Alsó-Ausztria télen: hegyi kalandok és mesés adventi vásárok a szomszédban

Ha egy rövid utazással szeretnél teljesen áthangolódni a téli hónapokra, a közeli osztrák tartomány ideális úti cél. Alsó-Ausztria télen nemcsak a klasszikus síelőknek nyújt nagyszerű terepet, hanem a hótalpas túrákra, adventi vásárokra és tartalmas feltöltődésre vágyóknak is. A régió turisztikai kínálatát és a 2026/27-es téli szezon újdonságait 2026. október 8-án mutatták be Budapesten. A Niederösterreich-Werbung ügyvezetője, Michael Duscher, valamint Veronika Nutz és Bernd Scharfegger turisztikai szakemberek kiemelték, hogy a hegyi élményeket nemcsak a sípályákon lehet megtalálni.
A tartomány ünnepi rendezvényeinek különleges varázsát a helyszínek adják: kastélyok, kolostorok, várak, patinás városközpontok és hangulatos pincesorok adnak otthont a vásároknak. A helyi kézműves portékák, a regionális ízek és a kulturális műsorok meghitt, családias hangulatot teremtenek, ami éles ellentétben áll a nagyvárosi tolongással. Mivel az adventi időszak már november közepén kezdetét veszi, akár egy rövid hétvégi kiruccanás során is elmerülhetsz az ünnepi készülődésben.
A téli aktív pihenés messze túlmutat a lejtőkön való száguldáson. A téli túrázás, a hótalpazás, a sífutás és a szánkózás egyaránt népszerű a látogatók körében, különösen a Semmering és a Wiener Alpen térségében. A Rax-fennsík a természetjárók kihagyhatatlan célpontja, ahol a kiépített útvonalakon túrázva gyakran a felhőtenger felett élvezheted a szikrázó napsütést. A Rax-Seilbahn felvonó mindössze nyolc perc alatt juttat fel a hegyre, ráadásul 2026-ban ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. A túrát olyan kedvelt hütte-megállók teszik teljessé, mint a Raxalm-Berggasthof vagy az Ottohaus.
Természetesen a síelés szerelmesei is megtalálják a számításaikat: a Niederösterreich Bergerlebnispass egyetlen bérlettel tíz síterepet, 51 felvonót és 125 kilométernyi pályarendszert nyit meg. Az elővásárlási időszakban elérhető kedvezmények miatt a családok számára is kifejezetten kedvező ez a megoldás. Alsó-Ausztria könnyű megközelíthetősége és sokszínűsége miatt a magyarok egyik kedvenc téli úti célja. Nem véletlen, hogy a tartományban az előző téli szezonban a vendégéjszakák száma megközelítette a 2,7 milliót, a magyar utazók pedig – akik átlagosan három napos kiruccanásokra érkeznek – a Mostviertel és a Wiener Alpen vidékén a leggyakoribb külföldi vendégek közé tartoznak.
Nézd meg az alábbi videón is, milyen varázslatos úti cél Alsó-Ausztria:
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