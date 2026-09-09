"Utoljára elénekeltem neki a kedvenc dalát" - mindössze 6 évesen ragadta el egy agydaganat a lányt

Egy édesanya felidézte azt az ártalmatlan tünetet, ami végül kislányánál egy gyógyíthatatlan rákos daganatnak bizonyult. Katie Badminton kislánya, Betsy mindössze 6 évesen halt meg.

Mindössze 6 évesen ragadta el egy agydaganat a lányt. (Képünk illusztráció) Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Mindössze 6 évesen ragadta el egy agydaganat a lányt

Katie elmondása szerint a kislány szemét korábban egy könyv találta el. Ezt eleinte csak egy ostoba, hétköznapi balesetnek könyvelték el. Az akkor ötéves Betsy szeme alatt egy vágás keletkezett, amire a szülők hideg borogatást tettek, de két héttel később a kislány bal szeme már nem mozgott megfelelően.

Az orvosok egy két centiméteres daganatot találtak mélyen az agyában, ami észrevétlen maradt volna, ha a könyvet nem dobják neki.

Rögtön megkérdeztem, hogy jóindulatú-e, amire azt mondták, hogy ez a valószínű eset... A félelem mardosott. Betsy szeme villogni kezdett, és a kancsalság rosszabbodott. Többször is felhívtam a kórházat, további vizsgálatokat kérve. Aztán egy vizsgálat megerősítette, hogy rákos, és növekszik a tumor

- idézte fel az édesanya.

Másnap, 2025 márciusában, Betsy jobb karja és lába gyengülni kezdett. Szteroidokat kapott, miközben Katie-nek és férjének, Johnny-nak azt mondták, hogy kislányuknak egy agresszív daganata van, amelyet diffúz intrinsic pontine glioma (DIPG) néven ismernek, és amely gyógyíthatatlan.

Sugárterápiát ajánlottak fel, hogy időt nyerjünk neki, bár azt mondták, hogy már csak körülbelül egy éve van hátra. A világom darabokra hullott. Soha nem akartam, hogy a rák szót hallja, mivel nagyon fiatal volt, és ez ijesztő volt.

A szülők teljesen összetörtek a hír után, azonban Betsy testvére, Evie-Mae felvidította őket: "megkérdezte, hogy Betsy feldugott-e egy brokkolit az orrába. Attól kezdve a daganatát brokkolinak nevezték. Ez segített nekünk átvészelni az egész helyzetet."

A családot Londonba költöztették, amíg Betsy 13 sugárterápiás kezelésen esett át. Utána kihasználták a hátralévő időt, és több helyre is ellátogattak.

Betsy energiája és kíváncsisága soha nem lankadt. Megtanult bal kézzel írni, amikor a jobb túl gyenge volt. Minden lehetséges mazsorett órán fellépett. Minden szinte normálisnak tűnt, és a kórházi napok rossz álomnak tűntek

- idézte fel az édesanya.