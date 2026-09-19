Békésen sétált a parkban, amikor egy futó férfi szexuálisan bántalmazta – hajtóvadászat indult a támadó után

Szexuálisan bántalmaztak egy nőt egy parkban: az elkövető futás közben közelítette meg áldozatát, majd a történtek után elmenekült a helyszínről.
A rendőrség hajtóvadászatot indított a férfi után. A támadás szeptember 6-án, este fél kilenc körül történt az angliai Harrogate-ben. A nő éppen a The Stray nevű parkban sétált, a Knaresborough Road és a Wetherby Road közötti szakaszon, amikor a férfi szexuális jelleggel megérintette.
A rendőrség tájékoztatása szerint a keresett férfi fehér bőrű és vékony testalkatú. A történtek idején rövidnadrágot, kékeszöld futódzsekit és fehér baseballsapkát viselt.
A North Yorkshire-i rendőrség arra kér mindenkit, aki információval rendelkezik az esetről vagy a keresett férfiról, hogy jelentkezzen a hatóságoknál. A rendőrség arra kéri a szemtanúkat és azokat, akik bármilyen információval rendelkeznek az esetről, hogy telefonon, e-mailben, a hatóság honlapján vagy az online ügyfélszolgálaton keresztül jelentkezzenek.
A rendőrség szóvivője közölte, hogy egy Harrogate-ben történt szexuális bántalmazás ügyében várják a lakosság segítségét.
Az eset szeptember 6-án, vasárnap este fél kilenc körül történt a The Stray területén, a Knaresborough Road és a Wetherby Road közötti szakaszon. A nő éppen a parkban sétált, amikor egy ismeretlen férfi futás közben elhaladt mellette, és szexuálisan bántalmazta. A férfi ezután a Wetherby Road irányába futva elmenekült
– közölte a szóvivő.
A hatóságok minden olyan információt várnak, amely segíthet azonosítani a férfit, és azok jelentkezését is kérik, akik a történtek idején a környéken tartózkodtak és szemtanúi lehettek az esetnek. A rendőrség személyleírása szerint a keresett férfi fehér bőrű, magas és vékony testalkatú. Rövidnadrágot, kékeszöld futódzsekit és fehér baseballsapkát viselt – írja a The Sun.
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