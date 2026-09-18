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A kórházban kötött ki Tallós Rita: háromórás műtét várt rá

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Tallós Rita
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 18. 16:30
kórházbaleset
Megrázó balesetről számolt be a színésznő. Tallós Rita ráadásul azt is elárulta, hogy az incidenst okozó személy cserben hagyta, és továbbhajtott.
Boróka Noémi
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Sokkoló történetről számolt be Tallós Rita a TV2 Mokka műsorában. Ezúttal nem a saját sérülése, hanem szeretett kutyája miatt kellett a kórházban töltenie az időt. A színésznő elmondása szerint az állat kiszaladt az utcára, ahol egy autó elgázolta, ő pedig már csak a kiáltást hallotta.

Tallós Rita házi kedvencét súlyos baleset érte.
Tallós Rita baleset: Nyáron egy motorbaleset következtében ő maga is kórházba került (Fotó: Knap Zoltán)

Tallós Rita: „Én már csak a sikítást hallottam”

Tallós Rita számára különösen megrázó volt a baleset, hiszen elmondása szerint egy pillanat alatt történt minden.

Pont nem láttam. Kiengedtem a kutyát, de soha nem szokott kifutni az utcára, és most valahogy kisétált. Egy hölgy pedig elcsapta autóval. A combja tört el, és én már csak a sikítást hallottam

– idézte fel a történteket. A legnehezebb pillanatokat ezután élte át, amiről így mesélt:

Tallós Rita barna mellénybundában piros keretes szemüvegben komoly tekintettel néz a kamerába.
A színésznő kutyájának operációra volt szüksége (Fotó: MW)

 A hölgy, ha hölgynek lehet nevezni, továbbment. Majd utána kiabáltak, visszajött gyalog, és leordította a fejemet, amiért a kutya kiszaladt.

A történtek pedig annyira váratlanul érték a színésznőt, hogy csak később állt össze benne pontosan, mi is történt.

Annyira sokkban voltam, hogy órákkal utána jutott eszembe, amikor már a rendelőben ültem, hogy nem fékezett a nő

mondta Tallós Rita, akinek kutyáját, Rizit végül meg kellett operálni: „3 órát műtötték a kutyát, csavarokkal van tele a lába.” A történet szerencsére már sokkal biztatóbban folytatódik. Rita elmondása szerint kiskedvence már jól van, az orvos kiszedte a varratokat, szépen gyógyul, és már rá is tud állni a lábára Rizi.

Rita maga sem állt le a sérülése után

A színésznő számára nem ismeretlen a hosszú lábadozás. Néhány hónappal ezelőtt ő maga szenvedett motorbalesetet, amelyben eltört a bokája, és először fekvőgipszet kellett viselnie. Ennek ellenére még a nyaralásról és az edzésről sem mondott le: Portugáliába is elutazott, később pedig már az edzőterembe is visszatért. Most azonban nem neki kellett erősnek lennie, hanem a kutyájáért aggódhatott. A háromórás műtét és a komoly sérülések után szerencsére úgy tűnik, jó irányba halad a gyógyulás.

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