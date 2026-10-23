Megtörte a csendet Varga Miklós: Így tölti az október 23-i nemzeti ünnepet az élő legenda

Nem lassít Varga Miklós, az István, a király ikonikus hangja az október 23-i nemzeti ünnepet sem a fotelben ülve tölti. A 22. kerületi megemlékezéstől a klubkoncerten át egyenesen a 70. születésnapi szuperkoncertjéig vezet az útja – sőt, utóbbira már most ki lehet tenni a telt házas táblát.
Az énekes számára kiemelten fontos, hogy ezen a jeles napon tiszteletét tegye a hősök előtt. Először Budafokon, a kerületi 56-os emlékműnél hajt fejet, ám ott saját elmondása szerint nem a színpad embereként, hanem egyszerű megemlékezőként vesz részt a koszorúzáson.
Este viszont már mikrofont ragad: az Analog Music Hall színpadán csendül fel a Nemzeti dal, mégpedig nem mindennapi felállásban. Varga Miklós a Hungarica zenekar vendégeként lép fel, és Kalapács Józseffel kiegészülve trióban éneklik el Petőfi megzenésített költeményét. Előtte ráadásul Kalapács önálló, egyórás műsorába is beugrik egy-két dal erejéig.
„Nem mint előadóművész veszek ezen részt, hanem mint egy tisztelgő állampolgár, hiszen van egy 56-os emlékmű a kerületünkben. A koszorúzáson jelen leszek, este pedig a színpadra lépünk. Szerintem művészként ez kötelező szerepvállalás a nemzeti ünnepünkön, fejet hajtani a hősök emléke előtt” – emelte ki. Az ünnepi megemlékezés és a klubkoncert csak a bemelegítés a még nagyobb dobás előtt. November 21-én az Erkel Színházban tartja a 70. születésnapi, kerek évfordulós koncertjét, amelyre már most minden jegy elkelt.
A jubileumi esten a magyar rockzene krémje lép színpadra. A fellépők között ott lesz többek között Vikidál Gyula, Nagy Feró, Pataky Attila, Nyerges Attila, Feke Pál, Takács Tamás, Keresztes Ildikó, valamint Varga Miklós két gyermeke, Vivien és Szabolcs is.
A művész nem bíz semmit a véletlenre, a cél egy igazán különleges, ünnepélyes este a rajongókkal: „Szerencsére és hál' Istennek már telt ház vár minket ezen a nagyszabású jubileumi koncerten. Rengeteg nagyszerű vendégművész és barát csatlakozik hozzánk a színpadon, és azon leszünk, hogy egy igazán felejthetetlen, emlékezetes estét varázsoljunk a közönségnek november 21-én az Erkel Színházban” – zárta a gondolatait Varga Miklós.
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