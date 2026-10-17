JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Hedvig névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Alsó-Ausztria télen: hegyi kalandok és mesés adventi vásárok a szomszédban

Alsó-Ausztria télen: hegyi kalandok és mesés adventi vásárok a szomszédban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 17. 12:00
adventi vásárTéli utazásAlsó-Ausztria
A Magyarországról gyorsan elérhető osztrák hegyvidék és a hangulatos adventi vásárok tökéletes úti célt kínálnak egy téli hétvégi feltöltődéshez. Mutatjuk, miért kitűnő választás Alsó-Ausztria télen a változatos élményeket kereső magyar utazóknak.
PR cikk
A szerző cikkei
  • Sokoldalú téli élmények: Alsó-Ausztria a síelésen túl hótalpas túrákkal, romantikus adventi vásárokkal és gasztronómiai élményekkel várja a látogatókat.
  • Kényelmes bérletrendszer: a Bergerlebnispass egyetlen bérlettel tíz síterepet és 125 kilométernyi pályát nyit meg a sportolók előtt.
  • Közeli és kedvelt úti cél: a magyar utazók körében különösen népszerű a Mostviertel és a Wiener Alpen térsége, ahol a látogatók átlagosan három napot töltenek el.

Ha egy rövid utazással szeretnél teljesen áthangolódni a téli hónapokra, a közeli osztrák tartomány ideális úti cél. Alsó-Ausztria télen nemcsak a klasszikus síelőknek nyújt nagyszerű terepet, hanem a hótalpas túrákra, adventi vásárokra és tartalmas feltöltődésre vágyóknak is. A régió turisztikai kínálatát és a 2026/27-es téli szezon újdonságait 2026. október 8-án mutatták be Budapesten. A Niederösterreich-Werbung ügyvezetője, Michael Duscher, valamint Veronika Nutz és Bernd Scharfegger turisztikai szakemberek kiemelték, hogy a hegyi élményeket nemcsak a sípályákon lehet megtalálni.

Alsó-Ausztia télen a síelésen túl is tartogat izgalmas meglepetéseket.
Fotó: Niederösterreich-Werbung

Mivel vár Alsó-Ausztria télen?

Adventi vásárok történelmi környezetben

A tartomány ünnepi rendezvényeinek különleges varázsát a helyszínek adják: kastélyok, kolostorok, várak, patinás városközpontok és hangulatos pincesorok adnak otthont a vásároknak. A helyi kézműves portékák, a regionális ízek és a kulturális műsorok meghitt, családias hangulatot teremtenek, ami éles ellentétben áll a nagyvárosi tolongással. Mivel az adventi időszak már november közepén kezdetét veszi, akár egy rövid hétvégi kiruccanás során is elmerülhetsz az ünnepi készülődésben.

Adventi hangulat Alsó-Ausztriában.
Az adventi időszak különösen hangulatos az osztrák tartományban. 
Fotó: Niederösterreich-Werbung

Panorámás hegyi élmények síléc nélkül

A téli aktív pihenés messze túlmutat a lejtőkön való száguldáson. A téli túrázás, a hótalpazás, a sífutás és a szánkózás egyaránt népszerű a látogatók körében, különösen a Semmering és a Wiener Alpen térségében. A Rax-fennsík a természetjárók kihagyhatatlan célpontja, ahol a kiépített útvonalakon túrázva gyakran a felhőtenger felett élvezheted a szikrázó napsütést. A Rax-Seilbahn felvonó mindössze nyolc perc alatt juttat fel a hegyre, ráadásul 2026-ban ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. A túrát olyan kedvelt hütte-megállók teszik teljessé, mint a Raxalm-Berggasthof vagy az Ottohaus.

A Rax-Seilbahn felvonó Alsó-Ausztriában nyáron.
A Rax-Seilbahn felvonó csúcspontjáról lenyűgöző panoráma tárul az ember szeme elé. 
Fotó: Niederösterreich-Werbung

Rugalmas síelési lehetőségek és magyar vendégek

Természetesen a síelés szerelmesei is megtalálják a számításaikat: a Niederösterreich Bergerlebnispass egyetlen bérlettel tíz síterepet, 51 felvonót és 125 kilométernyi pályarendszert nyit meg. Az elővásárlási időszakban elérhető kedvezmények miatt a családok számára is kifejezetten kedvező ez a megoldás. Alsó-Ausztria könnyű megközelíthetősége és sokszínűsége miatt a magyarok egyik kedvenc téli úti célja. Nem véletlen, hogy a tartományban az előző téli szezonban a vendégéjszakák száma megközelítette a 2,7 milliót, a magyar utazók pedig – akik átlagosan három napos kiruccanásokra érkeznek – a Mostviertel és a Wiener Alpen vidékén a leggyakoribb külföldi vendégek közé tartoznak. 

Nézd meg az alábbi videón is, milyen varázslatos úti cél Alsó-Ausztria:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu