Lionel Messi az utolsó válogatott meccsén is piros lapot kapott

Az argentin válogatott 3-0-ra legyőzte Benint szerda hajnalban Lionel Messi búcsúmérkőzésén, melyen a nyolcszoros aranylabdás sztár gólt és két gólpasszt szerzett. A 39 éves sztár hazájában minden idők legeredményesebb játékosa, a válogatottban 208 mérkőzéssel csúcstartó, miként a 126 találattal is. A nemzeti csapattal 2022-ben világbajnok lett, illetve 2014-ben és idén nyáron vb-döntős volt, továbbá 2021-ben és 2024-ben Copa América-győzelmet ünnepelhetett.

Lionel Messi elbúcsúzott az argentin válogatottól / Fotó: AFP

Válogatottbeli pályafutása 2005. augusztus 17-én Budapesten kezdődött, csereként lépett pályára, de könyöklésért egy perccel később piros lapot kapott.

Messi az utolsó válogatott meccsét is piros lappal zárta: a mérkőzés játékvezetője, Fernando Vejar a végén piros és sárga lapot adott neki - ajándékba.

I can’t stop laughing at the referee giving Leo Messi his yellow and red cards as a gift! That’s so cute.. 😭😂 https://t.co/w9krGDx7im — M 🇦🇷🧉 (@fcbmessiaddict) October 7, 2026

Lionel Messi búcsúmeccse

A lefújást követően a 39 éves legendás támadó a kezdőkörben kapta meg a mikrofont és beszélt közel tíz percen át a szurkolókhoz, akik könnyek között hallgatták meg minden idők egyik legjobb labdarúgóját - írja a The Sun.

"Nagyon sok érzelem van most bennem. Elsőként édesapám jutott eszembe, és az, hogy hálás vagyok, mert óriási megtiszteltetés volt ezt a mezt hordani több mint 20 éven keresztül. Mindig küzdöttem a válogatottért, soha nem adtam fel. Esküszöm nektek, ha tehetném, örökre játszanék ebben a csapatban, mert a legcsodálatosabb dolog Argentína mezében futballozni" - mondta Messi, akinek édesapja augusztusban hunyt el.