Ben Affleck lerántotta a leplet a Holtodiglan meztelen jelenetéről

Évek óta megy a találgatás a Holtodiglan című film ikonikus meztelen jelenetéről. Ben Affleck most végre elárulta, viselt-e intim protézist a sokat emlegetett Rosamund Pike-kal forgatott zuhanyjelenetben.
A 2014-ben bemutatott Holtodiglan című film nemcsak izgalmas történetével és váratlan fordulataival vált sikeressé, hanem néhány meglehetősen merész jelenetével is. A film egyik legtöbbet emlegetett részében Nick, vagyis Ben Affleck Rosamund Pike-kal meztelenül jelenik meg a zuhany alatt. Ez a rövid, ám annál feltűnőbb jelenet után pedig azonnal elindultak a találgatások: vajon valóban a színész meztelenül látható, vagy a filmesek egy protézissel oldották meg a kényes részleteket? A kérdés több mint egy évtizeddel később is időről időre előkerült. Most azonban maga a színész tett pontot a vita végére a Variety magazinban adott interjúja közben:
Nem viseltem protézist.
Ezzel a rövid, de egyszerű válasszal gyakorlatilag lezárta az évek óta tartó találgatást a Holtodiglan egyik legismertebb jelenetével kapcsolatban. De itt nem állt meg ennyinél, Ben Affleck még azt is bevallotta, hogy pályafutása során mindössze egyetlen alkalommal használt ilyesmit, mégpedig a 2006-os Hollywoodland című filmben. Ott azonban egészen másról volt szó: egy orrot helyettesítő protézist viselt.
Ben Affleck már 10 évvel ezelőtt a Hollywood Film Awards díjátadón is kitért a Rosamund Pike-kal forgatott pikáns jelenetre. Ott elmondta, hogy a rendező, David Fincher miatt vállalt be egy ilyen merész dolgot a kamerák előtt. Állítása szerint annak idején a rendező megnyugtatta őt, hogy a kamera nem fog mutatni semmit, és ez elég is volt neki, hiszen megbízott benne. Ezek után pedig Ben Affleck még viccesen meg is köszönte a stábnak, hogy hűvösen tartották a forgatási helyszínt:
Szeretném megköszönni, hogy hűvös maradt a forgatás helyszíne. Ha egyszer egész Amerika láthatja a nemi szervedet, akkor jobb, ha hideg van.
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