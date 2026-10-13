Felfoghatatlan tragédia: fényes nappal, az utcán késelték halálra a 7 éves kislányt – nem is ismerte a támadóját

Fényes nappal, az utcán késeltek halálra egy mindössze 7 éves kislányt. A gyermek éppen az utcán sétált, amikor egy nő hátulról odarohant hozzá, majd minden előzmény nélkül rátámadt, és többször hátba szúrta.

Halálra késeltek egy 7 éves kislányt Chicagóban – egy idegen nő támadt rá az utcán

Fotó: Pexels (illusztráció)

Halálra késeltek egy 7 éves kislányt Chicagóban – egy idegen nő támadt rá az utcán

A hétéves Edimari Hernandez Chacon életét vesztette a brutális támadásban, amely Chicago déli részén, Chatham városnegyedben történt. A kislány nem ismerte támadóját, aki nem sokkal dél után rohant oda hozzá hátulról, majd rátámadt.

A szörnyű esetről térfigyelő kamera is felvételt készített. A videón az látható, amint a kislány egy felnőtt kezét fogva sétál, amikor az idegen nő váratlanul megtámadja. A megdöbbent járókelők közül többen azonnal a gyermek segítségére siettek, míg mások értesítették a mentőket és a hatóságokat.

A rendőrök és a mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek, a súlyosan megsérült kislányt pedig egy közeli gyermekkórházba szállították. Az életét azonban már nem tudták megmenteni: nem sokkal a kórházba érkezése után halottnak nyilvánították.

A támadással gyanúsított, egyelőre meg nem nevezett nőt bátor járókelők tartották vissza a rendőrök kiérkezéséig. A helyszínen a mentők is megvizsgálták. A nőt később egy helyi kórházba vitték, ahol ellátták azokat a sérüléseit, amelyeket a visszatartása közben szerzett. A kezelést követően rendőrségi őrizetbe került.