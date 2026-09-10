Kiszel Tünde ezért viseli nehezen, hogy nem él együtt a lányával: külföldre is kiköltözne Donatella miatt

Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella mondhatni a nyilvánosság előtt nőtt fel, így a rajongók végigkövethették, hogyan válik kislányból gyönyörű felnőtt nővé. Donatellának ma már két diplomája van és klasszikus énekesnőként lép fel színházakban és koncerteken. Emellett 2024 őszén úgy döntött, itt az ideje, hogy elkezdje az önálló életét, így elköltözött édesanyjától. És bár Tünde nagyon büszke rá, a Borsnak most elárulta, még ma is nehezen viseli, hogy a lánya már nincs mellette.

Kiszel Tünde gyermeke, Donatella 25 éves, gyönyörű felnőtt nővé cseperedett, akire az édesanyja a legbüszkébb (Fotó: Szabolcs László)

Kiszel Tünde Donatelláról vallott

Kiszel Tünde és Hunyadi Donatella az elmúlt csaknem 25 évet kettesben töltötték, így mindkettejüknek nagyon nehéz volt az elválás, de a fiatal énekesnő végül gyorsan szokta a változást. A naptárdívát viszont olykor még most is megviseli a lánya hiánya.

„Csodálatos és megható érzés látni, hogy milyen felnőtt nő lett Donatellából. Mindig megkönnyezem, amikor énekel, és nem tudok másra gondolni, csak hogy ő egy csoda. De hihetetlen is, mert még csak nemrég volt kislány, kicsi baba, most pedig már egy felnőtt nő áll a színpadon” – kezdte Tünde elérzékenyülve a Borsnak.

Nagyon nehéz volt megélni, amikor elköltözött, még most is nagyon hiányzik, de minden nap beszélünk telefonon, sőt van egy családi csoportunk, ahol szintén mindig szoktunk írni, meg képeket küldeni egymásnak, úgyhogy szerencsére nagyon szoros az érzelmi kapcsolatunk. Persze nem szólok bele az életébe, csak a háttérben drukkolok, vagy néha ellátom egy-egy tanáccsal. Hál' istennek megtisztel a bizalmával, és mindent megbeszélünk egymással

– vallotta be a sztáranyuka.

Kiszel Tünde kora ellenére simán belevágna, hogy egy másik országba költözzön, ha a lányáról lenne szó (Fotó: Szabolcs László/hot magazin!)

Kiszel Tünde külföldre is Hunyadi Donatella után menne

Mivel Donatella nagyon tehetséges énekesnő, és jelenleg már a harmadik diplomáját készül megszerezni opera szakon, így nem kétséges, hogy fényes jövő áll még előtte. Így viszont az sem elképzelhetetlen, hogy a karrier külföldre szólítja majd, ahová persze édesanyja is mindenképp vele tartana.

„Már kislánykorában kiderült, hogy tehetséges, van hallása, szép hangja van, éppen ezért írattam be zeneiskolába, sőt, tanult zongorázni, meg balettre is járt, de végül az éneklés mellett döntött. És nagyon szép sikereket ér el benne, már két diplomát megszerzett, és ha minden jól megy, tavasszal megszerzi a harmadikat is opera szakon” – mesélte Tünde büszkén.

Azt gondolom, hogy nagy jövő áll előtte, és ha ez esetleg külföldre viszi, akkor megyek vele. Úgy érzem, mintha szimbiózisban élnénk, nagyon szeretjük egymást, ő a mindenem, a szemem fénye. Sokat járunk együtt operába, színházba, kirándulni, meg nyaralni, szóval nem kérdés, hogy vele tartanék bárhová

– jelentette ki határozottan.