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Kínos részletet szúrtak ki Meghan Markle fotóján, azonnal szétszedték a kommentelők

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Meghan Markle
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 11. 17:00
gáztűzhelyfőzésInstagram
Harry herceg feleségének új termékeket beharangozó közösségi médiás bejegyzése váltott ki kritikákat az interneten. Meghan Markle egy gáztűzhely előtt készült fotón szerepel, a felhasználók azonban kiszúrtak egy részletet, amely miatt többen megkérdőjelezték a kép hitelességét.
Bors
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Meghan Markle október 5-én az As Ever márka Instagram-oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben a közelgő időszakra tervezett új termékeket harangozta be. A poszthoz mellékelt fényképen Sussex hercegnéje kötényben, egy gáztűzhely előtt áll, miközben egy edényben keverget valamit. 

AMeghan Markle az As Ever Instagram-oldalán közzétett konyhai fotó miatt került a kritikák kereszttüzébe, Netflix megszüntette Meghan Markle sorozatát, a Szeretettel: Meghan-t
Meghan Markle az As Ever Instagram-oldalán közzétett konyhai fotó miatt került a kritikák kereszttüzébe
Fotó: JLPPA / Bestimage /  Northfoto

A bejegyzésben Meghan azt írta, hogy „néhány meglepetéssel” készül a közelgő ünnepi szezonra. A közösségi média felhasználóinak figyelmét azonban nem az újdonságok, hanem a gáztűzhely keltette fel.

A tűzhely miatt kritizálják Meghan Markle új fotóját

Az X közösségi oldal több felhasználója arra hívta fel a figyelmet, hogy a fényképen nem látható láng a gáztűzhelyen. A kritikusok szerint a készülék kezelőgombjai is olyan állásban vannak, amely arra utalhat, hogy a tűzhely a fotó elkészítésekor nem volt bekapcsolva.

A kép alapján ugyanakkor önmagában nem állapítható meg teljes bizonyossággal, hogy a tűzhely valóban ki volt-e kapcsolva. A közösségi médiában ennek ellenére gyorsan terjedni kezdett a fotó, és többen azzal vádolták a hercegnét, hogy csak a felvétel kedvéért tett úgy, mintha főzne.

Az egyik felhasználó azt írta, ha valaki úgy tesz, mintha gáztűzhelyen főzne, legalább arra ügyeljen, hogy a készülék bekapcsoltnak tűnjön. Mások azt kifogásolták, hogy egy hivatalos márkafotó esetében a készítők nem figyeltek erre a részletre.

Az As Ever hivatalos oldalán jelent meg a kép

A kritikák egy része nem közvetlenül Meghan Markle-t, hanem a fotó elkészítésében és közzétételében részt vevő stábot érte. A hozzászólók arra hívták fel a figyelmet, hogy a kép nem a hercegné magánprofilján, hanem az As Ever hivatalos Instagram-oldalán jelent meg, ezért szerintük nagyobb figyelmet kellett volna fordítani a részletekre.

 

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