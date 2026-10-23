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Megtörte a csendet Varga Miklós: Így tölti az október 23-i nemzeti ünnepet az élő legenda

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Varga Miklós
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 23. 06:00
Október 23Erkel Színházmegemlékezés
Budafokon hajt fejet a hősök előtt Varga Miklós, este pedig Kalapács Józseffel kiegészülve énekli el a Nemzeti dalt az Analog Music Hallban. Az énekes számára az október 23-i fellépés csak a bemelegítés, hiszen gőzerővel készül a novemberi, telt házas 70. születésnapi szuperkoncertjére.
Nagy Milán
sztárrovat újságíró
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Nem lassít Varga Miklós, az István, a király ikonikus hangja az október 23-i nemzeti ünnepet sem a fotelben ülve tölti. A 22. kerületi megemlékezéstől a klubkoncerten át egyenesen a 70. születésnapi szuperkoncertjéig vezet az útja – sőt, utóbbira már most ki lehet tenni a telt házas táblát.

Varga Miklós október 23-án sem tétlenkedik.
Varga Miklós október 23-án civilként és művészként is jelen lesz (Fotó: Origo)

Nem titok Varga Miklós október 23-i programja

Az énekes számára kiemelten fontos, hogy ezen a jeles napon tiszteletét tegye a hősök előtt. Először Budafokon, a kerületi 56-os emlékműnél hajt fejet, ám ott saját elmondása szerint nem a színpad embereként, hanem egyszerű megemlékezőként vesz részt a koszorúzáson.

Este viszont már mikrofont ragad: az Analog Music Hall színpadán csendül fel a Nemzeti dal, mégpedig nem mindennapi felállásban. Varga Miklós a Hungarica zenekar vendégeként lép fel, és Kalapács Józseffel kiegészülve trióban éneklik el Petőfi megzenésített költeményét. Előtte ráadásul Kalapács önálló, egyórás műsorába is beugrik egy-két dal erejéig.

Fontosnak tartja a megemlékezést

„Nem mint előadóművész veszek ezen részt, hanem mint egy tisztelgő állampolgár, hiszen van egy 56-os emlékmű a kerületünkben. A koszorúzáson jelen leszek, este pedig a színpadra lépünk. Szerintem művészként ez kötelező szerepvállalás a nemzeti ünnepünkön, fejet hajtani a hősök emléke előtt” – emelte ki. Az ünnepi megemlékezés és a klubkoncert csak a bemelegítés a még nagyobb dobás előtt. November 21-én az Erkel Színházban tartja a 70. születésnapi, kerek évfordulós koncertjét, amelyre már most minden jegy elkelt.

A jubileumi esten a magyar rockzene krémje lép színpadra. A fellépők között ott lesz többek között Vikidál Gyula, Nagy Feró, Pataky Attila, Nyerges Attila, Feke Pál, Takács Tamás, Keresztes Ildikó, valamint Varga Miklós két gyermeke, Vivien és Szabolcs is.

A művész nem bíz semmit a véletlenre, a cél egy igazán különleges, ünnepélyes este a rajongókkal: „Szerencsére és hál' Istennek már telt ház vár minket ezen a nagyszabású jubileumi koncerten. Rengeteg nagyszerű vendégművész és barát csatlakozik hozzánk a színpadon, és azon leszünk, hogy egy igazán felejthetetlen, emlékezetes estét varázsoljunk a közönségnek november 21-én az Erkel Színházban” – zárta a gondolatait Varga Miklós. 

 

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