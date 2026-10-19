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Késsel hadonászott egy férfi a pécsi vásárcsarnoknál

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 19. 13:30
Pécstámadás
Rátámadt egy férfi egy másik férfira az utcán a pécsi vásárcsarnoknál. A rendőrök 15 percen belül elfogták a késsel hadonászó 36 éves támadót.
Bors
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Október 14-én 16 óra körül érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy a pécsi vásárcsarnoknál egy férfi késsel hadonászik.

kés
A rendőrök hamar elfogták a késsel hadonászó férfit
Fotó: police.hu

A rendőrök a helyszínen megállapították, hogy egy 36 éves cserdi férfi minden előzmény nélkül egyszer csak kést fogott egy másik férfira, és azzal fenyegette, hogy megöli.

Ezután megkergette, majd többször ököllel felé ütött, azonban csak egyszer találta el, szerencsére nem sérült meg.

A széles körű adatgyűjtésnek köszönhetően az rendőrök 15 percen belül elfogták a támadót a helyszín közelében. Megtalálták nála a kést is, amelyet lefoglaltak – írja a police.hu.

Előállítását követően kihallgatták, felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt nyomoz ellene a Pécsi Rendőrkapitányság, és kezdeményezték a letartóztatását.

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