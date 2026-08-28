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41 nappal a halála után, saját lakásából került elő egy férfi holtteste

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 28. 20:30
holttestrendőrség
Egy brit férfi holttestét 41 nappal a halála után találták meg a saját otthonában, miután a környéken élők aggódni kezdtek érte. A 66 éves Timothy Mortont június 28-án fedezték fel norfolki házában, a rendőrség szerint azonban egy cukorbetegsége miatt vezetett vércukornapló alapján valószínűleg már május 18-án meghalt.
B. V.
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Tragédia történt, miután egy férfit vélhetően csak 41 nappal a halála után találtak meg az otthonában. A 66 éves Timothy Morton holttestét június 28-án fedezték fel egy norfolki ingatlanban. A rendőrséget aznap este, körülbelül 20 órakor riasztották Morton otthonához, miután aggódni kezdtek a férfi biztonságáért azok után, hogy egy ideje senki sem látta őt, az ablakokon pedig legyeket észleltek. A rendőrök a hívást követően akkor egy másik, sürgős eset miatt nem tudtak azonnal a helyszínre menni, ami miatt végül egy szomszéd jutott be először Morton lakásába, ahol a férfi holttestével szembesült.

Tragédia: 41 nappal a halála után találtak csak rá az elhunyt férfira.
Tragédia: 41 nappal a halála után találtak csak rá az elhunyt férfira
 Fotó: X

Az első rendőr csak később, 21 órakor érkezett a helyszínre. Elmondása szerint ekkor már a test előrehaladott bomlásnak indult. A férfi cukorbetegsége miatt rendszeresen vezetett vércukornapló bejegyzései, valamint a holttest állapota alapján úgy vélték, hogy valószínűleg május 18-án halt meg: 41 nappal azelőtt, hogy rátaláltak. A halottkém szerint a vizsgálatot megnehezítette a holttest előrehaladott bomlása, ami miatt nem állt rendelkezésre elegendő bizonyíték a halál egyértelmű okának megállapításához, így az a mai napig nem tisztázott. Az azonban bizonyos, hogy nem gyilkosság áldozata lett a férfi. 

Tragédia történt: egészségügyi problémák álltak a háttérben

Mortont barátai és családtagjai úgy jellemezték, mint valakit, aki a futballnak élt. Gyakran utazott az országban, hogy megnézze kedvenc csapata, a King’s Lynn Town mérkőzéseit. Épp ezért unokaöccse, Connor Morton a közösségi médiában közzétett megemlékezésében ezt írta: 

Tim mindazok ellenére, amin keresztülment, a futball iránti szeretetéről, elszántságáról, valamint a családjával és barátaival megélt számtalan emlékről marad emlékezetes. Nyugodj békében, Tim bácsi! Nagyon fogsz hiányozni, de soha nem feledünk.

Öccse, Adrian Morton közleményében azt írta, hogy bátyja 2005-ben súlyos motorbalesetet szenvedett, amely később számos egészségügyi problémát okozott. 2010-ben, szüleik halála után Morton otthagyta mérnöki munkáját, és többé nem tért vissza dolgozni. Otthonának állapota idővel szintén rendkívül leromlott: komoly higiéniai és karbantartási problémák alakultak ki. Amikor Adrian az év elején meglátogatta, hogy kicserélje testvére televízióját, rothadó étel, kosz és rendetlenség borította a házat.

Bár a családtagok és barátok Morton kórházi kezelései alatt többször is megpróbálták rendbe tenni az otthonát, az állapot rövid időn belül ismét leromlott, írja a Mirror.

 

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