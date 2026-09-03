33 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt a Disney-sztár: rengetegen gyászolják a színésznőt

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Disney Channel sztárja. A Zombik című filmek Bree Prattle-ja mindössze 33 éves volt. Carla Jeffery halálhírét menedzsere jelentette be a színésznő Instagram-oldalán.

A Disney-sztár, Carla Jeffery 33 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt (Fotó: Jeffrey Mayer/MediaPunch/Northfoto)

Carla Jeffery szeptember 1-jén 33 éves korában elhunyt

szeptember 1-jén 33 éves korában elhunyt A Disney -sztár olyan nagy sikerű produkciókban szerepelt, mint a Zombik, az Indul a risza! és a Sok sikert, Charlie!

-sztár olyan nagy sikerű produkciókban szerepelt, mint a az Halálhírét menedzsere, Carla Alexander jelentette be.

A Disney-sztár, Carla Jeffery 33 éves korában meghalt

Carla Jeffery szeptember 1-jén váratlanul elhunyt. A Disney-sztár mindössze 33 éves volt. Halálhírét menedzsere jelentette be egy nappal később a közösségi médiában. A színésznő halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, és a család a gyász időszakában azt kéri, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket. Carla Alexander Instagra- oldalán megrendítő szavakkal búcsúzott a fiatal tehetségtől, akire családtagként tekintett:

Több mint 20 éven át volt szerencsénk végignézni, ahogy egy gyönyörű, életerős és hihetetlenül tehetséges nővé cseperedik, akinek ragyogó mosolya bármelyik szobát be tudta világítani... Carla több volt, mint egy ügyfél, ő családtag volt.

Carla Jeffery, a Zombik Bree-je

Carla Alexander külön kiemelte a Zombik című filmekben nyújtott alakítását, ahol Jeffery Bree szerepében pontosan azt a vidám, energikus oldalát mutatta meg a közönségnek:

A Disney népszerű Zombik-filmsorozatában Bree szerepében Carla örömét, humorát és vidám természetét osztotta meg a világ minden táján élő közönséggel.

Kollégái imádták őt és halála után többen is megható sorokkal búcsúztak tőle. Chandler Kinney Instagram-oldalán arról írt, hogy Carla Jeffery jelenléte minden napot jobbá és vidámabbá tett. Milo Manheim, a Zombik egyik főszereplője a legédesebb, legkedvesebb és legszeretetteljesebb emberek egyikeként jellemezte őt. Trevor Tordjman pedig azt írta, hogy soha nem fogja elfelejteni őt.

Carla Jeffery a Disney Zombik című filmsorozatban Bree-t alakította (Fotó: Charlie Steffens/AdMedia/MediaPunch/Northfoto)

Több, mint két évtizeden át a szakmában

És bár nevét elsősorban a Disney Zombik című filmsorozatából ismerték, pályafutása ennél jóval sokszínűbb volt. Carla Jeffery haláláig több, mint két évtizedet töltött a szakmában, mivel már nagyon fiatalon bekerült a szórakoztatóiparba. Első filmes szerepét 2006-ban kapta a Mo'Nique főszereplésével készült Phat Girlz című filmben, ekkor mindössze 12 éves volt. Innen fokozatosan építette tovább karrierjét, és több ismert televíziós produkcióban is feltűnt, mint például a Zendaya és Bella Thorne főszereplésével elkészült Indul a risza! és a Sok sikert, Charlie! című sorozatok. Mindezek mellett a Disney-filmek sztárja 33 éves koráig számos produkcióban megcsillogtatta tehetségét, aki pedig személyesen is ismerte, annak elsősorban Carla Jeffery mosolya, pozitivitása és az energiája marad emlékezetes.