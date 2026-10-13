Megújult belső térrel vár az Illúziók Múzeuma

A mai nappal ismét látogatható az Illúziók Múzeuma a budapesti Bajcsy-Zsilinszky út 3-as szám alatt. Az intézményt még augusztus 24-én zárták be felújítás miatt, majd október 12-én hétfőn ünnepélyes keretek között nyitották meg újra a kapuit – akkor még csak a sajtó, illetve néhány influenszer számára.

Az Illúziók Múzeuma október 13-án nyitja meg ismét kapuit. Fotó: Google Maps

Új attrakciókkal vár az Illúziók Múzeuma

Véleményvezérek, hírességek és újságírók zarándokoltak el a Deák térhez hétfőn, hogy bepillantást nyerjenek a létesítmény megújult belső terébe. A kezdeti ráhangolódás, pezsgőbontás és catering után Blénesi Ágnes Gréta igazgató állt színpadra, hogy köszöntse a közönséget.

„A célunk ugyanaz, mint a 2021-es nyitásunkkor volt, csak akkor még más illúziókkal: hogy kortól függetlenül mindenkit elvarázsoljunk; hogy az idősebb korosztályt visszarepítsük a fiatal éveibe, a fiataloknak pedig megmutassuk, hogy nem mindez az, aminek látszik” – fogalmazott Ágnes, rámutatva, hogy neki és csapatának 50 nap állt rendelkezésre arra, hogy a tulajdonosokkal közösen megálmodott terveket valóra váltsák.

Még mielőtt beléphettünk volna a megújult múzeumba, Hajnóczy Soma is színpadra lépett, hogy bűvészmutatványokkal kápráztassa el a nézőket. Az egyik trükkjéhez véletlenül Szabó András Csutit és barátnőjét, Biankát sikerült felkérnie, akiknek a fejére egy-egy „gondolatolvasó” készülék került. Biankának azt kellett kitalálnia, vajon milyen kártyát húzhatott a bűvésztől Csuti.

Hogy sikerült-e neki, azt az olvasók képzeletére bízzuk, akárcsak a múzeum kiállított tárgyait. Annyit azonban elárulunk, hogy a régi kedvencek közül is jó néhány installáció megmaradt, az újonnan érkezett attrakciók pedig legalább annyira elvarázsolják majd az ide látogatókat, mint a korábbiak!

Az Illúziók Múzeuma hálózat több mint 70 helyszínen jelen van a világon. Fotó: 123RF

A világ számos pontján várnak

Hasonló inézmények a világ számos pontján működnek. A Magyarországhoz legközelebbi Illúziók Múzuma, amely külhonban híres, a bécsi létesítmény, amely a történelmi Esterházy-palotában működik. Optikai illúziókkal, Ames-szobával és interaktív installációkkal várják a betérőket.