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Élvezd ki a nyárias hétvégét, mutatjuk, mikor érkezik a lehűlés

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 19. 07:00
hidegfrontlehűlést
Most még kellemes az idő, de ez nem tart örökké. Mutatjuk, mikor romlik el az időjárás.

A hétvégén még minden adott ahhoz, hogy kiélvezzük a kellemesebb időjárást: hétfőn ugyanis hidegebbre fordul az idő.

Szombaton és vasárnap még kellemesebb időjárásban lehet részünk, az új héttel azonban lehűlés is érkezik
Szombaton és vasárnap még kellemesebb időjárásban lehet részünk, az új héttel azonban lehűlés is érkezik
Fotó: Köpönyeg.hu

Így alakul az időjárás a hétvégén

Szombaton, szeptember 19-én megerősödik a gomolyfelhőzet, így bár elszórtan, de egyre több zápor, zivatar tarkíthatja a napot. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkülhet, de összességében nem kell erős a légmozgásra számítani. A reggeli 10–16 fok után délután 22–28 fok közé melegszik a levegő - írja a Köpönyeg oldala.

Ilyen időnk lesz szombaton
Fotó: Köpönyeg.hu

Vasárnap, szeptember 20-án délelőtt is borult marad az idő, majd fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. A délkeleti országrészben még helyenként zápor, néhol zivatar is előfordulhat, de az ország túlnyomó részén száraz idő várható. A légmozgás is többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 10–16 fokra számíthatunk, délután pedig 22–28 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Hétfőn, szeptember 21-én azonban egy hidegfront érkezik többfelé megerősödő, néhol viharossá fokozódó északnyugati széllel. A front gyorsan átrobog felettünk, csak átmenetileg növekszik meg a felhőzet, és kisebb eső, zápor csak helyenként alakulhat ki. 

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