84 kutyát és két macskát tartottak egy házban, a falakat is ürülék borította

Borzalmas körülmények között tartott 84 kutyát és két macskát egy dél-yorkshire-i férfi. Az állatokat egy olyan házból mentették ki, amelyet a padlótól a mennyezetig kosz és ürülék borított. Az angol férfit most bűnösnek találták három állatvédelmi jogsértésben – írja a Sky News.
A 61 éves David Parkes azt állította, hogy az állatok a feleségéhez és a fiához tartoznak, ő pedig nem felelős értük. A bíróság azonban nem fogadta el a védekezését, és három állatvédelmi jogsértésben bűnösnek mondta ki.
Az RSPCA munkatársai tavaly áprilisban vonultak ki a Doncaster közelében található tickhilli házhoz. Amikor kinyitották a konyha ajtaját, 20-25, springer spániel jellegű kutya zsúfolódott össze odabent.
A helyiségben mindenütt ürülék volt, az állatok bundáját is szennyeződés borította.
Több kutya fülén összetapadt, koszos szőrcsomók lógtak. Az egyik állatmentő szerint a házban terjengő szag olyan erős volt, hogy csípte a szemét.
Az ebek kimentésében a rendőrség és a helyi hatóságok is részt vettek. A 46 megvizsgált kutya közül 14 annyira lesoványodott, hogy az állatorvosok szerint legalább egy hónapja szenvedhettek.
Öt spánielnek elfertőződött seb volt a fülén, amelyeket vélhetően akkor szereztek, amikor ollóval próbálták levágni a csomókba állt szőrüket.
A szakemberek szerint
sok kutyának még a legalapvetőbb dolgok sem álltak rendelkezésére: nem volt elegendő vizük, megfelelő táplálékuk, fekhelyük vagy játékuk.
Parkes felesége, a 60 éves Delphine, valamint 28 éves fiuk, Sam korábban már bűnösnek vallották magukat három állatvédelmi jogsértésben. A bíróság most David Parkest is felelősnek találta az állatokért, és ugyanebben a három vádpontban bűnösnek mondta ki.
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