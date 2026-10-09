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Ben Affleck lerántotta a leplet a Holtodiglan meztelen jelenetéről

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors meztelen jelenet
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 09. 18:30
Ben AffleckDavid FincherHoltodiglanRosamund Pike
Évek óta ment a találgatás a Holtodiglan pikáns zuhanyzós jelenetéről. Ben Affleck most végre elárulta, mi történt valójában a kamerák előtt.
Fekete Ágnes
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Évek óta megy a találgatás a Holtodiglan című film ikonikus meztelen jelenetéről. Ben Affleck most végre elárulta, viselt-e intim protézist a sokat emlegetett Rosamund Pike-kal forgatott zuhanyjelenetben. 

Ben Affleck végre lerántotta a leplet a Holtodiglan meztelen jelenetéről
Ben Affleck végre lerántotta a leplet a Holtodiglan meztelen jelenetéről (Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto)
  • Az 54 éves színész lerántotta a leplet a Holtodiglan című film egyik ikonikus jelenetéről
  • Kiderült, hogy a Rosamund Pike-kal forgatott zuhanyzós rész közben Ben Affleck meztelen volt, nem viselt protézist
  • Állítása szerint a rendező, David Fincher miatt vállalt be ilyen merész dolgot a kamerák előtt, és hálás volt a stábnak, hogy közben hűvösen tartották a helyszínt

Ben Affleck lerántotta a leplet a Holtodiglan meztelen jelenetéről

A 2014-ben bemutatott Holtodiglan című film nemcsak izgalmas történetével és váratlan fordulataival vált sikeressé, hanem néhány meglehetősen merész jelenetével is. A film egyik legtöbbet emlegetett részében Nick, vagyis Ben Affleck Rosamund Pike-kal meztelenül jelenik meg a zuhany alatt. Ez a rövid, ám annál feltűnőbb jelenet után pedig azonnal elindultak a találgatások: vajon valóban a színész meztelenül látható, vagy a filmesek egy protézissel oldották meg a kényes részleteket? A kérdés több mint egy évtizeddel később is időről időre előkerült. Most azonban maga a színész tett pontot a vita végére a Variety magazinban adott interjúja közben:

Nem viseltem protézist. 

Ben Affleck a Holtodiglan zuhanyzós jeleneténél nem viselt protézist, teljesen meztelen volt
Ben Affleck a Holtodiglan zuhanyzós jeleneténél nem viselt protézist, teljesen meztelen volt (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency /  Northfoto)

Ben Affleck pályafutása során egyszer viselt protézist

Ezzel a rövid, de egyszerű válasszal gyakorlatilag lezárta az évek óta tartó találgatást a Holtodiglan egyik legismertebb jelenetével kapcsolatban. De itt nem állt meg ennyinél, Ben Affleck még azt is bevallotta, hogy pályafutása során mindössze egyetlen alkalommal használt ilyesmit, mégpedig a 2006-os Hollywoodland című filmben. Ott azonban egészen másról volt szó: egy orrot helyettesítő protézist viselt. 

Ben Affleck a Hollywood Film Awards gálán a Holtodiglan című filmért átvette a Legjobb Film díjat
Ben Affleck a Hollywood Film Awards gálán a Holtodiglan című filmért átvette a Legjobb Film díjat (Fotó: Matt Baron/BEImages /  Northfoto)

„Ha egyszer egész Amerika láthatja a nemi szervedet, akkor jobb, ha hideg van”

Ben Affleck már 10 évvel ezelőtt a Hollywood Film Awards díjátadón is kitért a Rosamund Pike-kal forgatott pikáns jelenetre. Ott elmondta, hogy a rendező, David Fincher miatt vállalt be egy ilyen merész dolgot a kamerák előtt. Állítása szerint annak idején a rendező megnyugtatta őt, hogy a kamera nem fog mutatni semmit, és ez elég is volt neki, hiszen megbízott benne. Ezek után pedig Ben Affleck még viccesen meg is köszönte a stábnak, hogy hűvösen tartották a forgatási helyszínt:

Szeretném megköszönni, hogy hűvös maradt a forgatás helyszíne. Ha egyszer egész Amerika láthatja a nemi szervedet, akkor jobb, ha hideg van.

 

 

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