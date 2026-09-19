JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Vilhelmina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Békésen sétált a parkban, amikor egy futó férfi szexuálisan bántalmazta – hajtóvadászat indult a támadó után

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szexuális bántalmazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 19. 08:00
parkhajtóvadászatrendőrség
Megdöbbentő támadás ért egy nőt, miközben egy parkban sétált: egy ismeretlen férfi futott el mellette, közben szexuálisan bántalmazta, majd elmenekült a helyszínről. A rendőrség hajtóvadászatot indított a magas, vékony testalkatú férfi után, és most a lakosság segítségét is kérik a kézre kerítéséhez.
N.T.
A szerző cikkei

Szexuálisan bántalmaztak egy nőt egy parkban: az elkövető futás közben közelítette meg áldozatát, majd a történtek után elmenekült a helyszínről.

Szexuális támadás egy parkban: futás közben támadtak rá egy nőre, hajtóvadászatot indított a rendőrség
Szexuális támadás egy parkban: futás közben támadtak rá egy nőre, hajtóvadászatot indított a rendőrség
Fotó: Pexels (illusztráció)

Szexuális támadás egy parkban: futás közben támadtak rá egy nőre, hajtóvadászatot indított a rendőrség

A rendőrség hajtóvadászatot indított a férfi után. A támadás szeptember 6-án, este fél kilenc körül történt az angliai Harrogate-ben. A nő éppen a The Stray nevű parkban sétált, a Knaresborough Road és a Wetherby Road közötti szakaszon, amikor a férfi szexuális jelleggel megérintette.

A rendőrség tájékoztatása szerint a keresett férfi fehér bőrű és vékony testalkatú. A történtek idején rövidnadrágot, kékeszöld futódzsekit és fehér baseballsapkát viselt.

A North Yorkshire-i rendőrség arra kér mindenkit, aki információval rendelkezik az esetről vagy a keresett férfiról, hogy jelentkezzen a hatóságoknál. A rendőrség arra kéri a szemtanúkat és azokat, akik bármilyen információval rendelkeznek az esetről, hogy telefonon, e-mailben, a hatóság honlapján vagy az online ügyfélszolgálaton keresztül jelentkezzenek.

A rendőrség szóvivője közölte, hogy egy Harrogate-ben történt szexuális bántalmazás ügyében várják a lakosság segítségét.

Az eset szeptember 6-án, vasárnap este fél kilenc körül történt a The Stray területén, a Knaresborough Road és a Wetherby Road közötti szakaszon. A nő éppen a parkban sétált, amikor egy ismeretlen férfi futás közben elhaladt mellette, és szexuálisan bántalmazta. A férfi ezután a Wetherby Road irányába futva elmenekült 

– közölte a szóvivő.

A hatóságok minden olyan információt várnak, amely segíthet azonosítani a férfit, és azok jelentkezését is kérik, akik a történtek idején a környéken tartózkodtak és szemtanúi lehettek az esetnek. A rendőrség személyleírása szerint a keresett férfi fehér bőrű, magas és vékony testalkatú. Rövidnadrágot, kékeszöld futódzsekit és fehér baseballsapkát viselt – írja a The Sun

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu