Ültessünk hőségtűrő pisztáciát a kertbe – De ez csak egy ok a sok közül, mutatjuk a többit

A pisztácia sokkal több, mint egy egyszerű sós rágcsálnivaló: régen az uralkodók luxuscikke volt, a 20. században pedig popkulturális ikonná vált. Hiszen Bud Spencer óta mindannyian tudjuk, mi történik, ha a pisztácia kifogy.
Közel-Keleten a pisztáciát a héj természetes repedése miatt boldog magnak nevezik. Egy régi arab és perzsa hiedelem szerint, ha a szerelmespár teliholdas éjszakán találkozik a pisztáciafa alatt, és meghallja a szétpattanó pisztáciahéj repedésének hangját, az remek ómen. Úgy tartották, hogy ez a hang a szerelmük tartósságát, a közelgő házasságot és a közös jólétet jósolja meg.
Állítólag Sába királynője is rajongott érte, olyannyira, hogy kizárólagos királyi eledellé nyilvánította. Megtiltotta a közembereknek és a földműveseknek, hogy saját fogyasztásra termesszék, és a birodalom teljes pisztáciatermését a királyi udvar számára foglaltatta le.
A zsidó és keresztény vallási hiedelmek szerint a pisztácia azon ritka élelmiszerek egyike, amelyet Ádám magával hozott a Földre, miután kiűzetett az Édenkertből.
Nem lehet előre megjósolni, de az biztos, hogy a pisztáciának is rengeteg rajongója van, a dubai csokiőrületet nem is említve. Jelenleg az egyik legdrágább és legkeresettebb importcikk a hazai boltokban, de hatalmas a kereslet rá a cukrászatban és a gasztronómiában is. A pisztáciafa a nyári aszályok idején, amikor más gyümölcsök vagy a szőlő már megszenvedi a vízhiányt, öntözés nélkül, száraz körülmények között is képes fejlődni.
Többek között azért, mert egy elültetett pisztáciafa 5-8 év után hozza meg az első pár szem termést, a teljes terméshozamra viszont 15-20 évet kell várni. Ráadásul kétéves ciklusú, ami azt jelenti, hogy egy kiugróan jó, bőséges év után a következő évben szinte alig terem, mert a fa pihen és energiát gyűjt.
Csökkentheti a rossz koleszterinszintet és mérsékelheti a stressz okozta magas vérnyomást. A szemnek is jót tesz, ugyanis magas luteintartalmának köszönhetően véd az öregedéssel járó látásromlástól. Rosttartalma segíti a belek egészséges működését, emellett segíthet kordában tartani a vércukorszintet, ráadásul a B6-vitamin miatt kiváló idegnyugtató is.
Ne essünk át a ló túloldalára: a túlzott mennyiségű pisztácia rosttartalma miatt puffadást, gázképződést vagy hasmenést okozhat.
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