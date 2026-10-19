Késsel hadonászott egy férfi a pécsi vásárcsarnoknál

Október 14-én 16 óra körül érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy a pécsi vásárcsarnoknál egy férfi késsel hadonászik.

A rendőrök hamar elfogták a késsel hadonászó férfit

Fotó: police.hu

A rendőrök a helyszínen megállapították, hogy egy 36 éves cserdi férfi minden előzmény nélkül egyszer csak kést fogott egy másik férfira, és azzal fenyegette, hogy megöli.

Ezután megkergette, majd többször ököllel felé ütött, azonban csak egyszer találta el, szerencsére nem sérült meg.

A széles körű adatgyűjtésnek köszönhetően az rendőrök 15 percen belül elfogták a támadót a helyszín közelében. Megtalálták nála a kést is, amelyet lefoglaltak – írja a police.hu.

Előállítását követően kihallgatták, felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt nyomoz ellene a Pécsi Rendőrkapitányság, és kezdeményezték a letartóztatását.

Húszcentis késsel rabolt ki egy kisboltot a maszkos férfi

Húsz centiméteres késsel fenyegette meg egy angliai kisbolt eladóját egy maszkos rabló. Az alkalmazott több mint egy percig próbálta húzni az időt, végül azonban átadta a pénzt a támadónak.