Úti cél a hűvösebb napokra: gyógyvíz, különleges sziklák és fejedelmi borok egy helyen

Hévíz formálta sódomb, tufába vájt barlanglakások és rejtelmes kaptárkövek várnak Egerszalókon.

Demjénben tengerparti hangulatú termáltó és barlangfürdő garantálja a feltöltődést a hűvös napokon.

A túrák és a fürdőzés után a borvidék legjobb tételeit kóstolhatod meg a helyi pincészetekben.

A Bükk déli lankáin elterülő Egerszalók és Demjén kifejezetten hangulatos úti cél, amikor megérkeznek a hűvösebb napok. A csípős, friss hűvös időben a túrázás, a történelmi emlékek felfedezése és a testes egri borok kóstolása után különösen jólesik az ezer méter mélyről feltörő, forró gyógyvízben kikapcsolódni. Egerszalók környékének látnivalói ráadásul közel találhatók egymáshoz, így pár nap alatt is számtalan élményt gyűjthetsz, legyen szó egyedi természetvédelmi értékekről vagy tufába vájt barlanglakásokról.

Egerszalók környékének látnivalói számtalan izgalmas programmal csábítanak az ősz hűvösebb hónapjaiban is. Ezek egyike a Sódomb is.

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Melyek Egerszalók környékének látnivalói, amiket ősszel sem érdemes kihagyni?

A térség legismertebb szimbóluma az egerszalóki Sódomb, amelyet egy 1961-es fúrás során megtalált, 65–68 °C-os hévíz hozott létre. A domboldalon lefolyó ásványi anyagokban gazdag víz egyedülálló mészkőlerakódást épített fel, amelyhez hasonló ritkaságért egészen Törökországig vagy az USA-ban található Yellowstone parkig kellene utazni.

Ha szeretnél bepillantani a régi falusi mindennapokba, keresd fel a Sáfrány utca végén található barlanglakásokat! A riolittufába vájt egykori otthonokban berendezett helyiségek, régi bútorok és a Mesterségek Műhelye mutatják be a múltat, míg a szomszédos Sáfránykert fűszerei és a 3D barlangmozi modern formában mesélnek a falu történetéről.

Ha erre járunk, a különleges barlanglakásokat sem szabad kihagyni.

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A természet szerelmeseinek kihagyhatatlan állomás az Öreg-hegyen álló Betyárbújó kaptárkő, aminek fülkéjéhez a monda szerint egykor betyárok búvóhelye kapcsolódott. A tetejéről lenyűgöző panoráma nyílik a tájra, a túrát pedig könnyen folytathatod a Kőbojtár vagy a Kőasszony kaptárköveinek felkeresésével. A település bejárásához kiváló választás a kerékpár is: bérelt biciklivel kényelmesen, dűlők és csendes utcák érintésével kötheted össze a nevezetességeket.