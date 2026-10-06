"Azt hittem, csak túl kimerült vagyok a két gyerekem miatt – már járni sem tudok, mert nem hallgattam az intő jelekre"

Pár év alatt 180 fokos fordulatot vett egy kétgyermekes édesanya élete: dolgozott, emellett nevelte a szeme fényeit, most azonban ő az, aki folyamatos gondozásra szorul. Talán minden másképp alakult volna, ha annak idején komolyan veszi a jelentkező tüneteket, és nem tudja be annak, hogy kimerült.

A kétgyermekes édesanya ma már nem tud kerekesszék nélkül járni, emellett folyamatos gondozásra szorul

Fotó: Tom Maddick / SWNS / Northfoto

Kétségtelen, hogy az akkoriban 41 éves Sarah Lewis rendkívül megterhelő életet élt. Két gyermeket nevelt, eközben dolgozott, a mindennapi teendők mellett pedig alig maradt ideje pihenni. "Dolgozó szülőként nem áldozod fel a munkádat és a gyermekeidet sem, szóval te kerülsz legalulra. Mindig van valami teendő" – magyarázta az angliai Solihullben élő nő a The Sun oldalának.

Eleinte csak fáradt volt, emellett időnként zsibbadt az arca, a mellkasa és a teste bal oldala. Később azonban már nyelési nehézségek és migrén is jelentkezett nála. Aztán 2023 májusában pillanat alatt úgy leromlott az állapota, hogy már járni sem tudott rendesen. Ekkor fordult végül orvoshoz, ahol megállapították: funkcionális neurológiai rendellenesség (FND) nevű idegrendszeri működési zavarban szenved. Az FND esetén az agy nem küld és fogad megfelelően jeleket a test többi részébe. Végtaggyengeséget vagy -bénulást, remegéseket, nem-epilepsziás rohamokat, valamint olyan kognitív panaszokat okozhat az FND, mint az emlékezetkiesés. Emellett az érzékelés és a beszéd is sérülhet annak ellenére, hogy maga az agy teljesen ép.

A szakértők szerint a korai diagnózis segíthet a betegség kezelésében, és a tünetek terjedésének lassításában.

Sarah maga is úgy érzi, hogy ha időben rájön, hogy baj van, ma egész más életet élhetne. "Visszanézve arra gondolok: miért nem mentem el orvoshoz? Őrület. De akkoriban úgy voltam, hogy jobban leszek, a gyerekeknek iskolába kell menniük, nincs arra időm, hogy megálljak és vizsgálgassam magamat" – árulta el, kiemelve: az első tünetek izoláltak voltak, nem is igazán kötötte össze őket, és eleve minden erejét és idejét lefoglalták a gyerekek és a munka.