Elképesztő különbségek: -1 és 27 fok között vacillál az időjárás

A hét utolsó napján sem igazán tudja eldönteni az időjárás, hogy ősz vagy nyár van. Hajnalban néhol már mínusz fokokat mutatott a hőmérő, délután azonban ismét 20 fok fölé szalad a higanyszál.

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás vasárnapra! (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels / Pexels

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás vasárnapra!

Vasárnap a csapadék továbbra is elkerüli az országot, a legtöbb helyen zavartalan napsütésre és mérsékelt légmozgásra számíthatunk. A HungaroMet előrejelzése szerint az ország északkeleti részén a nap már az elmúlt napokban megszokott mínuszokkal indul. Míg reggel -1 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, addig délután ismét 23-27 fokra melegszik a levegő - írta a Köpönyeg.