264 ezer egy éjszaka: ugyanott nyaral Szoboszlai Dominik családja, mint Lewis Hamilton és Kim Kardashian

Igazi luxuskörnyezetben búcsúztatja a nyarat Szoboszlai Dominik felesége és kislánya. Buzsik Borka Anglia egyik legkülönlegesebb vidéki szálláshelyéről jelentkezett be, ahol korábban Lewis Hamilton és Kim Kardashian is romantikus napokat töltött együtt. Buzsik Borka az Instagram-oldalán osztott meg fotókat a nyár végi kikapcsolódásról. A képek mellé az „Ending summer in the Cotswolds”, vagyis a „Cotswoldban zárjuk a nyarat” feliratot írta. A felvételek alapján Szoboszlai Dominik felesége és kislányuk az Oxfordshire-ben található Estelle Manorban tölt néhány napot. A hely jóval több egy hagyományos vidéki szállodánál: az exkluzív birtok a brit luxus egyik különleges képviselője.

Szoboszlai Dominik felesége és kislánya nyaralni mentek

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Luxus minden mennyiségben

Az Estelle Manor Michelin-kulcsos luxusszálloda, amely 2023 óta működik jelenlegi formájában, bár története egészen a 18. századig nyúlik vissza. A 108 szobával és lakosztállyal rendelkező hotel egyik legnagyobb különlegessége a római fürdőket idéző, 3000 négyzetméteres wellnessközpont. A birtokon emellett négy étterem, kültéri medence, edzőterem, padelpályák és számos különleges program várja a vendégeket. A luxusnak azonban megkérik az árát: egy kétágyas szoba éjszakánként mintegy 264 ezer forinttól indul, a legdrágább lakosztályokért pedig akár több millió forintot is elkérhetnek.

Szoboszlai Dominik ezúttal nem tartott a családjával

A közösségi médiában megjelent felvételek alapján Szoboszlai Dominik nem utazott el feleségével és kislányával. Ennek kézenfekvő oka lehet, hogy a Liverpool magyar válogatott játékosa a csapat következő, Nottingham Forest elleni Premier League-mérkőzésére készül.

Erre utalhat Szoboszlai egyik korábbi Instagram-sztorija is. A magyar válogatott csapatkapitánya Varga Barnabás góljáról osztott meg felvételt, amely a képek alapján nem az Estelle Manor mozitermébe készült.

Lewis Hamilton és Kim Kardashian is itt romantikázott

Az Estelle Manor korábban Lewis Hamilton és Kim Kardashian miatt került be a hírekbe. A hétszeres Forma–1-es világbajnok és az amerikai világsztár a beszámolók szerint romantikus hétvégét töltöttek a luxusbirtokon, ahol páros masszázson és közös vacsorán is részt vettek. A kiruccanás költsége állítólag elérhette a 120 ezer fontot, vagyis több mint 50 millió forintot.