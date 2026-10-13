Megújult belső térrel vár az Illúziók Múzeuma

A mai nappal ismét látogatható az Illúziók Múzeuma a budapesti Bajcsy-Zsilinszky út 3-as szám alatt. Az intézményt még augusztus 24-én zárták be felújítás miatt, majd október 12-én hétfőn ünnepélyes keretek között nyitották meg újra a kapuit – akkor még csak a sajtó, illetve néhány influenszer számára.
Véleményvezérek, hírességek és újságírók zarándokoltak el a Deák térhez hétfőn, hogy bepillantást nyerjenek a létesítmény megújult belső terébe. A kezdeti ráhangolódás, pezsgőbontás és catering után Blénesi Ágnes Gréta igazgató állt színpadra, hogy köszöntse a közönséget.
„A célunk ugyanaz, mint a 2021-es nyitásunkkor volt, csak akkor még más illúziókkal: hogy kortól függetlenül mindenkit elvarázsoljunk; hogy az idősebb korosztályt visszarepítsük a fiatal éveibe, a fiataloknak pedig megmutassuk, hogy nem mindez az, aminek látszik” – fogalmazott Ágnes, rámutatva, hogy neki és csapatának 50 nap állt rendelkezésre arra, hogy a tulajdonosokkal közösen megálmodott terveket valóra váltsák.
Még mielőtt beléphettünk volna a megújult múzeumba, Hajnóczy Soma is színpadra lépett, hogy bűvészmutatványokkal kápráztassa el a nézőket. Az egyik trükkjéhez véletlenül Szabó András Csutit és barátnőjét, Biankát sikerült felkérnie, akiknek a fejére egy-egy „gondolatolvasó” készülék került. Biankának azt kellett kitalálnia, vajon milyen kártyát húzhatott a bűvésztől Csuti.
Hogy sikerült-e neki, azt az olvasók képzeletére bízzuk, akárcsak a múzeum kiállított tárgyait. Annyit azonban elárulunk, hogy a régi kedvencek közül is jó néhány installáció megmaradt, az újonnan érkezett attrakciók pedig legalább annyira elvarázsolják majd az ide látogatókat, mint a korábbiak!
Hasonló inézmények a világ számos pontján működnek. A Magyarországhoz legközelebbi Illúziók Múzuma, amely külhonban híres, a bécsi létesítmény, amely a történelmi Esterházy-palotában működik. Optikai illúziókkal, Ames-szobával és interaktív installációkkal várják a betérőket.
A világ legelső ilyen múzeuma Zágrábban, Horvátországban nyílt meg 2015 júniusában. Ezt követően indult világhódító útjára a hálózat, amely ma már több mint 70 helyszínen jelen van.
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