Drámai hír érkezett a Tankcsapdától: életmentő műtétre van szüksége a magyar zenésznek

Komoly ügy mellé állt a Tankcsapda: a zenekar egy súlyos egészségügyi problémával küzdő pályatársuk, Tóth Sándor "Csövi" támogatására szólította fel a hazai rockzene képviselőit. Az Alcohol frontemberének májátültetésre van szüksége, amelynek költségeit egyedül nem tudja előteremteni, ezért most összefogás indult érte.
A zenekar tagjai, Lukács Laci és Fejes Tamás elsőként jelezték, hogy anyagilag is segítenek, emellett pedig jótékonysági programokkal szeretnének hozzájárulni a szükséges összeg összegyűjtéséhez. Október 9-én egy minifesztivált is rendeznek, amely azonban csak a kezdet: a tervek szerint további eseményekkel és felajánlásokkal is támogatják Csövit. A zenésztársak nem most szembesültek először azzal, hogy barátjuk komoly veszélyben van. Csövi az elmúlt években több alkalommal is kórházi kezelésre szorult májproblémái miatt, és olyan súlyos szövődményekkel is meg kellett küzdenie, mint a belső vérzések, illetve a nyelőcsövet és a torkot érintő fekélyek. A helyzet végül odáig súlyosbodott, hogy az orvosok szerint transzplantáció nélkül nincs esélye a túlélésre.
Fejes Tamás a tőle megszokott, fekete humorral beszélt arról, milyen helyzetbe került régi barátjuk, miközben egyértelművé tette: a Tankcsapda nem akarja magára hagyni.
„Csövi barátunk túl komolyan vette a Sing-Sing zenekar, Halál a májra című nótáját. Életmentő műtétre van szüksége, és azt gondoltuk, mellé állunk” – árulta el a Kincsvadászok sztárja.
A zenekar számára természetes volt, hogy a segítségnyújtást saját felajánlásukkal kezdik. Lukács Laci azt is elmondta, hogy nem egyetlen rendezvényben gondolkodnak, hanem hosszabb távú támogatási akciót szeretnének létrehozni, amelyhez más zenekarokat is bevonnának.
Miután a transzplantáció nagyon sok pénzbe kerül, arra gondoltunk, hogy elsőként mi, a Tankcsapda zenekar állunk mellé. Tudniillik egy komoly összeget kell összeszedni, hogy meg lehessen csinálni ezt az átültetést. Ennek az egésznek nemcsak az október 9-i minifesztivál lesz az egyetlen része, több megmozdulással is készülünk. Mi fogjuk az első felajánlást megtenni
– árulta el Lukács.
A történtek Csövit is mélyen megérintették, ugyanakkor bevallotta, hogy eleinte egyáltalán nem akarta elfogadni, hogy ekkora segítségre van szüksége. Sokáig úgy gondolta, beletörődik abba, amit az élet tartogat számára, ám barátai egészen másképp álltak a helyzethez.
Nem én kértem őket, hogy segítsenek, sőt, eleinte a műtétet sem akartam. Úgy voltam az élettel, hogy tart, ameddig tart, megéltem már mindent, nincs okom panaszra, még ha csak 40 évbe is lett belesűrítve. Viszont amikor elmondtam Lukácséknak, hogy az orvos szerint transzplantáció nélkül nem fogom túlélni, akkor Laci egyből jelezte, hogy mellettem vannak. Fejes a tőle megszokott módon pedig valami olyasmit mondott, hogy: "Kussoljál, nem kéred, hanem mi adjuk"
– mondta a story.hu-nak Tóth Sándor, azaz Csövi.
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