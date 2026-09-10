Ez a 3 csillagjegy a legrosszabb nagymama a horoszkóp szerint

Sokan hisznek benne, hogy születésünktől fogva meghatározott sorssal és személyiséggel jövünk a világra. Ez nem teljesen így van, hiszen a szabad akarat, az életünk során ért meghatározó élmények és a különböző fényszögek, bolygómozgások is komoly hatással vannak ránk. Viszont az alap személyiségjegyeink valóban eldőlnek a születésünk pillanatában. Lássuk, melyik az a 3 csillagjegy, akik a horoszkóp szerint a legrosszabb nagymamák lehetnek. De ha felismerjük, soha nem késő változtatni a viselkedésünkön.

A horoszkóp szerint 3 csillagjegy rosszabb nagyszülő lehet, mint a többi.

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Ők a legrosszabb nagymamák a horoszkóp szerint

Szűz – aki mindenbe beleszól

A Szűz csillagjegyű emberek alapjáraton nem rosszindulatúak, ám szeretnek mindenbe beleszólni. Ez mások számára úgy csapódik le, hogy mások szemében a szálkát, a magáéban a gerendát sem látja meg. Pedig nem a gonoszság vezérli, hanem a maximalizmusa. Mivel a szerettei fontosak számára, ezért tanácsaival előszeretettel egyengeti az útjukat, akkor is, ha ők nem kértek belőle. A Szűz jegyű nagymamának ezért nagyon kell vigyáznia, hogy ne kotnyeleskedjen bele az unokái életébe, különben elhidegülhetnek tőle.

Kos – fejjel a falnak, gondolkodás nélkül

A tűz jegyű Kosok, ha az aszcendensük is hasonlóan tüzes, elsöprő erejűek tudnak lenni, de ez nem minden helyzetben válik a hasznukra. Hajlamosak rá, hogy gondolkodás nélkül, azonnal kimondják, amire gondolnak, amivel komoly sebeket okozhatnak másoknak. Később persze megbánják a súlyos szavakat, de addigra már késő, a kimondott szavakat nem lehet csak úgy visszavonni. Ez a szókimondás és hevesség idősebb korukban is jellemző a Kosokra, ezért jól vigyázzanak, hogy mit mondanak az unokáiknak, ha nem akarják őket évente csupán 1-2 alkalommal látni.

Oroszlán – mindig a középpontban

A horoszkóp szerint az Oroszlán csillagjegyű emberek szeretnek mindig a középpontban lenni. Ezt vagy elfogadja valaki, vagy nagyon irritálja. Kedvezőtlen fényszögek esetén az Oroszlánok hencegővé, kivagyivá válhatnak, ami nem tesz jót az emberi kapcsolataiknak. Egy nagyszülő nagyon cuki, ha régi történeteket mesél az unokáinak, de amikor századszorra meséli el ugyan azt a sztorit megszépítve, miközben más meg sem szólalhat, nem vet rájuk jó fényt. Ráadásul az Oroszlánok hajlamosak leuralni másokat, ami szintén ellenszenvessé teheti őket még az unokáik szemében is.

Összegzés A horoszkóp meghatározhatja az alap személyiségjegyeinket, de komoly mentális munkával változtathatunk a hozzáállásunkon és a viselkedésünkön. A horoszkóp szerint 3 csillagjegy közül kerülhetnek ki a legrosszabb nagymamák. A Szűz, a Kos és az Oroszlán rossz nagyszülők lehetnek, ha nem vigyáznak.

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