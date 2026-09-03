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Óriási balhé Liverpoolban, Kerkez Milos ellen fordult a posztriválisa

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kerkez milos
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 03. 13:00
liverpoolkosztasz cimikasz
Kínos helyzetet teremthetett a Liverpool görög védőjének váratlan reakciója. Kerkez Milos posztriválisa egy, a magyart kritizáló videót lájkolt.
Bors
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Kínos ügy alakulhat ki a Liverpool öltözőjében Kerkez Milos és Kosztasz Cimikasz között. A magyar válogatott balhátvéd görög posztriválisa ugyanis lájkolt egy olyan videót az Instagramon, amelyben Kerkez teljesítményét kritizálják, és arról beszélnek, hogy helyette Cimikasznak kellene bekerülnie a kezdőcsapatba. A közösségi médiában tett apró gesztus azért is lehet kellemetlen, mert a két futballista közvetlenül ugyanazért a helyért harcol.

Kerkez Milos posztriválisa lájkolt egy olyan videót, amiben a magyar játékost kritizálják
Kerkez Milos posztriválisa lájkolt egy olyan videót, amiben a magyar játékost kritizálják Fotó: NurPhoto via AFP

A Liverpool számára nem indult jól az új Premier League-idény, az első két fordulóban mindössze két pontot szerzett a csapat. A gyengébb eredmények miatt hamar megjelentek a kritikák is, amelyekből Kerkez Milosnak is kijutott. A magyar válogatott játékos helyzete most ráadásul egy egészen váratlan történet miatt vált még érdekesebbé. A Nottingham Forest elleni 2-2-es döntetlen után Giorgosz Gioulekasz görög blogger az édesapjával beszélgetett Cimikasz helyzetéről egy Instagram-videóban. A görög védő csak a 71. percben kapott lehetőséget, amit a páros nehezményezett.

A beszélgetés során Kerkez neve is előkerült, méghozzá egyértelműen azzal kapcsolatban, hogy miért ő szerepel a kezdőben.

Miért Kerkez kezd? Nem tudom. Tedd be Cimikaszt. Miért, Cimikasz sérült?

Ezután tovább érveltek a görög játékos mellett.

"Tedd be Cimikaszt. Miért ne? Csak tedd be. Valami pluszt fog adni."

Cimikasz becserélése után pedig úgy látták, igazolta is a várakozásaikat.

"Nagyon jó volt. Kicsit többet lépett fel a támadásokkal. Nagyon jó, Cimikasz. Rögtön előrement, amint beállt. Bravó."

Azt is kifogásolták, hogy csak a hajrában küldték pályára.

A 71. percben hozta be. Már hátrányban, és utána már nem sok mindent lehet tenni.

Kerkez Milos posztriválisa lájkolta a videót

A történet igazán pikáns része azonban csak ezután következett. A Kerkez kezdőhelyét megkérdőjelező videót ugyanis Cimikasz – vagy legalábbis a hivatalos Instagram-fiókját kezelő személy – lájkolta.

Egy közösségi médiás reakcióból önmagában természetesen nem lehet kijelenteni, hogy a görög futballista valóban Kerkez ellen fordult. A lájk mégis kellemetlen helyzetet teremthet, hiszen egy olyan tartalomra érkezett, amely nyíltan azt szorgalmazta, hogy Cimikasz kapjon lehetőséget a magyar futballista helyén.

 

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