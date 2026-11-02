"Két másodpercet vesztettem, mert akkor már sírtam" - Kimi Antonelli lett a Forma-1 legfiatalabb világbajnoka

A húszéves Kimi Antonelli lett a Forma-1-es 2026-os világbajnoka. A Mercedes olasz pilótája vasárnap harmadikként ért célba, így élete második F1-es szezonjában, négy futammal a vége előtt ért fel a csúcsra. Antonelli ezzel rekordot döntött, hiszen ezzel ő lett minden idők legfiatalabb Forma-1-es világbajnoka Sebastian Vettel után, aki 2010-ben 23 évesen és 132 naposan győzedelmeskedett. Kimi Antonelli emellett az első olasz pilóta lett Alberto Ascari 1953-as diadala óta, aki világbajnok lett.

Kimi Antonelli, Max Verstappen és Lewis Hamilton a dobogón Mexikóban / Fotó: AFP

Mexikóban a csúcsra ért Kimi Antonelli

Azt hiszem, talán két másodpercet vesztettem, mert akkor már sírtam. Nem láttam tisztán előre, és a könnyeim miatt két Ferrarit láttam magam előtt!

- mondta el később Antonelli, amikor arról faggatták, mi jár a fejében. Hozzátette, nagyon sok emlék kavarodott fel benne a döntő pillanatban, onnantól fogva, hogy elkezdett gokartozni.

Az egy nagyon különleges utolsó kör volt, és amikor áthaladtam a célvonalon, mindent kiadtam magamból, mert az egyik legnagyobb álmom megvalósítása nagyon különleges. Az, hogy megoszthattam ezt a pillanatot, tanúja lehettem ennek a pillanatnak az egész családommal, a csapatommal és a barátaimmal, az egy olyan momentum volt, amelyre örökké emlékezni fogok

- tette hozzá a Forma-1 újdonsült világbajnoka.

A versenyt a Red Bull versenyzője, Max Verstappen nyerte, míg a Ferraris Lewis Hamilton a második helyen végzett, így Antonelli két olyan pilótával osztozott a dobogón, akik összesen 11 világbajnoki címmel rendelkeznek, és amihez immár ő is hozzátehetett egyet. Az F1 legújabb bajnokát ünnepelve Hamilton és Verstappen a vállára is emelte őt, ami egy emlékezetes, egyben megható pillanatot eredményezett.

Egészen biztos, hogy bekereteztetem és kiakasztom a házamban azt a képet, mert egyszerűen hihetetlen pillanat. Nagyszerű látni ennyi tiszteletet két ennyire hihetetlen versenyzőtől

- emelte ki Antonelli, aki később, a világbajnoki cím elnyerését követő sajtótájékoztatón ugyancsak elérzékenyült, amikor a stadionban ünneplés közben felcsendülő olasz operadalról, a Nessun Dorma-ról kérdezték.

Nagyon megható volt számomra, mert az egy olyan dal volt, amit a nagyapám hallgatott mindig, szóval nagyon különleges volt hallani

– mondta el a fiatal olasz, mielőtt könnyekben tört ki.

Szóval azt hiszem, nagyon büszke lenne most rám. Ó, te jó ég! Túl sokat sírtam ma! Nagyon elérzékenyültem a nagyapám miatt, de nagyon boldog is voltam miatta.

Kimi Antonelli a nyilatkozatában kitért arra is, mennyire hálás a családjának: a szüleinek és a húgának, amiért mellette álltak és, amikor csak lehetett, a versenyeire is kilátogattak. Antonelli édesapja, Marco egykor maga is autóversenyző volt, aki az évek során végig támogatta a fiát. Antonellit egyébként 12 évesen szerződtette le a Mercedes, majd a gokartos csodagyereknek tartott olasz innentől egyre feljebb küzdötte magát a ranglétrán, egészen addig, míg 2024-ben Hamilton utódjának választották ki.