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Tömeges rosszullét a The Chainsmokers koncertjén: 14 embert kórházba szállítottak

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 07. 13:30
The Chainsmokerskórházverekedésrosszullét
Hatalmas pánik alakult ki a világhírű zenei duó San José-i fellépésén. A The Chainsmokers koncertjéről 14 embert szállítottak kórházba tömeges rosszullét miatt.
Fekete Ágnes
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Kaotikus jelenetek alakultak ki a The Chainsmokers péntek esti kaliforniai koncertjén. 14 embert is kórházba kellett szállítani, miután a San José-i Discovery Meadow szabadtéri rendezvényén egymás után érkeztek a segélykérések. A rendőrség szerint a rosszullétek egy része feltételezett alkoholmérgezéssel és kábítószerrel kapcsolatos problémákkal hozható összefüggésbe. Az eset különösen aggasztó, mert néhány héten belül ez a második komoly incidens a világhírű zenei duó egyik kaliforniai fellépésénél.

The Chainsmokers koncertjén 14 embert kórházba szállítottak tömeges rosszullét miatt
The Chainsmokers koncertjén 14 embert kórházba szállítottak tömeges rosszullét miatt (Fotó: Picture Happy /  Northfoto)
  • Szeptember 4-én San José-ban a The Chainsmokers koncertjén óriási pánik alakult ki, miután 14 embert kórházba szállítottak
  • A rendőrségi jelentés szerint: a rosszullétek 'feltételezett alkoholmérgezés és kábítószerrel kapcsolatos problémákkal' hozhatóak összefüggésbe
  • Ez néhány héten belül a második komoly incidens, ami kialakult a világhírű zenei duó fellépése közben

The Chainsmokers koncertjén 14 embert szállítottak kórházba

A The Chainsmokers szeptember 4-én, pénteken lépett fel a kaliforniai San José-ban. A szabadtéri koncert délután 5 órakor kezdődött, az este azonban később egészen más fordulatot vett, mint amire a rajongók számítottak. A San José-i tűzoltóság helyi idő szerint este 8 óra 22 perckor kapott riasztást arról, hogy a rendezvényen egyszerre több embernek is orvosi segítségre van szüksége. A helyzetet a hatóságok olyan komolynak ítélték, hogy azonnal további mentőegységeket vezényeltek a helyszínre. A San José Fire Department X-en közzé tett bejegyzése alapján 'egy mentőosztagot, két további, speciális életmentő felszereléssel rendelkező tűzoltóegységet, valamint egy zászlóaljparancsnokot küldtek az eset kezelésére'. A helyszínen több koncertlátogatót is elláttak, miközben a mentők folyamatosan dolgoztak azon, hogy a rosszul lett embereket biztonságosan kórházba vigyék. Végül összesen 14 embert szállítottak a környékbeli kórházakba.

A koncert végén lett igazán súlyos a helyzet

Az eset egyik legmegdöbbentőbb részlete, hogy a kórházba szállítottak közül legalább tíz embernél a The Chainsmokers koncert utolsó harminc percében vált szükségessé a sürgős orvosi segítség. A rosszullétek hátterében többféle egészségügyi probléma állhatott, de az NBC Bay Area beszámolója alapján a hatóságok feltételezett alkoholmérgezést és kábítószerrel kapcsolatos problémákat is vizsgáltak.

The Chainsmokers pár héttel ezelőtti koncertjén verekedés alakult ki
The Chainsmokers pár héttel ezelőtti koncertjén verekedés alakult ki (Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto)

Nem ez volt az első incidens a nyáron

A mostani eset azért is különösen kellemetlen a The Chainsmokers számára, mert néhány héten belül már másodszor történt komolyabb probléma egy kaliforniai fellépésük közelében. Augusztusban a duó a Palm Springs Air Museum-ban, a Splash House 'After Hours' rendezvényén lépett fel. Ott egy verekedés alakult ki a közönség soraiban, amelynek során üvegeket is a tömegbe dobtak. A történtek következtében kilenc ember megsérült, közülük hetet kórházba szállítottak. Több sérültet pedig az üvegszilánkok miatt kellett ellátni.

The Chainsmokers tagjai, Alex Pall és Drew Taggart egyelőre nem reagáltak az incidensre
The Chainsmokers tagjai, Alex Pall és Drew Taggart egyelőre nem reagáltak az incidensre (Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto)

A The Chainsmokers egyelőre nem reagált

A történtek után sokan arra vártak, hogy Alex Pall és Drew Taggart megszólalnak az incidenssel kapcsolatban. A The Chainsmokers tagjai azonban egyelőre nem adtak ki nyilvános közleményt a történtekről.

 

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