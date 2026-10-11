„Sokan már a szándéktól meghatódnak” - Időkölcsönzőt nyitott Papp Zoltán

Mi az, amiből sosincs elég? Időből! Néha arra sincs, hogy elmenjünk bevásárolni vagy a csomagautomatához. Papp Zoltán úgy döntött, szívesen és ráadásul ingyen átvállal feladatot bárkitől, hogy annak maradjon ideje arra, amit igazán szeretne. Te hallottál már az Időkölcsönzőről?

Fotó: Időkölcsönző/Facebook

Különleges módon hirdeti magát Facebook-oldalán Papp Zoltán, aki év elején indította be szolgáltatását Szigetszentmiklóson: „Ha te nem tudsz ott lenni, én ott lehetek. Ha sok a napi teher, hagyd egy részét rám!”

„Igazán hálás vagyok mindenért, amim van” - mondja az Időkölcsönző megálmodója

A 47 éves, Szigetszentmiklóson élő Papp Zoltán tulajdonképpen elégedett volt, mégis úgy érezte, le szeretné zárni életének egyik szakaszát és új fejezetet kezdeni.

– Tizenöt évig vendéglátásban dolgoztam, másik tizenötöt pedig a kereskedelemben töltöttem területi képviselőként, de valahogy nem találtam a helyem ezekben. A Covid idején kezdtem nagyon erősen érezni, hogy ki kell valamit találni, mert ez nem az én életem. Hat-nyolc éve gondolkodom, hogy alapítok egy ilyen szervezetet és idén év elején sikerült elindítani. Az volt a fő motivációm, hogy hiteles dolgot csináljak. Nagyon szerencsés ember vagyok: van három tüneményes fiam, feleségem, házam, igazán hálás vagyok mindenért. És ezért éreztem, hogy valamit vissza kell adni a közösségnek, azzal, hogy segítek, akinek tudok. A saját életében mindenki rohan, és nem tudják, mennyi mindenük van, és bőven van miért hálásnak lenniük. Mindig újabb célokért hajtanak és nem veszik észre, hogy közben elmúlik az élet – vallja az Időkölcsönző megálmodója és jelenleg egyetlen üzemeltetője, írja a Fanny magazin.

„Nem tudom elképzelni, hogy pénzt kérjek”

Amikor elkezdte terjeszteni az ötletét, sokan értetlenkedtek, ugyanis manapság – sajnos – ritka, hogy egy idegen felajánlja a segítségét, ráadásul önzetlenül, teljesen ingyen.

– Nem tudom elképzelni, hogy kiszolgáltatott helyzetben lévő emberektől, vagy betegektől, idősektől pénzt kérjek. Gyakran akkor is visszakapok, ha nem csinálok semmit. Egyszer egy mozgássérült hölgy írt, hogy nagyon keres egy terméket, válaszoltam neki, hogy én elmegyek az adott szupermarketbe és megveszem, elviszem neki. Mire azt felelte, hogy azóta utána érdeklődőtt és már sajnos nem is kapható. Neki végül nem tudtam segíteni, mégis azt írta a Facebook oldalamra: „Becsülöm önt”. Ez olyan jó érzés, hogy már a szándékot értékelte. Egy másik esetben láttam egy nagyon nehezen mozgó hölgyet, megálltam az autóval és megkérdeztem, elvigyem-e, mire elsírta magát. Végül nem szállt be, mert pár házzal arrébb lakott. De sokan már a szándéktól meghatódnak – meséli Zoltán. Persze minden napra jut olyan eset, amikor kézzelfoghatóan tud segíteni. Mikor elkezdte a szolgáltatást, írt egy listát, hogy miket vállal: csomag átvétele, recept kiváltása, kisebb bevásárlás, étel elhozatal, kulcs átvétele és eljuttatása, dokumentumok átadása, ajándék vásárlása, egészségügyi kíséret, postai ügyintézés, sürgős alapanyag vagy alkatrész beszerzése, beteglátogatás. Természetesen az élet teljesen más helyzeteket is hoz.