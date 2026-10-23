Emberfeletti bátorsággal életeket mentett a főváros utcáin – Péch Géza ’56-os mentősofőr tragédiája

Péterfy Sándor utca 8-20., a forradalom kórháza (később Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központ) udvarán a forradalmárok által használt mentőautó áll

Fotó: Fortepan/Fóti István örökösei

A fegyveres harcok elcsendesedése után sem tudott és akart beletörődni a történtekbe. Aktívan bekapcsolódott a politikai ellenállásba: röplapokat terjesztett, részt vett a decemberi asszonytüntetés szervezésében, és egy hiteles, a forradalmat a maga valóságában bemutató kiadvány, egy úgynevezett „ellen-Fehér Könyv” összeállításán dolgozott.

A bécsi út és a végzetes árulás

Amikor Bécsbe szökött, hogy kapcsolatot keressen a nyugati emigrációval és megtalálja a csalódások után külföldre menekült volt feleségét és gyermekét, még nem sejtette, hogy ez a lépés megpecsételi a sorsát. A bécsi útja után hazatért Magyarországra, és vállalta, hogy az osztrák határon át segít menekülni a politikai rendőrség által körözött szabadságharcosoknak.

Ötvenhatosok tere (az egykori Sztálin tér), a ledöntött Sztálin szobor talapzata előtt egy, a forradalmárok által használt mentőautó és mentős személyzete áll

Fotó: Fortepan/ Fóti István örökösei

Vesztét végül a sors kegyetlen játéka okozta. Egy olyan besúgó – a Kecskeméti fedőnéven jelentő Harangi Zoltán – juttatta a hatóságok kezére, akinek életét korábban éppen ő mentette meg a Péterfy-kórházban.

Emelt fővel a megtorlás gépezete előtt

Péch Gézát 1957. február 10-én tartóztatták le, majd a koncepciós eljárás során a nyugati titkosszolgálatok által pénzelt mozgalom vezetőjének állították be. Első fokon még életfogytiglani börtönre ítélték, de a megtorlás ügyészei súlyosításért fellebbeztek, így a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa halálbüntetést szabott ki rá.

Rabtársa, dr. Tóth István visszaemlékezése szerint az akasztófa felé haladva még teli torokból kiáltotta a zárkák felé:

Isten veletek, fiúk, szervusztok, bajtársak! Az ítélet jogtalan, alkotmányellenes, Kádárék ezért felelni fognak.”

Utolsó szavaival a keresztény, szocialista Magyarországot éltette, mielőtt 1958. április 22-én, alig 28 évesen kioltották az életét.

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