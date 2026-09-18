A kórházban kötött ki Tallós Rita: háromórás műtét várt rá

Sokkoló történetről számolt be Tallós Rita a TV2 Mokka műsorában. Ezúttal nem a saját sérülése, hanem szeretett kutyája miatt kellett a kórházban töltenie az időt. A színésznő elmondása szerint az állat kiszaladt az utcára, ahol egy autó elgázolta, ő pedig már csak a kiáltást hallotta.

Tallós Rita baleset: Nyáron egy motorbaleset következtében ő maga is kórházba került (Fotó: Knap Zoltán)

Tallós Rita: „Én már csak a sikítást hallottam”

Tallós Rita számára különösen megrázó volt a baleset, hiszen elmondása szerint egy pillanat alatt történt minden.

Pont nem láttam. Kiengedtem a kutyát, de soha nem szokott kifutni az utcára, és most valahogy kisétált. Egy hölgy pedig elcsapta autóval. A combja tört el, és én már csak a sikítást hallottam

– idézte fel a történteket. A legnehezebb pillanatokat ezután élte át, amiről így mesélt: