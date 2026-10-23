Még a nap is előbújik a felhők mögül: ilyen időjárás vár ránk október 23-án

Az esernyőt még nem szabad otthon hagyni, de aki részt akar venni az október 23-ai programokon, annak nem kell tartania az időjárástól.

Ilyen időjárás vár ránk október 23-án. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!

Pénteken (10.23.) napközben látási viszonyok javulását és az északkeleti felhőzet felszakadozását követően napos, fátyolfelhős időszakok is lehetnek. Délután nyugat felől vastagabb felhősáv érkezik, amely naplementéig főként a nyugati országrészt érinti - írja a HungaroMet. Elszórtan előfordulhat kisebb eső, de jelentős mennyiségű csapadék nem valószínű. A déli, délnyugati szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, északnyugaton azonban megélénkülhet, Sopron környékén pedig időnként meg is erősödhet. A Köpönyeg előrejelzése szerint hajnalban 4-8 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk, délután pedig 15-17 fokig emelkedik a hőmérséklet.