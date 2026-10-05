Tudják az örök fiatalság titkát? Sztárok, akik nem öregszenek

Összegyűjtöttünk 8 olyan hírességet, akiről gyanítjuk, hogy ihattak az örök fiatalság forrásából. Íme a sztárok, akik nem öregszenek!

Sztárok, akik nem öregszenek: Tom Cruise-on sem fog az idő

(Fotó: Gilbert Flores / hot! magazin/ Getty Images)

Mintha nem fogna rajtuk az idő

Mi a fiatalság titka Hollywoodban?

Íme a képek!

Sztárok, akik nem öregszenek semmit – mi a titkuk?

Vajon tényleg létezik az örök fiatalság titka? Van néhány világsztár, akinél évtizedek telnek el, mégis alig látni változást a megjelenésükön. Összegyűjtöttünk nyolc hírességet, akik mintha fittyet hánynának az idő múlására.

Sofía Vergara

A kolumbiai színésznő már évtizedek óta Hollywood egyik legismertebb szépsége, és a róla készült régebbi fotókon is alig látni változást. A mai napig nagyon fiatalos, ezért egyértelmű helye van a listán – írja a hot!.

Sofía Vergara ugyanúgy néz ki, mint 20 éve

(Fotó: Kay Blake / hot! magazin/ AFP)

Pharrell Williams

Művészet megállapítani, hogy valójában hány éves az énekes. Hosszú éveken át a feltűnően fiatalos megjelenéséről volt ismert. Saját szépségmárkája révén a bőrápolás iránti érdeklődése is közismert, így nem meglepő, hogy ma is szinte ugyanazt az arcot látjuk, mint a pályája korábbi szakaszában.

Pharrell Williams láttán meg sem tudnánk mondani, hány éves

(Fotó: TheImageDirect.com / hot! magazin/ Northfoto)

Tom Cruise

Nemcsak a külseje, hanem az elképesztő fizikai aktivitása is hozzájárul ahhoz, hogy nehéz elhinni, hány évtized van már mögötte. A színész már elmúlt 60 éves, de évről évre látványos akciójeleneteket vállal.

Sztárok akik nem öregszenek: Tom Cruise-on sem fog az idő

(Fotó: Gilbert Flores / hot! magazin/ Getty Images)

Angelina Jolie

Már a kilencvenes évek végén is Hollywood egyik legismertebb szépségének számított a színésznő, és az évek során alig öregedett. Ma is könnyen felismerhető a karakteres arcáról és a telt ajkairól.

Angelina Jolie az évek során alig öregedett

(Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE / hot! magazin/ Northfoto)

Az ausztrál színésznő stílusa sokat változott, az arca azonban – kis túlzással – ugyanolyan, mint régen. A kétszeres Oscar-díjas sztár az elmúlt évtizedekben számtalan különböző szerepben és vörös szőnyeges megjelenésben bizonyította, hogy a természetes szépség időtálló.

Cate Blanchett arcán is alig fog az idő

(Fotó: NurPhoto via AFP / hot! magazin/ AFP)

Gwen Stefani

Több mint három évtizede van a zenei világban, mégis sokat megőrzött abból a megjelenésből, amely a No Doubt énekesnőjeként ismertté tette. A platinaszőke haj, a vörös rúzs és a merész smink mára szinte védjegyévé váltak.

Gwen Stefani megőrizte régi megjelenését

(Fotó: Billy Bennight / hot! magazin/ Northfoto)

Jennifer Lopez

JLo 1969-ben született, de a régi és a mostani fotóit egymás mellé téve úgy tűnik, sokkolóan keveset változott a megjelenése. Az énekesként és színészként is sikeres sztár mindig nagy hangsúlyt fektetett az egészségére és a megjelenésére, miközben hosszú évek óta őrzi ikonikus barna haját és jellegzetes stílusát.