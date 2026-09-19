Élvezd ki a nyárias hétvégét, mutatjuk, mikor érkezik a lehűlés

A hétvégén még minden adott ahhoz, hogy kiélvezzük a kellemesebb időjárást: hétfőn ugyanis hidegebbre fordul az idő.

Szombaton és vasárnap még kellemesebb időjárásban lehet részünk, az új héttel azonban lehűlés is érkezik

Fotó: Köpönyeg.hu

Így alakul az időjárás a hétvégén

Szombaton, szeptember 19-én megerősödik a gomolyfelhőzet, így bár elszórtan, de egyre több zápor, zivatar tarkíthatja a napot. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkülhet, de összességében nem kell erős a légmozgásra számítani. A reggeli 10–16 fok után délután 22–28 fok közé melegszik a levegő - írja a Köpönyeg oldala.

Ilyen időnk lesz szombaton

Fotó: Köpönyeg.hu

Vasárnap, szeptember 20-án délelőtt is borult marad az idő, majd fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. A délkeleti országrészben még helyenként zápor, néhol zivatar is előfordulhat, de az ország túlnyomó részén száraz idő várható. A légmozgás is többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 10–16 fokra számíthatunk, délután pedig 22–28 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Hétfőn, szeptember 21-én azonban egy hidegfront érkezik többfelé megerősödő, néhol viharossá fokozódó északnyugati széllel. A front gyorsan átrobog felettünk, csak átmenetileg növekszik meg a felhőzet, és kisebb eső, zápor csak helyenként alakulhat ki.