Milyen színű az aurád? Ebből a meglepően őszinte személyiségtesztből minden kiderül

Gondoltál már arra, hogy a személyiséged nem csupán jellemvonások összessége, hanem valami mélyebb, láthatatlan dolog is formálja? A legtöbben érezzük, hogy van bennünk valami, amit nem lehet egyszerűen szavakkal körülírni. Az aura egyfajta energiamező, ami körülvesz bennünket. Ez a belső világot tükrözi vissza. Személyiségtesztünkkel kiderítheted, hogy a tiéd milyen!
Bár tudományosan vitatott fogalom, mégis egyre többen beszélnek ma is kisugárzásról, energiáról vagy arról a bizonyos légkörről, amit valaki maga körül teremt. Ez nem más, mint az aura csak más szavakkal. Tudtad, hogy néhány kivételes képességű ember látja is az aurát? Sőt, van olyan spirituális tanító aki szerint bárki képes meglátni, csak egy kis gyakorlás kell hozzá. A gyerekek tanulás nélkül is látják az aurát.
És hogy milyen színben ragyog a tiéd? Ez a szín árulkodik a temperamentumodról, az érzelmi világodról, a rejtett erősségeidről és a lelkiállapotodról is. Tesztünkkel most könnyedén kiderítheted, mi jellemzi leginkább az aurádat. Készen állsz, hogy belenézz a saját energiatükrödbe?
1. Milyen érzés számodra egy zsúfolt, nyüzsgő helyen lenni?
A) Feltölt, inspirál, szeretek a társaság középpontjában lenni.
B) Inkább megfigyelek, próbálom megőrizni a belső nyugalmamat.
C) Kimerít a sok inger és zaj, hamar elfáradok tőle.
D) Attól függ, milyen hangulatban vagyok. Van, hogy élvezem, máskor elvonulnék.
2. Milyen tevékenység ad neked valódi örömöt és feltöltődést?
A) Ha elmélyedhetek egy jó könyvben, vagy tanulhatok valami újat.
B) Amikor segíthetek másoknak, és együtt dolgozunk valamiért.
C) Alkotás közben érzem magam igazán önazonosnak. Lehet az festés, zene vagy írás.
D) Ha lelassíthatok, például sétálok a természetben vagy csendben töltődöm.
3. Hogyan szoktál reagálni stresszes helyzetekre?
A) Először kicsit bepánikolok, de gyorsan összeszedem magam, és keresem a megoldást.
B) Megőrzöm a nyugalmamat, igyekszem átgondolni, mi történik, és higgadtan cselekedni.
C) Ingerlékeny leszek, könnyen elragadnak az érzelmeim, nehéz uralkodni rajtuk.
D) Rögtön mozgósítom az energiáimat, a stresszt kihívásnak és fejlődési lehetőségnek látom.
4. Mi az, ami leginkább motivál téged a mindennapokban?
A) A siker elérése, az elismerés és a vágy, hogy a lehető legjobb eredményt hozzam ki magamból.
B) Az a belső öröm, amit maga a tevékenység ad – ha élvezem, amit csinálok, az hajt előre.
C) Az érzés, hogy segíthetek másokon, jobbá tehetem a világot, és valami értékeset adhatok.
D) Az, hogy elkerüljem a kudarcot, a kritika vagy a visszautasítás elkerülése sokszor erősebben mozgat, mint a cél.
5. Hogyan szoktál kapcsolatot építeni másokkal?
A) Nyíltan és egyenesen kimondom, amit gondolok – fontos számomra az őszinteség.
B) Empátiával és odafigyeléssel közelítek, igyekszem átérezni, amit a másik érez.
C) Visszafogottan, óvatosan nyílok meg – szükségem van a saját térre, mielőtt közel engedek valakit.
D) Könnyen ismerkedem, szeretek társaságban lenni, gyakran én vagyok a társaság lelke.
Értékelés:
Számold össze, hogy A, B, C vagy D válaszból választottál-e többet, és nézd meg, melyik színben ragyog az aurád!
Legtöbbször A válasz – sárga aura
Derű, kíváncsiság, lelkesedés. Pozitív energiád szinte világít, gyors észjárásod és nyitottságod miatt mások is szívesen vannak a közeledben. Intellektuális típus vagy, de figyelj arra is, hogy az érzelmeid ne maradjanak háttérben.
Legtöbbször B válasz – zöld vagy kék aura
Belső egyensúly és együttérzés jellemez. Ha a válaszaid inkább kapcsolódóak, segítőkészek és nyugodtak voltak, valószínűleg zöld aurád van. Ha inkább elmélyült, csendes, figyelő típus vagy, akkor kék dominál benned. Mindkét szín a belső béke és harmónia jele.
Legtöbbször C válasz – lila, indigó vagy narancs aura
Kreatív, érzékeny, mélyen érző vagy. A lila aurájú emberek művésziek, az indigó aurások intuitívak, míg a narancs színt a lendületes, szenvedélyes, élménykereső típusok viselik. Válaszaid alapján érdemes elolvasni mindhármat, lehet, hogy most épp egyensúlyozol köztük.
Legtöbbször D válasz – fehér vagy sárga aura
Nyitott személyiség vagy, akiben egyszerre van jelen a racionalitás és a spiritualitás. Ha gyakran választottad a hangulattól függő vagy visszafogott válaszokat, lehet, hogy épp valami új szakaszban vagy. A fehér aura a fejlődés és megújulás jele.
Ha több válaszból is azonos számú lett, olvasd el a színekhez tartozó leírásokat, és nézd meg, melyik rezonál most a leginkább veled. Lehet, hogy az aurád épp változásban van.
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