Molnár Gusztáv szívszorító vallomást tett, a kislányáról van szó

Nagyon megosztó téma a kisbabás utazás, a színész és a felesége is sokáig vacilláltak, hogy a négy hónapos kislányukkal belevágjanak-e. Végül azonban győzött a kalandvágy, Molnár Gusztáv és családja meg sem álltak Olaszországig.
A színész visszagondolva már nem is érti, miért gondolkoztak olyan sokáig a dolgon. Molnár Gusztáv kislánya ugyanis végig mosolygós volt, nem sírt még a hosszú autóút alatt sem, és csodálatos napokat töltöttek el hármasban Triesztben és Gradóban.
– Dorina benne van babás csoportokban, ahol egymást riogatják az anyukák, hogy milyen felelőtlenség a kicsivel utazni, milyen bajok történhetnek vele, meg egyébként is, úgysem fog emlékezni semmire az egészből – mesélte Molnár Gusztáv, aki tavaly vette feleségül szerelmét, Dorinát.
Szerencsére nem hallgattunk rájuk, és utólag elmondhatom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt. Mindent előre megterveztünk, mindent vittünk magunkkal, amit kellett, Lili pedig végig nagyon aranyos volt. Nekem gyerekkoromban elmaradtak a nyaralások, szegények voltunk, még a Balatonhoz sem vittek el a szüleim. Pedig ezek a közös családi utazások fontosak, mi is kíváncsiak voltunk a feleségemmel arra, hogy viseljük egymást idegileg egy ilyen helyzetben. De nagyon jó volt minden, és mindenki boldog volt, Lilivel még a tengerbe is bementünk. Nagyon jó volt nézni a feleségemet és a kislányomat; már korábban is szerettem el-elnézni Dorinát, ahogy szép lassan a feleségemmé, majd a kislányom anyukájává vált.
A színész fél évvel ezelőtt hozott egy döntést, miszerint a felesége várandósságának utolsó trimeszterében és a kislánya születése utáni néhány hónapban végig a családdal lesz.
– Ez alatt az idő alatt egyetlen olyan nap sem volt, amit ne együtt töltöttünk volna az elejétől a végéig. Nagyon érdekes volt, hogy megszületett Lili, és én nagyon sok mindent meg tudtam tanítani vagy el tudtam magyarázni Dorinának, a köldökcsonk ápolásától kezdve a pelenkázáson át egészen a tápszer elkészítéséig, ami nagyon menő volt. És minden este én fürdetem a kislányomat, ami nagy ajándék, mert 13 évvel ezelőtt, a fiam születésekor színészként dolgoztam, és akkor ez nem mindig tudott összejönni…
A boldog családapa azt is elárulta a hot!-nak, nagyon odafigyel arra is, hogy a párja el tudjon menni fodrászhoz, vagy edzeni, vagy a barátnőkkel találkozni.
Szerintem ez is fontos, hogy meglegyen az énideje és ne kizárólag a kislányunkkal legyen. És ez szerintem Lilinek is jót tesz, aki egy csodálatos kis hölgy! Elképesztően szerelmes vagyok a kislányomba… Mondták, hogy az apa-lánya kapcsolat teljesen más, mint az apa-fiú, és ezt immár én is tudom! Most nagyon kerek minden: van egy klassz feleségem, aki csodálatosan bánik a csodálatos kislányunkkal. Olyan jó, hogy Lilinél tiszta lappal tudtunk indulni… Mi, Dorinával, semmit nem hoztunk otthonról, hagyományokat sem. Így most a gyermekünkkel együtt alkotunk saját hagyományokat, és találunk ki neki egy olyan világot, amit mi is elhiszünk.
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