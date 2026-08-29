Molnár Gusztáv szívszorító vallomást tett, a kislányáról van szó

Nagyon megosztó téma a kisbabás utazás, a színész és a felesége is sokáig vacilláltak, hogy a négy hónapos ­kislányukkal belevágjanak-e. Végül azonban győzött a kalandvágy, Molnár Gusztáv és családja meg sem álltak Olasz­országig.

Molnár Gusztáv felesége Mucsi Dorina is imád utazni, ez közös szenvedélyük (Fotó: hot! magazin/archív)

Olaszországba utazott Molnár Gusztáv kislányával és feleségével

2024-ben ismerkedett meg a színész Mucsi Dorinával

Két évvel később hivatalosan is összekötötték életüket, mi is mutattunk meg képeket az esküvőről korábban

Idén áprilisban megszületett Molnár Gusztáv és felesége kislánya, Lili Róza

Olaszországba utaztak hármasban nyaralni

Molnár Gusztáv gyerekével és feleségével nyaralni indult

A színész visszagondolva már nem is érti, miért gondolkoztak olyan sokáig a dolgon. Molnár Gusztáv kislánya ugyanis végig mosolygós volt, nem sírt még a hosszú autóút alatt sem, és csodálatos napokat töltöttek el hármasban Triesztben és Gradóban.

– Dorina benne van babás csoportokban, ahol egymást riogatják az anyukák, hogy milyen felelőtlenség a kicsivel utazni, milyen bajok történhetnek vele, meg egyébként is, úgysem fog emlékezni semmire az egészből – mesélte Molnár Gusztáv, aki tavaly vette feleségül szerelmét, Dorinát.

Szerencsére nem hallgattunk rájuk, és utólag elmondhatom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt. Mindent előre megterveztünk, mindent vittünk magunkkal, amit kellett, Lili pedig végig nagyon aranyos volt. Nekem gyerekkoromban elmaradtak a nyaralások, szegények voltunk, még a Balatonhoz sem vittek el a szüleim. Pedig ezek a közös családi utazások fontosak, mi is kíváncsiak voltunk a feleségemmel arra, hogy viseljük egymást idegileg egy ilyen helyzetben. De nagyon jó volt minden, és mindenki boldog volt, Lilivel még a tengerbe is bementünk. Nagyon jó volt nézni a feleségemet és a kislányomat; már korábban is szerettem el-elnézni Dorinát, ahogy szép lassan a feleségemmé, majd a kislányom anyukájává vált.

Molnár Gusztáv alkoholbeteg, de párja és kislánya miatt hosszú ideje józan életet él

(Fotó: hot! magazin/archív)

„Nagyon sok mindent meg tudtam tanítani vagy el tudtam magyarázni Dorinának”

A színész fél évvel ezelőtt ­hozott egy döntést, miszerint a felesége várandósságának utolsó trimeszterében és a kislánya születése utáni néhány hónapban végig a családdal lesz.