Tömeges rosszullét a The Chainsmokers koncertjén: 14 embert kórházba szállítottak

Kaotikus jelenetek alakultak ki a The Chainsmokers péntek esti kaliforniai koncertjén. 14 embert is kórházba kellett szállítani, miután a San José-i Discovery Meadow szabadtéri rendezvényén egymás után érkeztek a segélykérések. A rendőrség szerint a rosszullétek egy része feltételezett alkoholmérgezéssel és kábítószerrel kapcsolatos problémákkal hozható összefüggésbe. Az eset különösen aggasztó, mert néhány héten belül ez a második komoly incidens a világhírű zenei duó egyik kaliforniai fellépésénél.

The Chainsmokers koncertjén 14 embert kórházba szállítottak tömeges rosszullét miatt (Fotó: Picture Happy / Northfoto)

Szeptember 4-én San José-ban a The Chainsmokers koncertjén óriási pánik alakult ki, miután 14 embert kórházba szállítottak

koncertjén óriási pánik alakult ki, miután 14 embert kórházba szállítottak A rendőrségi jelentés szerint: a rosszullétek 'feltételezett alkoholmérgezés és kábítószerrel kapcsolatos problémák kal' hozhatóak összefüggésbe

kal' hozhatóak összefüggésbe Ez néhány héten belül a második komoly incidens, ami kialakult a világhírű zenei duó fellépése közben

The Chainsmokers koncertjén 14 embert szállítottak kórházba

A The Chainsmokers szeptember 4-én, pénteken lépett fel a kaliforniai San José-ban. A szabadtéri koncert délután 5 órakor kezdődött, az este azonban később egészen más fordulatot vett, mint amire a rajongók számítottak. A San José-i tűzoltóság helyi idő szerint este 8 óra 22 perckor kapott riasztást arról, hogy a rendezvényen egyszerre több embernek is orvosi segítségre van szüksége. A helyzetet a hatóságok olyan komolynak ítélték, hogy azonnal további mentőegységeket vezényeltek a helyszínre. A San José Fire Department X-en közzé tett bejegyzése alapján 'egy mentőosztagot, két további, speciális életmentő felszereléssel rendelkező tűzoltóegységet, valamint egy zászlóaljparancsnokot küldtek az eset kezelésére'. A helyszínen több koncertlátogatót is elláttak, miközben a mentők folyamatosan dolgoztak azon, hogy a rosszul lett embereket biztonságosan kórházba vigyék. Végül összesen 14 embert szállítottak a környékbeli kórházakba.

A koncert végén lett igazán súlyos a helyzet

Az eset egyik legmegdöbbentőbb részlete, hogy a kórházba szállítottak közül legalább tíz embernél a The Chainsmokers koncert utolsó harminc percében vált szükségessé a sürgős orvosi segítség. A rosszullétek hátterében többféle egészségügyi probléma állhatott, de az NBC Bay Area beszámolója alapján a hatóságok feltételezett alkoholmérgezést és kábítószerrel kapcsolatos problémákat is vizsgáltak.