„Azt hittem, most halok meg” - cápa húzta le a víz alá az anyát, hihetetlen, ahogy megmenekült

A 34 éves Leah Stewart egy 4 méteres nagy fehér cápa támadását élte túl az ausztráliai Coogee Beachen júniusban. Leah a part közelében, más fürdőzők mellett úszott a kristálytiszta vízben, amikor meglátott egy hatalmas uszonyt a távolban.
A cápa ezután a víz alá rántotta Leaht, miközben a combjába és a karjába mélyesztette a fogait. A nő súlyos vérveszteséget és sérüléseket szenvedett, és életveszélyes állapotba került. Az orvosok megmentették az életét, de ehhez a bal karját amputálni kellett, és sürgős vérátömlesztést kapott.
A borzalmas élményre visszatekintve Leah elmondta:
Kiabáltunk, és megpróbáltuk felhívni az életmentők figyelmét, de sajnos nem hiszem, hogy megláttak minket. A cápa pedig továbbra is a mögöttem lévő lányok körül körözött. Ezért azt gondoltam: »Rendben, senki nem jön. Megpróbálok közelebb kerülni a parthoz.« De amint elindultam, a cápa egyenesen felém úszott. Elég lassan mozgott, mintha kíváncsi lenne.
Leah elmagyarázta, hogy a cápáknak nincs kezük, ezért a szájukat használják arra, hogy megvizsgálják, mi van előttük.
Ahogy a cápa közelebb ért hozzám, kinyitotta a száját, és egyszerűen tudtam, hogy meg fogja harapni a testemet és az arcomat. A karomat kellett használnom, hogy megpróbáljam megakadályozni, hogy belém harapjon!
A nő ezután azon gondolkodott, hogy melyik karját lenne hajlandó feláldozni.
Annyira sokkos állapotban voltam abban a pillanatban. A cápa lökdösött a vízben, aztán hirtelen ráharapott a lábamra, és lerántott a víz alá. Őszintén mondom, soha életemben nem féltem ennyire. Ez valódi, tiszta félelem volt. A víz alá rántott, és azt gondoltam: »Ez az a pillanat, amikor meghalok.« Van egy gyönyörű, egyéves kislányom, August, és csak rá tudtam gondolni. Azt gondoltam: »Nem lesz anyukája. Anya nélkül fog felnőni.«
Leah ekkor elhatározta, hogy harcolni fog az életéért.
Azt gondoltam: »Küzdenem kell. Meg kell ütnöm, bármit meg kell tennem, hogy megakadályozzam, hogy megöljön.« Miközben a víz alá húzott, a bal lábamba kapaszkodott. Én pedig valahogy megfordultam, és elkezdtem teljes erőmből ütni. Az orrát, illetve a fejét próbáltam eltalálni.
Leah elmondása szerint nem tudja pontosan, mennyi ideig volt a víz alatt, számára azonban rendkívül hosszú időnek tűnt. A cápa végül elengedte és újra a felszínre jutott, de mindenhol vér volt a vízben.
Csodával határos módon, amikor Leah felbukkant a vízből, észrevett egy férfit egy közeli deszkán. A nő felé úszott, a férfi pedig segített neki biztonságosan eljutni a partra. A parton szerencsére éppen tartózkodott egy orvos is, aki azonnal ellátta Leah sérüléseit. Elárulta, hogy a borzalmas támadás után csaknem 11 héten keresztül nem tudott rendesen aludni, mert az eset „folyamatosan újra és újra lejátszódik a fejében”.
A bátor édesanya így folytatta:
De van egy egyéves kislányom. Lehetnék az ágyban, sírhatnék és sajnálhatnám magam. De amikor van egy egyéves gyereked, ezt nem teheted meg. Fel kell kelned, és tovább kell menned. Azért tudok róla beszélni, mert szinte olyan érzés, mintha valaki mással történt volna. Még nem fogtam fel igazán, hogy ez tényleg velem történt.
Leah elmondta, hogy még sokat kell gyógyulnia lelkileg, mielőtt újra bemerészkedne a vízbe - írja a Daily Star.
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