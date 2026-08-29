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„Öröksége a pályán és azon kívül is örökké fennmarad” – felesége temetése után négy nappal meghalt a világbajnok sportlegenda

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 29. 09:00
gyászsportlegendarögbi
Gyászol a sportvilág: 92 éves korában meghalt Sir Billy Boston, minden idők egyik legnagyobb rögbiligása. A világbajnok sportlegenda mindössze négy nappal felesége temetése után hunyt el, Lady Joannal 70 éven át voltak házasok.
N.T.
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92 éves korában elhunyt a világbajnok sportlegenda, mindössze néhány héttel felesége halála után. Sir Billy Bostont a sportág történetének egyik legnagyobb alakjaként gyászolják.

Meghalt Sir Billy Boston világbajnok rögbilegenda, 92 éves volt
Meghalt Sir Billy Boston világbajnok rögbilegenda, 92 éves volt Fotó: Matej / Pexels

Meghalt Sir Billy Boston világbajnok rögbilegenda, 92 éves volt

Sir Billy Boston volt az első játékos a rögbiligának a 130 éves történetében, akit lovagi címmel tüntettek ki. Halála alig néhány héttel szeretett felesége, Lady Joan elvesztése után következett be.

A walesi sportolót minden idők egyik legjobb rögbiligásaként tartották számon. Tizenöt éven át játszott a Wigan színeiben, pályafutását pedig a Blackpool Borough csapatánál fejezte be. Nagy-Britanniát is képviselte, és tagja volt az 1960-ban világbajnoki címet szerző válogatottnak.

A Wales Rugby League közleményben jelentette be a halálhírét:

Sir Billy Boston, a walesi sport történetének egyik legkedveltebb és legikonikusabb alakja, 92 éves korában békésen elhunyt. Tiger Bay leghíresebb szülötte kórházban hunyt el, Wiganben, abban a városban, amely 74 éven át az otthona volt. Halála mindössze négy nappal felesége, Lady Joan temetése után következett be, akivel 70 éven át éltek házasságban.

A BBC rögbiligakommentátora, Matt Newsum is megemlékezett a legendás játékosról.

Sir Billy Boston kivételes nagyságát jól mutatja, hogy még 56 évvel azután is, hogy utoljára pályára lépett, a fiatal szurkolók is pontosan ismerik a cardiffi Tiger Bayből származó walesi legenda nevét.

A Wigan Warriors is megrendítő üzenetben búcsúzott legendás játékosától:

Ma egy igazi sportikont gyászolunk. Sir Billy Boston családja körében hunyt el. A rögbiliga első lovagja, a Wigan legendája és »mindenki hőse« volt. Öröksége a pályán és azon kívül is örökké fennmarad. Nyugodjon békében, Sir Billy!

Boston egészen elképesztő eredményeket ért el a Wigan színeiben: 488 mérkőzésen közel 500 célt szerzett. Teljesítményére a brit válogatottnál is felfigyeltek, nemzetközi pályafutása pedig az 1954-es ausztráliai és új-zélandi túrán kezdődött.

Ő lett az első fekete brit rögbiligás, aki a válogatottal Ausztráliában és Új-Zélandon turnézhatott, később pedig az elsők között választották be a rögbiliga Hírességek Csarnokába 

– írja a Daily Star

 

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