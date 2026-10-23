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Kvíz: egyetlen lövés, ami megváltoztatta a világot: mennyire ismered a világ leghírhedtebb merényleteit?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors merénylet
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 23. 18:30
Híres emberektörténelem kvízekgyilkosság
Teszteld a tudásod a világot megrázó tragédiák és a leghírhedtebb merényletek világában! Töltsd ki a cikk végén található tesztet, hiszen a következő történelem kvíz garantáltan próbára teszi a tudásodat.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Híres államfők és ismert emberek elleni végzetes merényletek.
  • Rejtélyes bűnesetek az ókortól a XX. századig.
  • Tíz izgalmas kérdés, ami garantáltan megtornáztatja az agyad.

A következő történelem kvíz a múlt leghírhedtebb és legmegrázóbb bűneseteit idézi fel, amelyek örökre megváltoztatták a világ menetét. Az ókor politikai intrikáitól kezdve a XX. század formálóinak tragikus végzetéig számos olyan merénylet történt, amely máig foglalkoztatja a közvéleményt.

Történelem kvíz a leghíresebb merényletekről, gyilkosságokról.
Ez a történelem kvíz a múlt leghíresebb merényleteinek és gyilkosságainak nyomába ered. 
Fotó:  Wikipédia

Véres történelem kvíz a múlt leghírhedtebb merényleteiről és gyilkosairól

Egyetlen váratlan lövés vagy alattomos támadás elég volt ahhoz, hogy államfők, polgárjogi harcosok és kultikus hírességek élete egyik pillanatról a másikra derékba törjön. A világformáló vezetők ellen elkövetett merényletek hátterében gyakran politikai fanatizmus, mély gyűlölet vagy éppen személyes megszállottság állt.

A végzetes pillanatok helyszínei – legyen szó egy nyüzsgő színházról, egy csendes tóparti sétányról vagy egy motel erkélyéről – mind beleégtek a kollektív emlékezetbe. Ezek a sötét események nemcsak az áldozatok sorsát pecsételték meg, hanem teljes korszakok végét is jelentették. Ha készen állsz, teszteld a tudásodat ezzel a kvízzel, és derítsd ki, mennyire ismered a világot megrázó tragédiák részleteit! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Melyik színházban követtek el halálos merényletet Abraham Lincoln amerikai elnök ellen 1865-ben?

Nézd meg a videót is a világ 20 legismertebb gyilkosságáról:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu