Mindenki őt nézte, nagy feltűnést keltett Jake Paul szexi olimpiai bajnok barátnője

A téli olimpia bombázója, a holland gyorskorcsolyázó a New York-i a teniszverseny lelátóján keltett figyelmet a külsejével. Jutta Leerdam a szombati, Szabalenka-Ribakina női döntőben szurkolt barátja, az influenszerből lett bokszoló, Jake Paul társaságában. Az olimpiai bajnok szépség a meccs után elárulta, elment a hangja, mert annyira drukkolt Ribakinának, aki végül megnyerte a finálét. Sőt, azt is elmondta, hogy rövid időre visszavonul.

Jutta Leerdam és Jake Paul a US Openen szurkoltak Fotó: Getty Images via AFP

Jutta Leerdam nagy bejelentést tett

Jutta Leerdam egy „Life update” című videót tett közzé a YouTube-on, amelyben bejelentette: a közeljövőben nem fog versenyezni.

"Egy dolog biztos, ebben a szezonban nem láttok engem a jégen. De hogy abbahagyom? Ez túl véglegesnek hangzik, mert megszállottja voltam a gyorskorcsolyázásnak. Ez az életem fontos része, a szívemnek is kedves, nem lenne helyes teljesen bezárni az ajtót. 27 éves vagyok, az élet és az érzések változnak, szörnyen érezném magam, ha azt mondanám, örökre abbahagyom. Ezt az időt magamra szánom, hogy új dolgokat tanuljak, boldog legyek, és egyszerűen azt tegyem, ami jót tesz nekem" - fogalmazott a közeljövő kapcsán Jake Paul barátnője, az olimpiai bajnok Jutta Leerdam, akit a The Sun idézett.