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Nem ússzuk meg szárazon: szaharai por és zivatarok csapnak le az országra

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 29. 07:00
szaharai porzivatarhőség
Mozgalmas időjárást tartogat a szombat: miközben az ország egyes részein 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet, szaharai por szűrheti a napsütést. Egy érkező front miatt helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket akár viharos széllökések kísérhetnek.
N.T.
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A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése szombat reggeltől szombat éjfélig: szakadozott frontális felhősáv vonul délkelet felé, az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett többórás napsütés valószínű. 

Időjárás: szaharai porral és zivatarokkal érkezik a 34 fokos hőség
Időjárás: szaharai porral és zivatarokkal érkezik a 34 fokos hőség Fotó: unsplash.com

Időjárás: szaharai porral és zivatarokkal érkezik a 34 fokos hőség

Emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Kevés helyen előfordulhat zápor, néhol zivatar. Legkésőbb a Tiszántúlon is északnyugatira, nyugatira fordul a szél, amelyet élénk, helyenként erős lökések kísérnek. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű, délkeleten lesz a legmelegebb.

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