Ültessünk hőségtűrő pisztáciát a kertbe – De ez csak egy ok a sok közül, mutatjuk a többit

Mély gyökérzete révén a sivatagi aszályt is túléli.

A legenda szerint kizárólagos királyi eledellé lett nyilvánítva.

A magyar köznyelvben ikonikussá vált az „A pisztácia kifogyott!" filmidézet.

A pisztácia sokkal több, mint egy egyszerű sós rágcsálnivaló: régen az uralkodók luxuscikke volt, a 20. században pedig popkulturális ikonná vált. Hiszen Bud Spencer óta mindannyian tudjuk, mi történik, ha a pisztácia kifogy.

Pisztácia: diós és enyhén édeskés íze van, ami miatt nem lehet abbahagyni az evését.

Fotó: Tropical Ninja Studio

A misztikus pisztácia

Közel-Keleten a pisztáciát a héj természetes repedése miatt boldog magnak nevezik. Egy régi arab és perzsa hiedelem szerint, ha a szerelmespár teliholdas éjszakán találkozik a pisztáciafa alatt, és meghallja a szétpattanó pisztáciahéj repedésének hangját, az remek ómen. Úgy tartották, hogy ez a hang a szerelmük tartósságát, a közelgő házasságot és a közös jólétet jósolja meg.

Állítólag Sába királynője is rajongott érte, olyannyira, hogy kizárólagos királyi eledellé nyilvánította. Megtiltotta a közembereknek és a földműveseknek, hogy saját fogyasztásra termesszék, és a birodalom teljes pisztáciatermését a királyi udvar számára foglaltatta le.

A zsidó és keresztény vallási hiedelmek szerint a pisztácia azon ritka élelmiszerek egyike, amelyet Ádám magával hozott a Földre, miután kiűzetett az Édenkertből.

Védi a szívünket, segít a vércukorszint egyensúlyban tartásában, és sok antioxidánst tartalmaz.

Fotó: Zigres

Nagyobb sláger lesz, mint a szőlő?

Nem lehet előre megjósolni, de az biztos, hogy a pisztáciának is rengeteg rajongója van, a dubai csokiőrületet nem is említve. Jelenleg az egyik legdrágább és legkeresettebb importcikk a hazai boltokban, de hatalmas a kereslet rá a cukrászatban és a gasztronómiában is. A pisztáciafa a nyári aszályok idején, amikor más gyümölcsök vagy a szőlő már megszenvedi a vízhiányt, öntözés nélkül, száraz körülmények között is képes fejlődni.

Miért olyan elképesztően drága a pisztácia?

Többek között azért, mert egy elültetett pisztáciafa 5-8 év után hozza meg az első pár szem termést, a teljes terméshozamra viszont 15-20 évet kell várni. Ráadásul kétéves ciklusú, ami azt jelenti, hogy egy kiugróan jó, bőséges év után a következő évben szinte alig terem, mert a fa pihen és energiát gyűjt.