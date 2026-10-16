Britney Spears ismét hozta a formáját! A 44 éves egykori popcsillag egy rendkívül bizarr bejegyzést tett közzé Instagram-oldalán. Egy régi képet osztott meg magáról, amelyen egy koalával látható Sydney-ben, a leíráshoz pedig egy zavaros szöveget írt, amelyben a világrahozatalt is belefogalmazta. A poszt teljesen felrobbantotta az internetet és azonnal beindultak a találgatások arról, hogy vajon mire célozhat az énekesnő.

Britney Spears Instagram-oldalán egy újabb bizarr bejegyzést tett közzé (Fotó: Janet Gough / AFF-USA.com / Northfoto)

Britney Spears Instagram-oldalán ismét felborzolta a kedélyeket

Instagram-oldalán ismét felborzolta a kedélyeket A 44 éves énekesnő egy koalával közös képet osztott meg, amelyhez egy furcsa szöveget írt a szülésről

A rajongók úgy vélik az egykori pophercegnő így akarja tudatni a visszatérését, amit egy ausztrál koncerttel kezdene

Britney Spears bizarr bejegyzése felrobbantotta az internetet

Britney Spears Instagram-oldalán újabb rejtélyes posztot tett közzé. A bejegyzés elsőre ártalmatlannak tűnhet: egy régi fénykép magáról, amelyen egy koalával látható Sydney-ben. A képhez fűzött szöveg azonban nem egyszerű nosztalgikus visszaemlékezés volt, hanem sokkal inkább egy Britney-féle zavaros felirat:

Ausztrália, a déli félteken fekvő ország… Találkoztam egy hölggyel, aki idegesített, és készített nekem egy szendvicset… És megtanultam, hogyan kell világra hozni minket!!!

A bejegyzés pillanatokon belül felrobbantotta az internetet és azonnal beindultak a találgatások, hogy vajon mire gondolhatott az énekesnő.

Britney Spears koalás posztjának szövegéhez egy ausztrál együttes számát használta alapul

A legvalószínűbbnek végül azt találták, hogy Britney Spears az ausztráliai élményeit a híres ausztrál együttes, a Men at Work Down Under című dalának a szövegével kapcsolta össze:

Találkoztam egy furcsa hölggyel, aki idegesített. Befogadott, és reggelit adott nekem.

A szám az ország egyik legismertebb zenei szimbóluma, így a rajongók számára egyértelmű volt az ausztrál utalás. A poszt többi részét, ami a világrahozatalról szól azonban egyelőre nem sikerült megfejteni, ugyanis ez jóval szokatlanabbra sikerült, mint eddig bármelyik hasonló bejegyzése.