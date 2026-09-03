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Itt forgatták A Gyűrűk Ura legendás jeleneteit: ezek a mesebeli helyszínek ma is léteznek – Galéria

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors forgatási helyszínek
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 03. 12:00
külföldi utazásúj-zélandJ. R. R. TolkiengalériaA Gyűrűk Ura-trilógia
A világ talán legismertebb trilógiája igazi turisztikai célponttá varázsolta Új-Zélandot. A Gyűrűk Ura-filmeket szinte kizárólag a szigetországban forgatták. A felvételeken látható helyszínek közül a legtöbb a mai napig látható, ezekből állítottunk össze egy galériát!
K.B.
A szerző cikkei
  • Nagyon sok felvétel nem egy stúdióban készült zöld háttér előtt, hanem valóban megépítették a díszleteket Új-Zéland ikonikus erdeiben és hegylábainál.
  • A Végzet Hegye egy valódi új-zélandi vulkán volt.
  • Galériánkban a Megye és a Hobbitok otthonai is láthatók, amelyek a mai napig látogathatók.

Azt gondolhatnánk, hogy az ikonikus tájak vagy spórolási szempontok miatt forgatták szinte az egész A Gyűrűk Ura-filmsorozatot Új-Zélandon, de a valóság egészen más. A legerősebb indok az volt, hogy a rendező, Peter Jackson Wellingtonban született és nőtt fel. Úgy ismerte a terepet, mint a tenyerét, és az előkészületek során minden egyes kulcsjelenethez tudott megfelelő helyszínt választani.

A Gyűrűk Ura-filmsorozat színészei egy jelenetben
Kíváncsi vagy merre jártak A Gyűrűk Ura-filmsorozat színészei Középföldén? Megmutatjuk! Fotó: KPA Honorar & Belege / Northfoto

A Gyűrűk Ura-filmek forgatási helyszínei, ahogy még sosem láttad azokat

Kevés film készült olyan látványos környezetben, mint A Gyűrűk Ura-trilógia. A rendező, Peter Jackson kizárólag Új-Zélandon forgatott, ahol a zöld dombok, a havas hegycsúcsok, a vad folyók és a vulkanikus tájak tökéletesen életre keltették J. R. R. Tolkien Középföldéjét. A rajongók közül sokan ma is külön utazást szerveznek, hogy saját szemükkel lássák a legendás helyszíneket. Galériánkra kattintva végignézheted, milyen helyeket érdemes körbejárnod, ha egyszer eljutsz Új-Zélandra!

Zsáklak Új-Zélandon, Matamata, Waikato régió
Völgyzugoly forgatási helyszíne, Kaitoke Regional Park, Wellington
Mount Sunday pusztasága, Canterbury régió
Szauron birodalma fényes nappal, Tongariro Nemzeti Park, Északi-sziget
Új-zélandi sziklalabirintus, Putangirua Pinnacles, Wairarapa régió
Red Rocks, Wellington délnyugati partvidéke
A Wellington közelében található Dry Creek Quarry kőbánya
A Remarkables-hegység és az Alta tó Queenstown közelében
Galéria: Így néznek ki ma A Gyűrűk Ura-trilógia legendás forgatási helyszínei – Galéria
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Matamata, Waikato régió: egy hatalmas farm rejti Bilbó és Frodó híres otthonát, Zsáklakot. Érdekesség, hogy A Megye és Hobbitfalva díszleteit kezdetben ideiglenesnek szánták, ám végül turistalátványosságokként újraépítették azokat.

53 éve ezen a napon hunyt el J. R. R. Tolkien

A modern fantasy atyja 1892. január 2-án született Angliában, és rövid idő alatt a szigetország egyik legbefolyásosabb irodalmárja és nyelvészprofesszora lett. Habár Tolkien tudományos munkái rendkívül jelentősek voltak, a nevét legtöbben A Gyűrűk Ura-trilógia írójaként ismerték meg. Különleges érzéke volt a nyelvészethez, több mint egy tucat mesterséges nyelvet alkotott élete során. Emellett közeli barátságot ápolt a kor másik nagy írójával, C. S. Lewis-szal, akinek a Narnia krónikáit köszönhetjük. A két alkotóra hatalmas hatással voltak az ipari forradalom következményei és a világháborúk borzalmai, ezek mindkettejük műveiben központi témák voltak. Tolkien 1973 késő nyarán megbetegedett, majd a kórházban fertőzést kapott és szeptember 2-án meghalt. Feleségével közös sírja a mai napig az oxfordi Wolvercote temetőben található, a felirat szerint Beren és Lúthien fekszik a föld alatt. Ez utalás Középfölde legszebb szerelmi történetének főszereplőire.

További érdekességeket A Gyűrűk Ura-filmsorozat helyszíneiről az alábbi videóban találhattok:

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