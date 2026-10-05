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Tudják az örök fiatalság titkát? Sztárok, akik nem öregszenek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors öregedés
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 05. 11:30
JLOképekenTom Cruisevilágsztárok
Miközben az évek mindenkin nyomot hagynak, akadnak világsztárok, akik mintha mit sem változtak volna az elmúlt évtizedekben. Mutatjuk, kik azok, akiken látványosan nem fog az idő. Íme a sztárok, akik nem öregszenek!
Bors
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Összegyűjtöttünk 8 olyan hírességet, akiről gyanítjuk, hogy ihattak az örök fiatalság forrásából. Íme a sztárok, akik nem öregszenek!

sztárok akik nem öregszenek, Tom Cruise
Sztárok, akik nem öregszenek: Tom Cruise-on sem fog az idő
(Fotó: Gilbert Flores / hot! magazin/ Getty Images)

 

  • Mintha nem fogna rajtuk az idő
  • Mi a fiatalság titka Hollywoodban?
  • Íme a képek!

Sztárok, akik nem öregszenek semmit – mi a titkuk?

Vajon tényleg létezik az örök fiatalság titka? Van néhány világsztár, akinél évtizedek telnek el, mégis alig látni változást a megjelenésükön. Összegyűjtöttünk nyolc hírességet, akik mintha fittyet hánynának az idő múlására. 

Sofía Vergara

A kolumbiai színésznő már évtizedek óta Hollywood egyik legismertebb szépsége, és a róla készült régebbi fotókon is alig látni változást. A mai napig nagyon fiatalos, ezért egyértelmű helye van a listán – írja a hot!.

Sofía Vergara
Sofía Vergara ugyanúgy néz ki, mint 20 éve
(Fotó: Kay Blake / hot! magazin/ AFP)

Pharrell Williams

Művészet megállapítani, hogy valójában hány éves az énekes. Hosszú éveken át a feltűnően fiatalos megjelenéséről volt ismert. Saját szépségmárkája révén a bőrápolás iránti érdeklődése is közismert, így nem meglepő, hogy ma is szinte ugyanazt az arcot látjuk, mint a pályája korábbi szakaszában.

hot feltöltés Hot extra: Rajtuk tényleg nem fog az idő - összeállítás
Pharrell Williams láttán meg sem tudnánk mondani, hány éves
(Fotó: TheImageDirect.com / hot! magazin/ Northfoto)

Tom Cruise

Nemcsak a külseje, hanem az elképesztő fizikai aktivitása is hozzájárul ahhoz, hogy nehéz elhinni, hány évtized van már mögötte. A színész már elmúlt 60 éves, de évről évre látványos akciójeleneteket vállal.

Tom Cruise
Sztárok akik nem öregszenek: Tom Cruise-on sem fog az idő
(Fotó: Gilbert Flores / hot! magazin/ Getty Images)

Angelina Jolie

Már a kilencvenes évek végén is Hollywood egyik legismertebb szépségének számított a színésznő, és az évek során alig öregedett. Ma is könnyen felismerhető a karakteres arcáról és a telt ajkairól.

hot feltöltés Hot extra: Rajtuk tényleg nem fog az idő - összeállítás
Angelina Jolie az évek során alig öregedett
(Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE / hot! magazin/ Northfoto)

Cate Blanchett

Az ausztrál színésznő stílusa sokat változott, az arca azonban – kis túlzással – ugyanolyan, mint régen. A kétszeres Oscar-díjas sztár az elmúlt évtizedekben számtalan különböző szerepben és vörös szőnyeges megjelenésben bizonyította, hogy a természetes szépség időtálló.

Cate Blanchett
Cate Blanchett arcán is alig fog az idő
(Fotó: NurPhoto via AFP / hot! magazin/ AFP)

Gwen Stefani

Több mint három évtizede van a zenei világban, mégis sokat megőrzött abból a megjelenésből, amely a No Doubt énekesnőjeként ismertté tette. A platinaszőke haj, a vörös rúzs és a merész smink mára szinte védjegyévé váltak.

hot feltöltés Hot extra: Rajtuk tényleg nem fog az idő - összeállítás
Gwen Stefani megőrizte régi megjelenését
(Fotó: Billy Bennight / hot! magazin/ Northfoto)

Jennifer Lopez

JLo 1969-ben született, de a régi és a mostani fotóit egymás mellé téve úgy tűnik, sokkolóan keveset változott a megjelenése. Az énekesként és színészként is sikeres sztár mindig nagy hangsúlyt fektetett az egészségére és a megjelenésére, miközben hosszú évek óta őrzi ikonikus barna haját és jellegzetes stílusát.

hot feltöltés Hot extra: Rajtuk tényleg nem fog az idő - összeállítás
Jennifer Lopez alig váltpzptt valamit
(Fotó: NurPhoto via AFP / hot! magazin/ AFP)

Demi Moore

A nyolcvanas évek óta van jelen Hollywoodban, mégis a mai napig az egyik legfelkapottabb sztár a fotósok között, ha a vörös szőnyegre lép. Az 1962-ben született színésznő az elmúlt években rendszeresen kísérletezett a frizurájával és a megjelenésével.

Demi Moore
Demi Moore arcán sem fog az idő
(Fotó: f84 / hot! magazin/ Northfoto)
hot hétfői címlap feltöltés Tilos felhasználni 2026. 09. 30. előtt! Horváth Éva Gergely Róbert Katona Mazsi Sáfrány Emese Roy
További részletek a hot! magazinban
(Fotó: hot! magazin)

 

 

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