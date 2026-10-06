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Álmai munkáját kaphatja meg a Fraditól lelépett Robbie Keane

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Robbie Keane
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 06. 16:30
PrestonFradi
A 46 éves szakember állítólag visszalépett az angol másodosztályú Preston vezetőedzői posztjáért folytatott versenytől. Robbie Keane döntésének okai nem ismertek, egy hozzá közel álló forrásokra hivatkozva azt írják Angliában, közel áll egy általa áhított munkához.
Bors
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Közel áll álmai munkájához a Ferencváros korábbi vezetőedzője, Robbie Keane – legalábbis a legfrissebb sajtóértesülések szerint. A 46 éves szakember állítólag azért lépett vissza az angol másodosztályú Preston kispadjáért folytatott versenytől, mert közel áll egy általa áhított megállapodáshoz.

Robbie Keane a Ferencváros korábbi vezetőedzője
Robbie Keane nem vállalt munkát azóta, hogy távozott a Ferencvárostól
Fotó: Purger Tamás

Robbie Keane álommunkát kaphat

Robbie Keane tavaly januárban, a szezon közepén vette át a Fradi irányítását, és rögtön bajnoki címig vezette a klubot. Az előző szezonban pedig Magyar Kupát nyert a zöld-fehérekkel, mielőtt a nyáron távozott – és a helyét Borbély Balázs vette át.

Nagyon jól éreztem magam a Ferencvárosnál, nagyszerű klub, Budapestet is a szívembe zártam. Ugyanakkor megváltoztak a klub lehetőségei, és úgy éreztem, jobb, ha távozom. Ilyen egyszerű. Ezt a fejezetet magamban lezártam

fogalmazott a minap egy interjúban az azóta is klubnélküli Robbie Keane, akinek abszolút nem hiányzik a napi munka. Pedig nemrég felvetették az angol futballba való visszatérésének lehetőségét. A footballleagueworld.co.uk azt írja, a 46 éves szakember mindössze 24 órával azelőtt lépett vissza a másodosztályban szereplő Preston vezetőedzői posztjáért folytatott versenytől, hogy a klub megkereste a végül a csapat élére kinevezett Graham Alexandert.

Robbie Keane döntésének okai nem kerültek nyilvánosságra, de hozzá közel álló forrásokra hivatkozva azt is írják Angliában, hogy a szakember közel áll egy másik, általa áhított munkával kapcsolatos megállapodáshoz – miközben egy másik Championship-klub is érdeklődik iránta, valamint Olaszországból is figyelik a helyzetét.

Prestonban egyébként utólag úgy vélik, Keane kinevezése kockázatos lett volna egy olyan klub számára, amelynek azonnal szüksége van az eredményekre – a csapat ugyanis az utolsó előtti, kieső helyen áll a másodosztályban.

@origosport

Robbie Keane a kispadra ültette a Fradi válogatott játékosait A Ferencváros ír vezetőedzője a Győr elleni bajnoki után elárulta, miért döntött így. #labdarúgó #NBI #FizzLiga #ETOFCGyőr #Ferencváros #RobbieKeane #VargaBarnabás #TóthAlex

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