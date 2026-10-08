Dolph Lundgren egy félrediagnosztizálás miatt évekig hitte azt, hogy halálos beteg és már eutanáziát fontolgatott

Dolph Lundgren évekig azt hitte, hogy halálos beteg, és már az életének befejezésén – eutanázián – is gondolkodott. Egy másodvélemény azonban mindent megváltoztatott, és kiderült, hogy egészen más típusú rákban szenved: veserák helyett kezelhető tüdőrákja volt.

Dolph Lundgren éveken át azt hitte, hogy halálos beteg, majd kiderült, hogy félrediagnosztizálták

(Fotó: CraSH/Northfoto)

Dolph Lundgren éveken keresztül azt hitte, hogy meg fog halni

éveken keresztül azt hitte, hogy meg fog halni A 68 éves színész még az eutanázián is elgondolkodott

Végül egy másodvélemény mentette meg az életét, ahol megállapították, hogy félrediagnosztizálták: veserák helyett kezelhető tüdőrákja volt.

Dolph Lundgren azt hitte, hogy meg fog halni

Dolph Lundgren memoárjában, a Fights Worth Fighting: Finding Strength in Struggle című könyvben döbbenetes részleteket árult el arról, min ment keresztül azért, mert éveken keresztül félrediagnosztizálták őt. 2015-ben egy rutinvizsgálat közben megállapították, hogy veserákja van. A színész ezután kezelésekre kezdett járni, miközben igyekezett ugyanúgy folytatni az életét és a munkáját, mint korábban. 2020-ban azonban újabb daganatokat találtak a szervezetében, köztük egy jelentős méretű elváltozást a májában. Újabb műtétek és kezelések következtek, Dolph Lundgren pedig egyre inkább úgy érezte, hogy nincs kiút.

Dolph Lundgren véget akart vetni az életének

A Rocky IV. sztárja akkoriban annyira reménytelennek látta a helyzetét, hogy komolyan felmerült benne az eutanázia lehetősége, ugyanis attól tartott, hogy a betegsége végül olyan állapotba sodorja, amelyben már nem lesz képes saját maga dönteni a sorsáról. Emiatt folyamatos depresszióval és szinte teljes reménytelenséggel küzdött. Egy ponton már úgy érezte, hogy fel kell készülnie arra, hogy a rák hamarosan véget vet az életének.

Dolph Lundgren 2024-ben bejelentette, hogy rákmentes és azóta is remisszióban van

(Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Egy másodvélemény megmentette az életét

És bár rendkívül kilátástalannak látta a helyzetét, végül úgy döntött, hogy felkeres egy másik orvost is. Alexandra Drakaki, a UCLA egyik onkológusa vizsgálta át az esetét, és olyan dolgot vett észre, amely alapjaiban változtatott meg mindent: kiderült, hogy a színészt végig félrediagnosztizálták. Dolph Lundgren betegsége ugyanis nem az a végzetes veserák volt, amelynek hitték. A szakember felismerte, hogy a daganatos sejtekben egy olyan mutáció található, amely bizonyos tüdőrákos esetekre jellemző. Ez azért volt döntő fontosságú, mert a korábbi kezelés nem működött megfelelően ezen a betegségen. Az új diagnózis és az ennek megfelelő kezelés pedig szó szerint megmentette az életét. A hosszú és rendkívül megterhelő kezeléssorozat végül meghozta az eredményét. Dolph Lundgren 2024-ben bejelentette, hogy rákmentes és azóta is remisszióban van.