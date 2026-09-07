Tömeges rosszullét a The Chainsmokers koncertjén: 14 embert kórházba szállítottak

Kaotikus jelenetek alakultak ki a The Chainsmokers péntek esti kaliforniai koncertjén. 14 embert is kórházba kellett szállítani, miután a San José-i Discovery Meadow szabadtéri rendezvényén egymás után érkeztek a segélykérések. A rendőrség szerint a rosszullétek egy része feltételezett alkoholmérgezéssel és kábítószerrel kapcsolatos problémákkal hozható összefüggésbe. Az eset különösen aggasztó, mert néhány héten belül ez a második komoly incidens a világhírű zenei duó egyik kaliforniai fellépésénél.
A The Chainsmokers szeptember 4-én, pénteken lépett fel a kaliforniai San José-ban. A szabadtéri koncert délután 5 órakor kezdődött, az este azonban később egészen más fordulatot vett, mint amire a rajongók számítottak. A San José-i tűzoltóság helyi idő szerint este 8 óra 22 perckor kapott riasztást arról, hogy a rendezvényen egyszerre több embernek is orvosi segítségre van szüksége. A helyzetet a hatóságok olyan komolynak ítélték, hogy azonnal további mentőegységeket vezényeltek a helyszínre. A San José Fire Department X-en közzé tett bejegyzése alapján 'egy mentőosztagot, két további, speciális életmentő felszereléssel rendelkező tűzoltóegységet, valamint egy zászlóaljparancsnokot küldtek az eset kezelésére'. A helyszínen több koncertlátogatót is elláttak, miközben a mentők folyamatosan dolgoztak azon, hogy a rosszul lett embereket biztonságosan kórházba vigyék. Végül összesen 14 embert szállítottak a környékbeli kórházakba.
Az eset egyik legmegdöbbentőbb részlete, hogy a kórházba szállítottak közül legalább tíz embernél a The Chainsmokers koncert utolsó harminc percében vált szükségessé a sürgős orvosi segítség. A rosszullétek hátterében többféle egészségügyi probléma állhatott, de az NBC Bay Area beszámolója alapján a hatóságok feltételezett alkoholmérgezést és kábítószerrel kapcsolatos problémákat is vizsgáltak.
A mostani eset azért is különösen kellemetlen a The Chainsmokers számára, mert néhány héten belül már másodszor történt komolyabb probléma egy kaliforniai fellépésük közelében. Augusztusban a duó a Palm Springs Air Museum-ban, a Splash House 'After Hours' rendezvényén lépett fel. Ott egy verekedés alakult ki a közönség soraiban, amelynek során üvegeket is a tömegbe dobtak. A történtek következtében kilenc ember megsérült, közülük hetet kórházba szállítottak. Több sérültet pedig az üvegszilánkok miatt kellett ellátni.
A történtek után sokan arra vártak, hogy Alex Pall és Drew Taggart megszólalnak az incidenssel kapcsolatban. A The Chainsmokers tagjai azonban egyelőre nem adtak ki nyilvános közleményt a történtekről.
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