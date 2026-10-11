„Sokan már a szándéktól meghatódnak” - Időkölcsönzőt nyitott Papp Zoltán

Mi az, amiből sosincs elég? Időből! Néha arra sincs, hogy elmenjünk bevásárolni vagy a csomagautomatához. Papp Zoltán úgy döntött, szívesen és ráadásul ingyen átvállal feladatot bárkitől, hogy annak maradjon ideje arra, amit igazán szeretne. Te hallottál már az Időkölcsönzőről?
Különleges módon hirdeti magát Facebook-oldalán Papp Zoltán, aki év elején indította be szolgáltatását Szigetszentmiklóson: „Ha te nem tudsz ott lenni, én ott lehetek. Ha sok a napi teher, hagyd egy részét rám!”
A 47 éves, Szigetszentmiklóson élő Papp Zoltán tulajdonképpen elégedett volt, mégis úgy érezte, le szeretné zárni életének egyik szakaszát és új fejezetet kezdeni.
– Tizenöt évig vendéglátásban dolgoztam, másik tizenötöt pedig a kereskedelemben töltöttem területi képviselőként, de valahogy nem találtam a helyem ezekben. A Covid idején kezdtem nagyon erősen érezni, hogy ki kell valamit találni, mert ez nem az én életem. Hat-nyolc éve gondolkodom, hogy alapítok egy ilyen szervezetet és idén év elején sikerült elindítani. Az volt a fő motivációm, hogy hiteles dolgot csináljak. Nagyon szerencsés ember vagyok: van három tüneményes fiam, feleségem, házam, igazán hálás vagyok mindenért. És ezért éreztem, hogy valamit vissza kell adni a közösségnek, azzal, hogy segítek, akinek tudok. A saját életében mindenki rohan, és nem tudják, mennyi mindenük van, és bőven van miért hálásnak lenniük. Mindig újabb célokért hajtanak és nem veszik észre, hogy közben elmúlik az élet – vallja az Időkölcsönző megálmodója és jelenleg egyetlen üzemeltetője, írja a Fanny magazin.
Amikor elkezdte terjeszteni az ötletét, sokan értetlenkedtek, ugyanis manapság – sajnos – ritka, hogy egy idegen felajánlja a segítségét, ráadásul önzetlenül, teljesen ingyen.
– Nem tudom elképzelni, hogy kiszolgáltatott helyzetben lévő emberektől, vagy betegektől, idősektől pénzt kérjek. Gyakran akkor is visszakapok, ha nem csinálok semmit. Egyszer egy mozgássérült hölgy írt, hogy nagyon keres egy terméket, válaszoltam neki, hogy én elmegyek az adott szupermarketbe és megveszem, elviszem neki. Mire azt felelte, hogy azóta utána érdeklődőtt és már sajnos nem is kapható. Neki végül nem tudtam segíteni, mégis azt írta a Facebook oldalamra: „Becsülöm önt”. Ez olyan jó érzés, hogy már a szándékot értékelte. Egy másik esetben láttam egy nagyon nehezen mozgó hölgyet, megálltam az autóval és megkérdeztem, elvigyem-e, mire elsírta magát. Végül nem szállt be, mert pár házzal arrébb lakott. De sokan már a szándéktól meghatódnak – meséli Zoltán. Persze minden napra jut olyan eset, amikor kézzelfoghatóan tud segíteni. Mikor elkezdte a szolgáltatást, írt egy listát, hogy miket vállal: csomag átvétele, recept kiváltása, kisebb bevásárlás, étel elhozatal, kulcs átvétele és eljuttatása, dokumentumok átadása, ajándék vásárlása, egészségügyi kíséret, postai ügyintézés, sürgős alapanyag vagy alkatrész beszerzése, beteglátogatás. Természetesen az élet teljesen más helyzeteket is hoz.
– Sok olyan történt, amire nem számítottam. Anyukát értesítették a bölcsiből, hogy belázasodott a gyerek, menjen érte. De apuka elvitte a családi kocsit. Felhívott, és én elvittem őt a kicsiért. Ez igazán nem vett el sok időt tőlem, de a segítség számára kézzelfogható és valós volt. Egy másik esetben azzal keresett egy hölgy, hogy a férjét azonnal be kéne vinni kemoterápiás kezelésre. Akkor mindent abbahagytam és indultam, mert ezt meg kellett oldani. Az egyik kedvenc történetem, amikor felvettem a kapcsolatot egy ötvenes, betegség miatt nehéz élethelyzetbe került férfival, aki nagyon szereti a Republic együttest. Írtam egy emailt a zenekar menedzserének, aki azonnal reagált és kérdezte, hogyan segíthet. Egy hét múlva pedig jött egy csomag, pólókkal, sapkával, dedikált fotókkal – gyönyörű pillanat volt, mikor átadhattam. Találkoztam Orosz Ákos színművésszel, aki a Vígszínház színésze. Tőle abban kértem segítséget, hogy egy elkeseredett hölgy életébe csempésszünk valahogy örömet. Rengeteg dedikálással tért vissza Kern Andrástól kezdve, Balázsovits Editen keresztül, sokan aláírták ezt a támogató levelet, amit végül megkapott a hölgy – sorolja egymás után a már megoldott ügyeket Papp Zoltán, aki azt mondja, ügyfelei szemében mindig hálát lát, amitől ő is sokkal jobban érzi magát.
Hiába mondja az Időkölcsönző vezetője, hogy ő „kis” dolgokban segít, hétfőtől péntekig rendelkezésre áll mindenkinek, jelenleg nincs más munkája, ebből pedig egy fillért nem keres, pedig saját családjáról is gondoskodnia kell.
– Szeretném ezt főállásban csinálni. Befogadott a Csoport-téka közhasznú szervezet, én meg folyamatosan támogatókat keresek, már több mint 100 cégnél voltam. Mindenki nagyon gratulált a kezdeményezéshez, de pénzbeli támogatás még nem érkezett. Ragaszkodom ahhoz, hogy a szolgáltatás továbbra is ingyenes legyen, de ahhoz szükségem van arra, hogy fizetést kapjak, hogy valóban csak ezzel tudjak foglalkozni. Emberek is jelentkeztek már, hogy ha nem bírom, vagy segítség kell, szóljak nekik, ők is beszállnak egyszer-egyszer, egy nyugdíjas doktornő is készen áll segíteni. Ez külön jól esik, hogy mások is így gondolkodnak, mások is szeretnék, hogy jobb hely legyen Szigetszentmiklós, és ez a világ. Abban reménykedem, hogy minél hamarabb találok olyanokat, akik anyagilag is támogatják a programot, hogy folytatódhasson. A következő álmom pedig, hogy újabb és újabb magyar településen indul el Időkölcsönző, egyre több emberen segítve!
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