Évek óta megy a találgatás a Holtodiglan című film ikonikus meztelen jelenetéről. Ben Affleck most végre elárulta, viselt-e intim protézist a sokat emlegetett Rosamund Pike-kal forgatott zuhanyjelenetben.

Ben Affleck végre lerántotta a leplet a Holtodiglan meztelen jelenetéről (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Az 54 éves színész lerántotta a leplet a Holtodiglan című film egyik ikonikus jelenetéről

című film egyik ikonikus jelenetéről Kiderült, hogy a Rosamund Pike-kal forgatott zuhanyzós rész közben Ben Affleck meztelen volt, nem viselt protézist

meztelen volt, nem viselt protézist Állítása szerint a rendező, David Fincher miatt vállalt be ilyen merész dolgot a kamerák előtt, és hálás volt a stábnak, hogy közben hűvösen tartották a helyszínt

Ben Affleck lerántotta a leplet a Holtodiglan meztelen jelenetéről

A 2014-ben bemutatott Holtodiglan című film nemcsak izgalmas történetével és váratlan fordulataival vált sikeressé, hanem néhány meglehetősen merész jelenetével is. A film egyik legtöbbet emlegetett részében Nick, vagyis Ben Affleck Rosamund Pike-kal meztelenül jelenik meg a zuhany alatt. Ez a rövid, ám annál feltűnőbb jelenet után pedig azonnal elindultak a találgatások: vajon valóban a színész meztelenül látható, vagy a filmesek egy protézissel oldották meg a kényes részleteket? A kérdés több mint egy évtizeddel később is időről időre előkerült. Most azonban maga a színész tett pontot a vita végére a Variety magazinban adott interjúja közben:

Nem viseltem protézist.

Ben Affleck a Holtodiglan zuhanyzós jeleneténél nem viselt protézist, teljesen meztelen volt (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency / Northfoto)

Ben Affleck pályafutása során egyszer viselt protézist

Ezzel a rövid, de egyszerű válasszal gyakorlatilag lezárta az évek óta tartó találgatást a Holtodiglan egyik legismertebb jelenetével kapcsolatban. De itt nem állt meg ennyinél, Ben Affleck még azt is bevallotta, hogy pályafutása során mindössze egyetlen alkalommal használt ilyesmit, mégpedig a 2006-os Hollywoodland című filmben. Ott azonban egészen másról volt szó: egy orrot helyettesítő protézist viselt.

Ben Affleck a Hollywood Film Awards gálán a Holtodiglan című filmért átvette a Legjobb Film díjat (Fotó: Matt Baron/BEImages / Northfoto)

„Ha egyszer egész Amerika láthatja a nemi szervedet, akkor jobb, ha hideg van”

Ben Affleck már 10 évvel ezelőtt a Hollywood Film Awards díjátadón is kitért a Rosamund Pike-kal forgatott pikáns jelenetre. Ott elmondta, hogy a rendező, David Fincher miatt vállalt be egy ilyen merész dolgot a kamerák előtt. Állítása szerint annak idején a rendező megnyugtatta őt, hogy a kamera nem fog mutatni semmit, és ez elég is volt neki, hiszen megbízott benne. Ezek után pedig Ben Affleck még viccesen meg is köszönte a stábnak, hogy hűvösen tartották a forgatási helyszínt: