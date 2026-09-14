JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Szeréna, Roxána névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Időjárás: 7 fokig hűl a levegő, zápor is előfordulhat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás előrejelzés
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 14. 07:00
szélidőjárás
Erős szélre kell készülni. Az időjárás zordabb arcát mutatja meg.
Bors
A szerző cikkei

Az időjárás előrejelzések szerint a hajnalok, reggelek még hűvösen alakulnak, de délután 27 fokig melegedhet a levegő. Ez azonban még nem minden!

Időjárás: reggel bizony rétegesen kell öltözni
Időjárás: reggel bizony rétegesen kell öltözni
Fotó: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS / Pexels

Mit ígér az időjárás?

Hétfőn nyugat felől érkezhetnek felhők térségünkbe, de csapadék csak elszórtan, zápor formájában fordulhat elő. Az északias szél élénk széllökésekkel kísérheti a napot. Hajnalban 7–15, délután 21–27 fok várható - írja a Köpönyeg.

Kedden a nap első felében még előfordulhatnak felhősebb körzetek, ezt követően csökken a felhőzet és gomolyfelhős, napos idő várható. Kisebb eső, zápor nem kizárt. Az északias szél csak kevés helyen élénkül meg. A hajnali 8, 16 fokról délutánra 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő - írja a HungaroMet.
 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu