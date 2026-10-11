Sylvester Stallone kis híján összeverte Richard Gere-t: memoárjában vallott a sztoriról

Sylvester Stallone memoárjában döbbenetes titkot osztott meg múltjából. A 80 éves színész bevallotta, hogy A lordok bandája forgatásán annyira elmérgesedett a helyzet közte és Richard Gere között, hogy kis híján összeverte kollégáját. A konfliktus után a Micsoda nő! sztárja távozott a produkcióból, és a helyére Perry King került.

Sylvester Stallone Richard Gere-rel való konfliktusáról vallott: kis híján összeverte kollégáját (Fotó: Nina Prommer/Northfoto)

A The Steps című önéletrajzi könyvben Sylvester Stallone Richard Gere -rel való konfliktusáról vallott

című önéletrajzi könyvben -rel való konfliktusáról vallott Állítása szerint A lordok bandája című film forgatásán összetűzésbe keveredtek és kis híján összeverte a kollégáját

című film forgatásán összetűzésbe keveredtek és kis híján összeverte a kollégáját Richard Gere végül távozott a produkcióból.

Sylvester Stallone kis híján összeverte Richard Gere-t

Sylvester Stallone memoárjában, a The Steps-ben meglepő vallomást tett Richard Gere-rel való kapcsolatáról. A 80 éves színész felidézte, amikor az 1974-es A lordok bandája című film forgatásán kis híján összeverte kollégáját. Állítása szerint az egész konfliktus egy improvizáció alatt kezdődött, ahol Richard Gere állítólag megragadta a pólóját, és a körmeivel a bőrébe vájt. Sylvester Stallone ezután megkérte, hogy ezt hagyja abba, ám a színész másodjára is megismételte ugyanezt. Ez pedig már annyira felbosszantotta, hogy a rendezőtől megkérdezte, hogy reagálhat-e úgy a jelenetre, ahogyan egy hasonló helyzetben, a való életben is tenné.

„Kiütném a fogait”

A rendező, Stephen Verona erre visszakérdezett, hogy miért, mit tenne ebben az esetben. Sylvester Stallone pedig egyszerűen csak annyit mondott, hogy:

Kiütném a fogait!

A rendező természetesen rögtön rávágta, hogy ne tegye. És bár a jelenet akkor nem fajult tettlegességgé, a kettejük közötti feszültség egyáltalán nem múlt el.

Sylvester Stallone mellkason könyökölte Richard Gere-t, miután a színész csirkezsírt csöpögtetett rá (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Egy zsíros csirke miatt tört ki a csetepaté

Egy következő forgatási nap ebédszünetében egy újabb konfliktus alakult ki kettejük között. Sylvester Stallone többször szólt Richard Gere-nek, aki egy zsíros csirkét evett, hogy ne csöpögtesse rá az étel szaftját, a színész azonban mit sem törődve a figyelmeztetéssel mégis ráfolyatta a zsírt a lábára. A visszaemlékezés szerint ez volt az a pont, amikor végleg elszakadt nála a cérna: belekönyökölt Richard Gere mellkasába, majd kiszállt az autóból, megkerülte a járművet, és kirángatta őt a hátsó ülésről. A színész ekkor állítólag halkan annyit mondott, nem akarja, hogy tettlegességig fajuljon a helyzet, mire Stallone csak annyit felelt: