Időjárás: 7 fokig hűl a levegő, zápor is előfordulhat

Az időjárás előrejelzések szerint a hajnalok, reggelek még hűvösen alakulnak, de délután 27 fokig melegedhet a levegő. Ez azonban még nem minden!

Időjárás: reggel bizony rétegesen kell öltözni

Fotó: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS / Pexels

Mit ígér az időjárás?

Hétfőn nyugat felől érkezhetnek felhők térségünkbe, de csapadék csak elszórtan, zápor formájában fordulhat elő. Az északias szél élénk széllökésekkel kísérheti a napot. Hajnalban 7–15, délután 21–27 fok várható - írja a Köpönyeg.

Kedden a nap első felében még előfordulhatnak felhősebb körzetek, ezt követően csökken a felhőzet és gomolyfelhős, napos idő várható. Kisebb eső, zápor nem kizárt. Az északias szél csak kevés helyen élénkül meg. A hajnali 8, 16 fokról délutánra 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő - írja a HungaroMet.

