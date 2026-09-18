Milyen színű az aurád? Ebből a meglepően őszinte személyiségtesztből minden kiderül

Négy egyszerű kérdésből kiderülhet, milyen színű aura illik leginkább a személyiségedhez.

A válaszaid megmutathatják, hogyan reagálsz a stresszre, az emberekre és a mindennapi kihívásokra.

Lehet, hogy olyan aurád van, amire egyáltalán nem számítottál.

A színed az érzelmi világodról és a rejtett erősségeidről is árulkodhat.

Ha két válasz között vacillálsz, annak is lehet jelentősége – mutatjuk, mit üzenhet.

Töltsd ki a tesztet, számold össze a válaszaidat, és nézd meg, melyik aura illik hozzád a legjobban!

Gondoltál már arra, hogy a személyiséged nem csupán jellemvonások összessége, hanem valami mélyebb, láthatatlan dolog is formálja? A legtöbben érezzük, hogy van bennünk valami, amit nem lehet egyszerűen szavakkal körülírni. Az aura egyfajta energiamező, ami körülvesz bennünket. Ez a belső világot tükrözi vissza. Személyiségtesztünkkel kiderítheted, hogy a tiéd milyen!

Ezzel a személyiségteszttel kiderítheted, milyen színű az aurád

Fotó: Shutterstock

Személyiségteszt: tud meg, neked milyen színű az aurád!

Bár tudományosan vitatott fogalom, mégis egyre többen beszélnek ma is kisugárzásról, energiáról vagy arról a bizonyos légkörről, amit valaki maga körül teremt. Ez nem más, mint az aura csak más szavakkal. Tudtad, hogy néhány kivételes képességű ember látja is az aurát? Sőt, van olyan spirituális tanító aki szerint bárki képes meglátni, csak egy kis gyakorlás kell hozzá. A gyerekek tanulás nélkül is látják az aurát.

És hogy milyen színben ragyog a tiéd? Ez a szín árulkodik a temperamentumodról, az érzelmi világodról, a rejtett erősségeidről és a lelkiállapotodról is. Tesztünkkel most könnyedén kiderítheted, mi jellemzi leginkább az aurádat. Készen állsz, hogy belenézz a saját energiatükrödbe?

1. Milyen érzés számodra egy zsúfolt, nyüzsgő helyen lenni?

A) Feltölt, inspirál, szeretek a társaság középpontjában lenni.

B) Inkább megfigyelek, próbálom megőrizni a belső nyugalmamat.

C) Kimerít a sok inger és zaj, hamar elfáradok tőle.

D) Attól függ, milyen hangulatban vagyok. Van, hogy élvezem, máskor elvonulnék.

2. Milyen tevékenység ad neked valódi örömöt és feltöltődést?