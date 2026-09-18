A kórházban kötött ki Tallós Rita: háromórás műtét várt rá

Sokkoló történetről számolt be Tallós Rita a TV2 Mokka műsorában. Ezúttal nem a saját sérülése, hanem szeretett kutyája miatt kellett a kórházban töltenie az időt. A színésznő elmondása szerint az állat kiszaladt az utcára, ahol egy autó elgázolta, ő pedig már csak a kiáltást hallotta.
Tallós Rita számára különösen megrázó volt a baleset, hiszen elmondása szerint egy pillanat alatt történt minden.
Pont nem láttam. Kiengedtem a kutyát, de soha nem szokott kifutni az utcára, és most valahogy kisétált. Egy hölgy pedig elcsapta autóval. A combja tört el, és én már csak a sikítást hallottam
– idézte fel a történteket. A legnehezebb pillanatokat ezután élte át, amiről így mesélt:
A hölgy, ha hölgynek lehet nevezni, továbbment. Majd utána kiabáltak, visszajött gyalog, és leordította a fejemet, amiért a kutya kiszaladt.
A történtek pedig annyira váratlanul érték a színésznőt, hogy csak később állt össze benne pontosan, mi is történt.
Annyira sokkban voltam, hogy órákkal utána jutott eszembe, amikor már a rendelőben ültem, hogy nem fékezett a nő
– mondta Tallós Rita, akinek kutyáját, Rizit végül meg kellett operálni: „3 órát műtötték a kutyát, csavarokkal van tele a lába.” A történet szerencsére már sokkal biztatóbban folytatódik. Rita elmondása szerint kiskedvence már jól van, az orvos kiszedte a varratokat, szépen gyógyul, és már rá is tud állni a lábára Rizi.
A színésznő számára nem ismeretlen a hosszú lábadozás. Néhány hónappal ezelőtt ő maga szenvedett motorbalesetet, amelyben eltört a bokája, és először fekvőgipszet kellett viselnie. Ennek ellenére még a nyaralásról és az edzésről sem mondott le: Portugáliába is elutazott, később pedig már az edzőterembe is visszatért. Most azonban nem neki kellett erősnek lennie, hanem a kutyájáért aggódhatott. A háromórás műtét és a komoly sérülések után szerencsére úgy tűnik, jó irányba halad a gyógyulás.
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