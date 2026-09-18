Millie Bobby Brown titokban örökbe fogadta második gyermekét

Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi újabb örömhírt jelentettek be: örökbe fogadták második gyermeküket. A 22 éves színésznő és férje a közösségi oldalukon egy megható fotóval tudatták a kisbaba érkezését.
Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi ismét szülők lettek. A pár egy közös Instagram-bejegyzéssel erősítette meg az örömhírt. A megosztott fotón a baba apró keze látható, amelyet a szülők kezei vesznek körül. A színésznő pedig egy 'Mom', vagyis 'Anya' feliratú gyűrűt visel a gyűrűsujján. A képhez pedig mindössze ennyit írtak: 'Hi little guy!', vagyis 'Szia, kissrác!'.
A Stranger Things sztárjának korábbi bejegyzéséből már sejteni lehetett, hogy új taggal bővült a családjuk. Milli Bobby Brown Instagram-oldalán egy videót rakott ki, ami a Dolomitokban készült egy családi kiruccanáson. A felvételen pedig jól látható, ahogy a színésznő két alpaka társaságában a lányát karjában tartva sétál férje, Jake Bongiovi mellett, akinek a mellkasára egy babahordozó van rögzítve.
A People információi szerint a második gyermek is örökbefogadással került a családba, pont úgy, ahogy korábban a lányuk is. Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi első gyermeke 2025 augusztusában került hozzájuk, szintén örökbefogadással. A fiatal pár akkor közös közleményben tudatták, hogy a családjuk új fejezethez érkezett, és azt kérték, hogy ezt békében és a nyilvánosságtól távol élhessék meg.
Ezen a nyáron örökbefogadás útján fogadtuk be édes kislányunkat. Alig várjuk, hogy békében és magánéletünk védelme mellett belekezdjünk a szülői élet ezen gyönyörű új fejezetébe.
A kislány nevét viszont azóta sem árulták el, és az arcát sem mutatták meg.
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