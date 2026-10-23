Kvíz: egyetlen lövés, ami megváltoztatta a világot: mennyire ismered a világ leghírhedtebb merényleteit?

Híres államfők és ismert emberek elleni végzetes merényletek.

Rejtélyes bűnesetek az ókortól a XX. századig.

Tíz izgalmas kérdés, ami garantáltan megtornáztatja az agyad.

A következő történelem kvíz a múlt leghírhedtebb és legmegrázóbb bűneseteit idézi fel, amelyek örökre megváltoztatták a világ menetét. Az ókor politikai intrikáitól kezdve a XX. század formálóinak tragikus végzetéig számos olyan merénylet történt, amely máig foglalkoztatja a közvéleményt.

Ez a történelem kvíz a múlt leghíresebb merényleteinek és gyilkosságainak nyomába ered.

Fotó: Wikipédia

Véres történelem kvíz a múlt leghírhedtebb merényleteiről és gyilkosairól

Egyetlen váratlan lövés vagy alattomos támadás elég volt ahhoz, hogy államfők, polgárjogi harcosok és kultikus hírességek élete egyik pillanatról a másikra derékba törjön. A világformáló vezetők ellen elkövetett merényletek hátterében gyakran politikai fanatizmus, mély gyűlölet vagy éppen személyes megszállottság állt.

A végzetes pillanatok helyszínei – legyen szó egy nyüzsgő színházról, egy csendes tóparti sétányról vagy egy motel erkélyéről – mind beleégtek a kollektív emlékezetbe. Ezek a sötét események nemcsak az áldozatok sorsát pecsételték meg, hanem teljes korszakok végét is jelentették. Ha készen állsz, teszteld a tudásodat ezzel a kvízzel, és derítsd ki, mennyire ismered a világot megrázó tragédiák részleteit!