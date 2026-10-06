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Meal prep előkészítése diéta során

Egyre több fogyókúrázó esküszik erre a módszerre – Így tarts ki a diétád mellett

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors étrend
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 06. 11:30
dobozdiétafogyókúrafogyás
A látványos fogyás titka nem mindig a divatos étrendekben rejlik, hanem az egészséges és tudatos szokások kialakításában. Ebben a cikkben egy olyan módszert mutatunk be, amely rengeteget segíthet neked a diéta alatt, és amelyet valószínűleg még sosem próbáltál.
Kelle Fanni
A szerző cikkei
  • Egy bizonyos módszerrel rengeteg időt és energiát megspórolhatsz a diétád során.
  • A trükk segítségével sokkal tudatosabb döntéseket hozhatsz.
  • A szakértők és egyre több diétázó is erre a módszerre esküszik.

Manapság rengetegen döntenek egy-egy szélsőséges diéta elkezdése mellett, hogy minél hamarabb megszabaduljanak a feleslegtől, pedig már apróbb változtatásokkal is búcsút inthetünk a plusz kilóknak. Vajon melyik az a módszer, amelyre egyre több fogyókúrázó esküszik? Felfedjük!

Diéta alatt ételeket dobozoló nő a konyhában
Egy apró trükk rengeteget segíthet nekünk a diéta során
Fotó: Shutterstock

Ez lehet a diéta titkos fegyvere? A szakértők és egyre több fogyni vágyó is erre esküszik

Köztudott, hogy a fogyás kulcsa egy megfelelően kialakított étrend követése, amelyet a céljaink alapján módosíthatunk. Az ételek dobozolásáról azonban már kevesebb szó esik, pedig rengeteg előnyünk származhat belőle, miközben segíthet a látványos fogyásban is. Nézzük, hogyan járul hozzá a módszer a diéta sikeréhez.

Az étkezések előkészítésével önmagában nem számolhatunk le a kilókkal, viszont a módszer fenntarthatóbbá teszi a diétát, ami segíthet az álomalak elérésében.

Mit értünk az étel tervezett előkészítése, dobozolás vagy meal prep alatt?

A legtöbben a dobozolás szót szokták használni, azonban nem ritka a meal prep kifejezés sem, amelynek lényege, hogy legalább 1 héttel előre megtervezzük az étkezéseket, amivel nemcsak rengeteg időt spórolhatunk, hanem ellenőrzés alatt tarthatjuk az adagokat és az étkezések egyensúlyát is. Habár nagy erőfeszítésnek tűnhet, sokkal tudatosabbá teszi az étkezést, a csábító nasik helyett ugyanis nagyobb valószínűséggel nyúlsz majd a kiporciózott fogásokhoz.

Ételek dobozolása
A szakértők és egyre több diétázó is a dobozolás mellett teszi le a voksát
Fotó: GettyImages

Hogyan segíthet a dobozolás diéta idején?

  • Kontroll alatt tarthatod az adagokat: mivel pontosan kiszámolod, hogy miből mennyi kerül a dobozba, semmi esély arra, hogy túl nagy adagot szedj a tányérodra.
  • Csökkenti a rád nehezedő nyomást: sokan a kalóriamegvonás miatt stresszessé válnak a diéta alatt, amire a folyamatos mérlegelés arról, hogy mikor mit egyenek, még jobban rányomhatja a bélyegét. A dobozolással csökkentheted a rád nehezedő nyomást és időt takaríthatsz meg.
  • Redukálja az egészségtelen ételválasztás esélyét: az ételek előkészítésével csökken annak a kockázata, hogy korgó gyomorral gyors éhségcsökkentő megoldás után nyúlj, mondjuk egy kis csokiért.
  • Könnyebben követheted a bevitt kalóriák számát: mindig tisztában leszel a bevitt kalóriamennyiséggel, hiszen magadnak főztél és porcióztad ki az adagokat.
  • Támogatja a kiegyensúlyozott táplálkozást: a meal prep segít abban, hogy sovány fehérjéket, egészséges zsírokat és rostban gazdag ételeket állíts össze, amelyek hozzájárulnak a jóllakottság érzéséhez, illetve a zsírégetéshez.

A fogyás alapja a kalóriadeficit, melynek lényege, hogy kevesebb legyen a napi kalóriabeviteled, mint amennyire a szervezetednek szüksége van a jelenlegi testsúlyod fenntartásához.

Az alábbi videóból egy magas fehérjetartalmú reggeli elkészítési módját sajátíthatod el, ami nagyszerű, ha dobozolni szeretnél:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu