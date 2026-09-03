Mohamed Szalah visszatért Liverpoolba, megható oka van

Harmadszor is apa lett Mohamed Szalah, miután felesége, Magi életet adott első fiúgyermeküknek. Az egyiptomi labdarúgónak és feleségének már két lánya született, Makka és Kayan. A családi örömhírről Szalah testvére az Instagram-oldalán közzétett történetben számolt be.
Az örömhírt Ertugrul Dogan, a Trabzonspor elnöke is megerősítette. A klubvezető a török 61saat beszámolója szerint az Amedspor elleni bajnoki mérkőzés után utazott külföldre Mohamed Szalahval és André Onanával. Dogan elmondta, hogy mindkét labdarúgó életében különleges napok ezek, hiszen gyönyörű gyermekekkel bővült a családjuk.
Onanának ikrei születtek, Szalahnak pedig egy kisfia. Gratulálok mindkettőjük családjának és feleségének
– idézte a klubelnököt a török lap.
Szalah és felesége, Magi két lányt nevelnek: Makka 2014-ben, Kayan pedig 2020-ban született. A család azt követően sem költözött el Angliából, hogy az egyiptomi támadó idén, kilenc év után távozott a Liverpooltól, és Törökországban folytatta pályafutását. Magi a gyerekekkel Liverpoolban maradt, így a házaspár harmadik közös gyermeke, egy kisfiú is az angol városban született.
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