Csomagolási trükk utazáshoz – Így fér el 5 napra elegendő ruha a kézipoggyászodban

Miért használd a 90-fokos trükköt ha kézipoggyászba csomagolsz?

Így csomagolj a 90-fokos trükk szerint.

További tippek a pakoláshoz.

Ezt a kérdést a Reddit online fórumon is alaposan körbejárták a „How to pack more clothes into a carry-on luggage?“ kérdés alatt (Magyarul: Hogyan csomagoljunk be több ruhát a kézipoggyászba?). A felhasználók a bejegyzés alatt keresztbe-kasul átbeszélik a különböző csomagolási trükköket, mi pedig kiválasztottuk a legjobbat.

Csomagolási trükk, hogy elférj a bőröndödben - illusztráció

Fotó: Forrás: Chutima Chaochaiya/Shutterstock

Csomagolási trükk a kézipoggyászhoz: 90 fokos szögben csomagolja be

Az egyik hozzászólás azt ígéri, hogy egy hétre való ruhát is el lehet pakolni görgetés vagy gyűrődés nélkül. A trükk: minden becsomagolandó ruhát 90 fokos szögben kell elfordítani, és így egymásra rakni.

Így csináld: mielőtt mindent bepakolnál a bőröndbe, vagy a hátizsákba, a legjobb, ha kiteríted a dolgaidat az ágyra.

Most jön a trükk: helyezd a következő ruhadarabot az első ruhadarab fölé, 90 fokkal elfordítva. Majd helyezd a harmadikat a második fölé, ismét 90 fokkal elfordítva. Folytasd így tovább a ruhák csomagolását az óramutató járásával megegyező irányban, amíg végül középre helyezd a fehérneműket. Most fogd meg a négy külső végénél, és húzd a csomag közepe felé (hasonlóan az ajándékok csomagolásához). Végül az összehajtott csomagot tedd bele a kézipoggyászba.

Miért is olyan jó a 90 fokos pakolási trükk?

Az ok, amiért ez a módszer valóban hatékony: a nadrágok derékpántjai, illetve a ruhák szegélyei és varrásai nem egymáson helyezkednek el, ami helyet takarít meg.

A „feltaláló” azt állítja, hogy ezzel a módszerrel öt napra elegendő ruhát, két pár cipőt és utazási kozmetikumokat tudott elhelyezni a kézipoggyászában, mielőtt nyaralni indult volna repülővel.

További tippek a pakoláshoz, az alábbi videóban: