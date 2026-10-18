Úti cél a hűvösebb napokra: gyógyvíz, különleges sziklák és fejedelmi borok egy helyen

A Bükk déli lankáin elterülő Egerszalók és Demjén kifejezetten hangulatos úti cél, amikor megérkeznek a hűvösebb napok. A csípős, friss hűvös időben a túrázás, a történelmi emlékek felfedezése és a testes egri borok kóstolása után különösen jólesik az ezer méter mélyről feltörő, forró gyógyvízben kikapcsolódni. Egerszalók környékének látnivalói ráadásul közel találhatók egymáshoz, így pár nap alatt is számtalan élményt gyűjthetsz, legyen szó egyedi természetvédelmi értékekről vagy tufába vájt barlanglakásokról.
A térség legismertebb szimbóluma az egerszalóki Sódomb, amelyet egy 1961-es fúrás során megtalált, 65–68 °C-os hévíz hozott létre. A domboldalon lefolyó ásványi anyagokban gazdag víz egyedülálló mészkőlerakódást épített fel, amelyhez hasonló ritkaságért egészen Törökországig vagy az USA-ban található Yellowstone parkig kellene utazni.
Ha szeretnél bepillantani a régi falusi mindennapokba, keresd fel a Sáfrány utca végén található barlanglakásokat! A riolittufába vájt egykori otthonokban berendezett helyiségek, régi bútorok és a Mesterségek Műhelye mutatják be a múltat, míg a szomszédos Sáfránykert fűszerei és a 3D barlangmozi modern formában mesélnek a falu történetéről.
A természet szerelmeseinek kihagyhatatlan állomás az Öreg-hegyen álló Betyárbújó kaptárkő, aminek fülkéjéhez a monda szerint egykor betyárok búvóhelye kapcsolódott. A tetejéről lenyűgöző panoráma nyílik a tájra, a túrát pedig könnyen folytathatod a Kőbojtár vagy a Kőasszony kaptárköveinek felkeresésével. A település bejárásához kiváló választás a kerékpár is: bérelt biciklivel kényelmesen, dűlők és csendes utcák érintésével kötheted össze a nevezetességeket.
A hűvösebb hónapokban a vizes és wellness élmények veszik át a főszerepet. Egerszalókon a Hunguest Saliris élmény- és gyógyfürdője, valamint a szabadtéri Nosztalgia Strandfürdő kínál feltöltődést. A szomszédos Demjénben a Demjéni Gyógyfürdő és Aquapark, a tengerparti hangulatot idéző Demjéni Termáltó, valamint a mesevilágba illő, 760 méter hosszú csatornarendszerrel büszkélkedő Cascade Barlang- és Élményfürdő várja a pihenni vágyókat.
A vizes programok után jöhetnek a borvidék kincsei: Egerszalókon a St. Andrea Szőlőbirtok kiváló nedűit – köztük nemzetközileg elismert egri bikavéreit – kóstolhatod meg. Demjénben pedig az Egri Korona Borház nyújt komplett élményt saját pincével, magyaros étteremmel és wellness részleggel, ahonnan ki sem kell mozdulnod egy kiadós őszi túranap után.
Nézd meg a videót is a demjéni Cascade Barlang- és Élményfürdőről:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.