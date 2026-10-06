Álmai munkáját kaphatja meg a Fraditól lelépett Robbie Keane

Közel áll álmai munkájához a Ferencváros korábbi vezetőedzője, Robbie Keane – legalábbis a legfrissebb sajtóértesülések szerint. A 46 éves szakember állítólag azért lépett vissza az angol másodosztályú Preston kispadjáért folytatott versenytől, mert közel áll egy általa áhított megállapodáshoz.

Robbie Keane nem vállalt munkát azóta, hogy távozott a Ferencvárostól

Fotó: Purger Tamás

Robbie Keane álommunkát kaphat

Robbie Keane tavaly januárban, a szezon közepén vette át a Fradi irányítását, és rögtön bajnoki címig vezette a klubot. Az előző szezonban pedig Magyar Kupát nyert a zöld-fehérekkel, mielőtt a nyáron távozott – és a helyét Borbély Balázs vette át.

Nagyon jól éreztem magam a Ferencvárosnál, nagyszerű klub, Budapestet is a szívembe zártam. Ugyanakkor megváltoztak a klub lehetőségei, és úgy éreztem, jobb, ha távozom. Ilyen egyszerű. Ezt a fejezetet magamban lezártam

– fogalmazott a minap egy interjúban az azóta is klubnélküli Robbie Keane, akinek abszolút nem hiányzik a napi munka. Pedig nemrég felvetették az angol futballba való visszatérésének lehetőségét. A footballleagueworld.co.uk azt írja, a 46 éves szakember mindössze 24 órával azelőtt lépett vissza a másodosztályban szereplő Preston vezetőedzői posztjáért folytatott versenytől, hogy a klub megkereste a végül a csapat élére kinevezett Graham Alexandert.

Robbie Keane döntésének okai nem kerültek nyilvánosságra, de hozzá közel álló forrásokra hivatkozva azt is írják Angliában, hogy a szakember közel áll egy másik, általa áhított munkával kapcsolatos megállapodáshoz – miközben egy másik Championship-klub is érdeklődik iránta, valamint Olaszországból is figyelik a helyzetét.

Prestonban egyébként utólag úgy vélik, Keane kinevezése kockázatos lett volna egy olyan klub számára, amelynek azonnal szüksége van az eredményekre – a csapat ugyanis az utolsó előtti, kieső helyen áll a másodosztályban.