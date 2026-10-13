Felfoghatatlan tragédia: fényes nappal, az utcán késelték halálra a 7 éves kislányt – nem is ismerte a támadóját

Fényes nappal, az utcán késeltek halálra egy mindössze 7 éves kislányt. A gyermek éppen az utcán sétált, amikor egy nő hátulról odarohant hozzá, majd minden előzmény nélkül rátámadt, és többször hátba szúrta.
A hétéves Edimari Hernandez Chacon életét vesztette a brutális támadásban, amely Chicago déli részén, Chatham városnegyedben történt. A kislány nem ismerte támadóját, aki nem sokkal dél után rohant oda hozzá hátulról, majd rátámadt.
A szörnyű esetről térfigyelő kamera is felvételt készített. A videón az látható, amint a kislány egy felnőtt kezét fogva sétál, amikor az idegen nő váratlanul megtámadja. A megdöbbent járókelők közül többen azonnal a gyermek segítségére siettek, míg mások értesítették a mentőket és a hatóságokat.
A rendőrök és a mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek, a súlyosan megsérült kislányt pedig egy közeli gyermekkórházba szállították. Az életét azonban már nem tudták megmenteni: nem sokkal a kórházba érkezése után halottnak nyilvánították.
A támadással gyanúsított, egyelőre meg nem nevezett nőt bátor járókelők tartották vissza a rendőrök kiérkezéséig. A helyszínen a mentők is megvizsgálták. A nőt később egy helyi kórházba vitték, ahol ellátták azokat a sérüléseit, amelyeket a visszatartása közben szerzett. A kezelést követően rendőrségi őrizetbe került.
A hatóságok feltételezése szerint a brutális támadás minden előzmény nélkül történt. A hétéves kislány halála mélyen megrázta a környék lakóit.
Egyszerűen nem tudom, hová tart ez a világ… Felfoghatatlan, hogy egy hétéves kislányt így megkéseljenek. Soha nem gondoltam volna, hogy idáig fajulhatnak a dolgok. Tényleg nem. Manapság ezeknek a gyerekeknek esélyük sincs arra, hogy igazán megéljék a gyerekkorukat
– mondta a környéken élő Denesta Freeman a WLS helyi televíziónak.
Egy másik helyi nő, aki nem szerette volna nyilvánosságra hozni a nevét, édesanyaként különösen megrendítőnek nevezte a történteket.
Anyaként borzasztóan fáj mindez, hiszen az én lányom is ugyanennyi idős. Úgy érzem, mintha az én gyermekemmel történt volna.
A tragédia után helyi politikusok is megszólaltak. Michelle Harris önkormányzati képviselő azt mondta, „mélyen megrendítette az értelmetlen késelés”, amely a körzetében történt – számolt be róla a Daily Star.
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