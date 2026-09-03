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Mohamed Szalah visszatért Liverpoolba, megható oka van

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors mohamed szalah
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 03. 12:30
örömhírliverpool
Az egyiptomi válogatott sztárja visszautazott Liverpoolba, mert megszületett a kisfia. Mohamed Szalah harmadszor lett apa, a családi örömhírt pedig testvére is megosztotta a közösségi médiában.
Bors
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Harmadszor is apa lett Mohamed Szalah, miután felesége, Magi életet adott első fiúgyermeküknek. Az egyiptomi labdarúgónak és feleségének már két lánya született, Makka és Kayan. A családi örömhírről Szalah testvére az Instagram-oldalán közzétett történetben számolt be.

Kisfia született Mohamed Szalahnak
Kisfia született Mohamed Szalahnak Fotó: Jeff Vinnick - FIFA

Kisfia született Mohamed Szalahnak

Az örömhírt Ertugrul Dogan, a Trabzonspor elnöke is megerősítette. A klubvezető a török 61saat beszámolója szerint az Amedspor elleni bajnoki mérkőzés után utazott külföldre Mohamed Szalahval és André Onanával. Dogan elmondta, hogy mindkét labdarúgó életében különleges napok ezek, hiszen gyönyörű gyermekekkel bővült a családjuk.

Onanának ikrei születtek, Szalahnak pedig egy kisfia. Gratulálok mindkettőjük családjának és feleségének

 – idézte a klubelnököt a török lap.

Szalah és felesége, Magi két lányt nevelnek: Makka 2014-ben, Kayan pedig 2020-ban született. A család azt követően sem költözött el Angliából, hogy az egyiptomi támadó idén, kilenc év után távozott a Liverpooltól, és Törökországban folytatta pályafutását. Magi a gyerekekkel Liverpoolban maradt, így a házaspár harmadik közös gyermeke, egy kisfiú is az angol városban született.

Mohamed Szalah testvére is megosztotta az örömhírt az Instagram-oldalán
Mohamed Szalah testvére is megosztotta az örömhírt az Instagram-oldalán Fotó: Instagram
@ripost.hu

Mohamed Szalah elbúcsúzott Liverpooltól Óriási kérdés, mi lesz az egyiptomi csatár sorsa. #ripost #mohamedszalah #liverpool #szalah #afrikakupa

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