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Egy fiatal nő színes ruhákkal a horoszkópban.

A horoszkóp szerint ennek a 3 csillagjegynek van még mit tanulnia a stílus terén

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 16. 15:00
csillagjegydivathoroszkóp
Színek, formák és szabások; van néhány csillagjegy, aki nem mozog igazán otthonosan a divat világában. A horoszkóp szerint ők azok, akiknek az esztétikai érzék nem feltétlenül az erősségük, és olykor nehezebben találják meg a stílusukhoz illő darabokat. Ugye te nem tartozol közéjük?
Boncza Léda
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Valljuk be, nem születhet mindenki divatdiktátornak. Amivel nincs is semmi probléma, hiszen mindenkinek megvan a maga stílusa. Viszont van 3 csillagjegy, akiknek finoman szólva sem erőssége a sikkes megjelenés – és ezt bizony jól tükrözi az öltözködésük is. A horoszkóp szerint ők sosem értettek igazán a divathoz. Lássuk, kikről van szó!

Horoszkópban használt zodiáku skör.
Semmi divatérzékük: a horoszkóp szerint ezek a csillagjegyek képtelenek stílusosan öltözködni.
Fotó: sarayut_sy /   shutterstock
  • Akadnak kivételek, akik egyedi stílust képviselnek.
  • A stílus szubjektív, de a legtöbb jegy érzi, mi az, ami jól áll neki.
  • A horoszkóp szerint ez a 3 csillagjegy igen gyengén teljesít az öltözködés terén.

Horoszkóp: 3 csillagjegy, aki csapnivalóan öltözködik

Mindenkinek megvan a joga a maga stílusához – még akkor is, ha az néha igencsak meghökkentő… A horoszkóp alapján azonban akad pár csillagjegy, aki nem igazán ért a trendi szettekhez; el is áruljuk, kik az érintett delikvensek.

Ikrek csillagjegy

Az Ikrek kettős személyisége bizony a gardróbjában is visszaköszön. Képes órákat toporogni a szekrénye előtt, mert nem tudja eldönteni, mit vegyen fel – és épp ennek köszönhetően lesz mégis hatalmas káosz a szettje.

Szekrénye tele van teljesen más hangulatot tükröző darabokkal. Extravagáns pulóverek és cipők az alsó polcon, és neutrális, elegáns kosztümök a felsőn. Be kell látnunk, ezek ritkán alkotnak harmonikus outfiteket együtt, de ez az Ikreket egy kicsit sem érdekli. Kreativitásának semmi sem szabhat határt – úgy tűnik, az ízlés sem.

Rák csillagjegy

A horoszkóp szerint a Rák számára az öltözködés elsősorban nem az önkifejezésről szól. Neki a kényelem, a komfort a fontos, így nem ritka, hogy túlméretezett zsákruhákba bújik. Ő az egyszerű és visszafogott darabok híve. Ruhatárát a semleges, sötétebb színek uralják, így nem az árnyalatokban nyúl mellé, hanem a szabásban.

Imád a jól megszokott, régi, biztonságos ruháihoz ragaszkodni. A kísérletezés és a ruhatárfrissítés nem az ő világa. Lehet, hogy ez a hozzáállás praktikus a rohanó hétköznapokban, de közben teljesen egyhangúvá és unalmassá teszi a Rák megjelenését.

Nyilas csillagjegy

A Nyilas öltözködése épp olyan, mint maga a csillagjegy: radikális, végletekből végletekbe ugráló – és általában nem a jó értelemben. A csillagjegy imádja a feltűnő ruhákat, az élénk, vibráló színeket, de a merész kombinációk sem állnak távol az ízlésvilágától.

Ezek önmagukban még nem jelentenének problémát, de a Nyilas mindet egyszerre szeretné megmutatni a világnak. Egy szettben ötvözi a különböző mintákat és anyagokat. Egyszerűen szeret kitűnni a tömegből, de az eredmény sajnos sokszor inkább kellemetlen, mint újító – és bár a Nyilastól megszokhattuk, hogy szereti felrúgni a szabályokat, néha nem ártana egy kis mértékletességet tanúsítania.

Az alábbi videóra kattintva megismerheted a csillagjegyekhez legjobban passzoló öltözködési stílusokat:

Tudj meg többet a horoszkópodról:

 

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