Drámai hír érkezett a Tankcsapdától: életmentő műtétre van szüksége a magyar zenésznek

Komoly ügy mellé állt a Tankcsapda: a zenekar egy súlyos egészségügyi problémával küzdő pályatársuk, Tóth Sándor "Csövi" támogatására szólította fel a hazai rockzene képviselőit. Az Alcohol frontemberének májátültetésre van szüksége, amelynek költségeit egyedül nem tudja előteremteni, ezért most összefogás indult érte.

Tóth Sándor Csövi és a Tankcsapda tagjai között nagyon mély barátság alakult ki (Fotó: Tóth Sándor Csövi)

A Tankcsapda tagjai egy barátjukon szeretnének segíteni

A zenekar tagjai, Lukács Laci és Fejes Tamás elsőként jelezték, hogy anyagilag is segítenek, emellett pedig jótékonysági programokkal szeretnének hozzájárulni a szükséges összeg összegyűjtéséhez. Október 9-én egy minifesztivált is rendeznek, amely azonban csak a kezdet: a tervek szerint további eseményekkel és felajánlásokkal is támogatják Csövit. A zenésztársak nem most szembesültek először azzal, hogy barátjuk komoly veszélyben van. Csövi az elmúlt években több alkalommal is kórházi kezelésre szorult májproblémái miatt, és olyan súlyos szövődményekkel is meg kellett küzdenie, mint a belső vérzések, illetve a nyelőcsövet és a torkot érintő fekélyek. A helyzet végül odáig súlyosbodott, hogy az orvosok szerint transzplantáció nélkül nincs esélye a túlélésre.

Fejes Tamás a tőle megszokott, fekete humorral beszélt arról, milyen helyzetbe került régi barátjuk, miközben egyértelművé tette: a Tankcsapda nem akarja magára hagyni.

„Csövi barátunk túl komolyan vette a Sing-Sing zenekar, Halál a májra című nótáját. Életmentő műtétre van szüksége, és azt gondoltuk, mellé állunk” – árulta el a Kincsvadászok sztárja.

A zenekar számára természetes volt, hogy a segítségnyújtást saját felajánlásukkal kezdik. Lukács Laci azt is elmondta, hogy nem egyetlen rendezvényben gondolkodnak, hanem hosszabb távú támogatási akciót szeretnének létrehozni, amelyhez más zenekarokat is bevonnának.

Miután a transzplantáció nagyon sok pénzbe kerül, arra gondoltunk, hogy elsőként mi, a Tankcsapda zenekar állunk mellé. Tudniillik egy komoly összeget kell összeszedni, hogy meg lehessen csinálni ezt az átültetést. Ennek az egésznek nemcsak az október 9-i minifesztivál lesz az egyetlen része, több megmozdulással is készülünk. Mi fogjuk az első felajánlást megtenni

– árulta el Lukács.