Itt forgatták A Gyűrűk Ura legendás jeleneteit: ezek a mesebeli helyszínek ma is léteznek – Galéria

Nagyon sok felvétel nem egy stúdióban készült zöld háttér előtt, hanem valóban megépítették a díszleteket Új-Zéland ikonikus erdeiben és hegylábainál.

A Végzet Hegye egy valódi új-zélandi vulkán volt.

Galériánkban a Megye és a Hobbitok otthonai is láthatók, amelyek a mai napig látogathatók.

Azt gondolhatnánk, hogy az ikonikus tájak vagy spórolási szempontok miatt forgatták szinte az egész A Gyűrűk Ura-filmsorozatot Új-Zélandon, de a valóság egészen más. A legerősebb indok az volt, hogy a rendező, Peter Jackson Wellingtonban született és nőtt fel. Úgy ismerte a terepet, mint a tenyerét, és az előkészületek során minden egyes kulcsjelenethez tudott megfelelő helyszínt választani.

Kíváncsi vagy merre jártak A Gyűrűk Ura-filmsorozat színészei Középföldén? Megmutatjuk! Fotó: KPA Honorar & Belege / Northfoto

A Gyűrűk Ura-filmek forgatási helyszínei, ahogy még sosem láttad azokat

Kevés film készült olyan látványos környezetben, mint A Gyűrűk Ura-trilógia. A rendező, Peter Jackson kizárólag Új-Zélandon forgatott, ahol a zöld dombok, a havas hegycsúcsok, a vad folyók és a vulkanikus tájak tökéletesen életre keltették J. R. R. Tolkien Középföldéjét. A rajongók közül sokan ma is külön utazást szerveznek, hogy saját szemükkel lássák a legendás helyszíneket. Galériánkra kattintva végignézheted, milyen helyeket érdemes körbejárnod, ha egyszer eljutsz Új-Zélandra!