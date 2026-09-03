Itt forgatták A Gyűrűk Ura legendás jeleneteit: ezek a mesebeli helyszínek ma is léteznek – Galéria

Azt gondolhatnánk, hogy az ikonikus tájak vagy spórolási szempontok miatt forgatták szinte az egész A Gyűrűk Ura-filmsorozatot Új-Zélandon, de a valóság egészen más. A legerősebb indok az volt, hogy a rendező, Peter Jackson Wellingtonban született és nőtt fel. Úgy ismerte a terepet, mint a tenyerét, és az előkészületek során minden egyes kulcsjelenethez tudott megfelelő helyszínt választani.
Kevés film készült olyan látványos környezetben, mint A Gyűrűk Ura-trilógia. A rendező, Peter Jackson kizárólag Új-Zélandon forgatott, ahol a zöld dombok, a havas hegycsúcsok, a vad folyók és a vulkanikus tájak tökéletesen életre keltették J. R. R. Tolkien Középföldéjét. A rajongók közül sokan ma is külön utazást szerveznek, hogy saját szemükkel lássák a legendás helyszíneket. Galériánkra kattintva végignézheted, milyen helyeket érdemes körbejárnod, ha egyszer eljutsz Új-Zélandra!
A modern fantasy atyja 1892. január 2-án született Angliában, és rövid idő alatt a szigetország egyik legbefolyásosabb irodalmárja és nyelvészprofesszora lett. Habár Tolkien tudományos munkái rendkívül jelentősek voltak, a nevét legtöbben A Gyűrűk Ura-trilógia írójaként ismerték meg. Különleges érzéke volt a nyelvészethez, több mint egy tucat mesterséges nyelvet alkotott élete során. Emellett közeli barátságot ápolt a kor másik nagy írójával, C. S. Lewis-szal, akinek a Narnia krónikáit köszönhetjük. A két alkotóra hatalmas hatással voltak az ipari forradalom következményei és a világháborúk borzalmai, ezek mindkettejük műveiben központi témák voltak. Tolkien 1973 késő nyarán megbetegedett, majd a kórházban fertőzést kapott és szeptember 2-án meghalt. Feleségével közös sírja a mai napig az oxfordi Wolvercote temetőben található, a felirat szerint Beren és Lúthien fekszik a föld alatt. Ez utalás Középfölde legszebb szerelmi történetének főszereplőire.
További érdekességeket A Gyűrűk Ura-filmsorozat helyszíneiről az alábbi videóban találhattok:
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