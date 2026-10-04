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Elképesztő különbségek: -1 és 27 fok között vacillál az időjárás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 04. 07:00
őszhőmérséklet
Érdemes lesz rétegesen öltözni, ugyanis reggel néhol ismét mínusz fokkal indul, de a délután szinte már nyárias lesz. Mutatjuk, mit tartogat az időjárás vasárnapra!

A hét utolsó napján sem igazán tudja eldönteni az időjárás, hogy ősz vagy nyár van. Hajnalban néhol már mínusz fokokat mutatott a hőmérő, délután azonban ismét 20 fok fölé szalad a higanyszál.

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás vasárnapra!
Mutatjuk, mit tartogat az időjárás vasárnapra! (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels / Pexels

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás vasárnapra!

Vasárnap a csapadék továbbra is elkerüli az országot, a legtöbb helyen zavartalan napsütésre és mérsékelt légmozgásra számíthatunk. A HungaroMet előrejelzése szerint az ország északkeleti részén a nap már az elmúlt napokban megszokott mínuszokkal indul. Míg reggel -1 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, addig délután ismét 23-27 fokra melegszik a levegő - írta a Köpönyeg.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu