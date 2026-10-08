Dolph Lundgren egy félrediagnosztizálás miatt évekig hitte azt, hogy halálos beteg és már eutanáziát fontolgatott

Dolph Lundgren évekig azt hitte, hogy halálos beteg, és már az életének befejezésén – eutanázián – is gondolkodott. Egy másodvélemény azonban mindent megváltoztatott, és kiderült, hogy egészen más típusú rákban szenved: veserák helyett kezelhető tüdőrákja volt.
Dolph Lundgren memoárjában, a Fights Worth Fighting: Finding Strength in Struggle című könyvben döbbenetes részleteket árult el arról, min ment keresztül azért, mert éveken keresztül félrediagnosztizálták őt. 2015-ben egy rutinvizsgálat közben megállapították, hogy veserákja van. A színész ezután kezelésekre kezdett járni, miközben igyekezett ugyanúgy folytatni az életét és a munkáját, mint korábban. 2020-ban azonban újabb daganatokat találtak a szervezetében, köztük egy jelentős méretű elváltozást a májában. Újabb műtétek és kezelések következtek, Dolph Lundgren pedig egyre inkább úgy érezte, hogy nincs kiút.
A Rocky IV. sztárja akkoriban annyira reménytelennek látta a helyzetét, hogy komolyan felmerült benne az eutanázia lehetősége, ugyanis attól tartott, hogy a betegsége végül olyan állapotba sodorja, amelyben már nem lesz képes saját maga dönteni a sorsáról. Emiatt folyamatos depresszióval és szinte teljes reménytelenséggel küzdött. Egy ponton már úgy érezte, hogy fel kell készülnie arra, hogy a rák hamarosan véget vet az életének.
És bár rendkívül kilátástalannak látta a helyzetét, végül úgy döntött, hogy felkeres egy másik orvost is. Alexandra Drakaki, a UCLA egyik onkológusa vizsgálta át az esetét, és olyan dolgot vett észre, amely alapjaiban változtatott meg mindent: kiderült, hogy a színészt végig félrediagnosztizálták. Dolph Lundgren betegsége ugyanis nem az a végzetes veserák volt, amelynek hitték. A szakember felismerte, hogy a daganatos sejtekben egy olyan mutáció található, amely bizonyos tüdőrákos esetekre jellemző. Ez azért volt döntő fontosságú, mert a korábbi kezelés nem működött megfelelően ezen a betegségen. Az új diagnózis és az ennek megfelelő kezelés pedig szó szerint megmentette az életét. A hosszú és rendkívül megterhelő kezeléssorozat végül meghozta az eredményét. Dolph Lundgren 2024-ben bejelentette, hogy rákmentes és azóta is remisszióban van.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.