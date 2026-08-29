Nem ússzuk meg szárazon: szaharai por és zivatarok csapnak le az országra

A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése szombat reggeltől szombat éjfélig: szakadozott frontális felhősáv vonul délkelet felé, az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett többórás napsütés valószínű.

Időjárás: szaharai porral és zivatarokkal érkezik a 34 fokos hőség Fotó: unsplash.com

Időjárás: szaharai porral és zivatarokkal érkezik a 34 fokos hőség

Emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Kevés helyen előfordulhat zápor, néhol zivatar. Legkésőbb a Tiszántúlon is északnyugatira, nyugatira fordul a szél, amelyet élénk, helyenként erős lökések kísérnek. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű, délkeleten lesz a legmelegebb.