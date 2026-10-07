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Fájdalmai ellenére is színpadra állt a Pussycat Dolls sztárja

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 07. 14:30
pussycat dollsforró víz
Égési sérülései ellenére is színpadra állt Nicole Scherzinger a Pussycat Dolls dublini koncertjén. Az énekesnő lábára napokkal korábban forró víz ömlött, amely hólyagos sebeket okozott.
Bors
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Nicole Scherzinger sérülten folytatta a Pussycat Dolls turnéját: hétfőn a dublini 3Arenában lépett fel Ashley Roberts és Kimberly Wyatt oldalán.

Nicole Scherzinger
Súlyosan megégette magát Nicole Scherzinger a koncertje előtt Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

„A műsornak folytatódnia kell” – sérülten koncertezett Nicole Scherzinger

A 48 éves énekesnő lábára az előző hétvégén, mindössze egy órával a düsseldorfi koncert előtt forró víz ömlött. A baleset következtében égési sérülések és hólyagok alakultak ki a lábán, Scherzinger azonban nem mondta le a fellépést.

Nincs is jobb annál, mint amikor egy órával a műsor előtt forró víz ömlik a lábadra – de a műsornak folytatódnia kell

– írta később, amikor képet is mutatott sérüléseiről. Az énekesnő megköszönte a düsseldorfi közönség támogatását.

A sérülések a dublini koncerten sem akadályozták meg abban, hogy végigénekelje és végigtáncolja a műsort. Testszínű, testhezálló színpadi jelmezt viselt, amelyet bikiniformát kirajzoló ezüst flitterek díszítettek. Ashley Roberts és Kimberly Wyatt hasonló ruhában lépett színpadra, mindhárman fűzős csizmával egészítették ki megjelenésüket.

Scherzingert a hétvégén Manchesterben is lefotózták, ahol rövid leggingsben jól látszottak a lábán lévő sérülések. Az énekesnő ennek ellenére jókedvűnek tűnt, és autogramokat osztott a szállodánál várakozó rajongóknak.

A Pussycat Dolls márciusban jelentette be visszatérését, valamint hat év után első új dalát, a Club Songot. A háromtagúra csökkent formáció szeptemberben kezdte meg turnéját Koppenhágában, majd Párizsban, Varsóban és az Egyesült Királyságban is fellépett.

A turné észak-amerikai szakaszának 33 állomását ugyanakkor a gyenge jegyeladások miatt törölték. A brit és európai koncerteket továbbra is az eredeti tervek szerint tartják meg.

 

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