Megtörte a csendet Varga Miklós: Így tölti az október 23-i nemzeti ünnepet az élő legenda

Nem lassít Varga Miklós, az István, a király ikonikus hangja az október 23-i nemzeti ünnepet sem a fotelben ülve tölti. A 22. kerületi megemlékezéstől a klubkoncerten át egyenesen a 70. születésnapi szuperkoncertjéig vezet az útja – sőt, utóbbira már most ki lehet tenni a telt házas táblát.

Varga Miklós október 23-án civilként és művészként is jelen lesz (Fotó: Origo)

Nem titok Varga Miklós október 23-i programja

Az énekes számára kiemelten fontos, hogy ezen a jeles napon tiszteletét tegye a hősök előtt. Először Budafokon, a kerületi 56-os emlékműnél hajt fejet, ám ott saját elmondása szerint nem a színpad embereként, hanem egyszerű megemlékezőként vesz részt a koszorúzáson.

Este viszont már mikrofont ragad: az Analog Music Hall színpadán csendül fel a Nemzeti dal, mégpedig nem mindennapi felállásban. Varga Miklós a Hungarica zenekar vendégeként lép fel, és Kalapács Józseffel kiegészülve trióban éneklik el Petőfi megzenésített költeményét. Előtte ráadásul Kalapács önálló, egyórás műsorába is beugrik egy-két dal erejéig.