő szervezet magazinjának a színésznő, aki a 15. születésnapjára kapta az első kutyáját, egy Bentley nevű yorkshire terriert.
Bentley halála után nem sokkal, 2016 júniusában költözött be hozzá Elvis, a mindössze két hónapos maltipoo.
„A nevét a városunk leghíresebb egykori lakója, Elvis Presley után kapta” – idézte a hot! magazin a színésznőt. A kiskutya hamar sztár lett: még saját Instagram-oldala is van, amelyen több tízezren követik a kalandjait.
Lucyt a koronavírus-járvány még szorosabban összekötötte a kedvencével.
„Feltétel nélkül szeret, bármi történjék is. Voltak csúcspontok és mélypontok az életemben, de ő mindig ott van. Nincs is jobb annál, mint amikor a nap végén hazaérsz, és a kutyád őrülten boldog attól, hogy lát.”
Akkoriban egy másik kiskutyát is örökbe fogadott, ő volt Ethel.
„Az egész karantént egyedül töltöttem, így őszintén nem tudom, mi lett volna velem nélkülük. Elvissel addig is nagyon közel álltunk egymáshoz, de úgy érzem, hogy abban az időszakban még jobban összekovácsolódtunk” – nyilatkozta Lucy a People magazinnak.
„Tudták, hogy egy Elvishez hasonló kutyát keresek, és ritka, hogy ilyen fajtát menhelyen találjon az ember. Arra gondoltam: ennek így kellett lennie. Elmentem megnézni, és azonnal beleszerettem” – idézte fel az ABC Audiónak a Hazug csajok társasága sztárja, aki 2021-ben Kristen Belltől vette át az Ethel nevet viselő kutyust, a szőke színésznő ugyanis ideiglenes befogadóként segít egy Los Angeles-i állatmenhelynek.
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