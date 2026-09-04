„Azt hittem, most halok meg” - cápa húzta le a víz alá az anyát, hihetetlen, ahogy megmenekült

A 34 éves Leah Stewart egy 4 méteres nagy fehér cápa támadását élte túl az ausztráliai Coogee Beachen júniusban. Leah a part közelében, más fürdőzők mellett úszott a kristálytiszta vízben, amikor meglátott egy hatalmas uszonyt a távolban.

Cápatámadásban sérült meg súlyosan az anyuka, elárulta, hogy menekült meg

Fotó: Ken Kiefer / shutterstock

A cápatámadás részletei

A cápa ezután a víz alá rántotta Leaht, miközben a combjába és a karjába mélyesztette a fogait. A nő súlyos vérveszteséget és sérüléseket szenvedett, és életveszélyes állapotba került. Az orvosok megmentették az életét, de ehhez a bal karját amputálni kellett, és sürgős vérátömlesztést kapott.

A borzalmas élményre visszatekintve Leah elmondta:

Kiabáltunk, és megpróbáltuk felhívni az életmentők figyelmét, de sajnos nem hiszem, hogy megláttak minket. A cápa pedig továbbra is a mögöttem lévő lányok körül körözött. Ezért azt gondoltam: »Rendben, senki nem jön. Megpróbálok közelebb kerülni a parthoz.« De amint elindultam, a cápa egyenesen felém úszott. Elég lassan mozgott, mintha kíváncsi lenne.

'Like fighting a dinosaur': Sydney woman recalls how she punched shark during attack https://t.co/mMla3JS8gM — BBC News (UK) (@BBCNews) August 31, 2026

Leah elmagyarázta, hogy a cápáknak nincs kezük, ezért a szájukat használják arra, hogy megvizsgálják, mi van előttük.

Ahogy a cápa közelebb ért hozzám, kinyitotta a száját, és egyszerűen tudtam, hogy meg fogja harapni a testemet és az arcomat. A karomat kellett használnom, hogy megpróbáljam megakadályozni, hogy belém harapjon!

A nő ezután azon gondolkodott, hogy melyik karját lenne hajlandó feláldozni.

Annyira sokkos állapotban voltam abban a pillanatban. A cápa lökdösött a vízben, aztán hirtelen ráharapott a lábamra, és lerántott a víz alá. Őszintén mondom, soha életemben nem féltem ennyire. Ez valódi, tiszta félelem volt. A víz alá rántott, és azt gondoltam: »Ez az a pillanat, amikor meghalok.« Van egy gyönyörű, egyéves kislányom, August, és csak rá tudtam gondolni. Azt gondoltam: »Nem lesz anyukája. Anya nélkül fog felnőni.«

Leah ekkor elhatározta, hogy harcolni fog az életéért.

Azt gondoltam: »Küzdenem kell. Meg kell ütnöm, bármit meg kell tennem, hogy megakadályozzam, hogy megöljön.« Miközben a víz alá húzott, a bal lábamba kapaszkodott. Én pedig valahogy megfordultam, és elkezdtem teljes erőmből ütni. Az orrát, illetve a fejét próbáltam eltalálni.

Leah elmondása szerint nem tudja pontosan, mennyi ideig volt a víz alatt, számára azonban rendkívül hosszú időnek tűnt. A cápa végül elengedte és újra a felszínre jutott, de mindenhol vér volt a vízben.